''Нас не тестируют на коронавирус'': за что британские врачи ругают власти

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Коронавирусом в Великобритании заразились тысячи, 177 человек умерли. Несмотря на колоссальную нагрузку и ответственность, британские врачи не ощущает поддержку правительства. Они жалуются на нехватку масок и невозможность пройти тесты.

Русская служба Би-би-си собрала их монологи.

Сандеш Гулхане, врач-терапевт, Глазго:

- Сегодня у меня первый выходной за четыре недели. Я работаю врачом общей практики в Глазго. Моя жена - тоже врач. Она беременна и должна родить 1 апреля. Она только-только ушла в декрет. Все это очень сложно - мы не знаем, как коронавирус влияет на плод и на беременных женщин. Мы не знаем, поскольку это новое заболевание.

Мне очень повезло, потому что моя больница купила маски до того, как все началось. Однако нам прислали маски со сроком годности до 2016 года. Год сверху заклеили новой датой - до 2021-го. Мы не знаем, кто это сделал, но пытаясь в этом разобраться. Услышали, что это какие-никакие маски, и все будет хорошо. А где доказательства?

Еще кто-то нам сказал, что маски хранились на складе правильно. Откуда я знаю, как они там лежали все эти годы? На сайте производителя пишут, что крайний срок действия - три года, после этого их эффективность падает. Хотя это не самое ужасное, у нас есть хоть какие-то маски. В других больницах врачи не имеют даже этого, а работают с пациентами, у которых диагностирован коронавирус.

Врачи боятся. Нас не тестируют на коронавирус и не предпринимают адекватных мер по нашей защите. У меня уже появился целый ритуал. На работе я переодеваюсь в специальную медицинскую одежду, хотя это не предписано терапевтам - мы работаем в обычной одежде. Когда я прихожу домой, я прошу жену и сына держаться подальше.

В итоге с работы меня встречает только собака, мне ведь нужно хоть с кем-то пообниматься. Я ограничил контакт с близкими, стал спать отдельно, пользуюсь другой ванной комнатой. С семьей мы только едим вместе. Я стараюсь делать все возможное, чтобы защитить жену, но работать я не перестану - люди без меня будут умирать.

Нишант Джоши, врач отделения скорой помощи, Лондон:

- Я работаю в приемном отделении скорой помощи в больнице Лютона и Данстабла. Я осматривал больных с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Больше всего нас беспокоит то, что огромное количество пациентов без симптомов приходят на первый взгляд с невинными проблемами типа растяжения связок или головной боли, и они передают инфекцию тем, кто на передовой службы здравоохранения.

И затем медперсонал становится переносчиком инфекции коронавируса, и мы разносим инфекцию другим пациентам. Очевидно, что это происходит по всей стране - мы могли бы снизить риск, введя обязательное ношение хирургических масок для всех пациентов, но нам сказали, что их просто на всех не хватит.

Совершенно неприемлемо то, что правительство довело до подобного кризиса всю систему здравоохранения.

Медработники по всей стране на грани: врачи и медсестры в ужасе от того, что мы все заразимся, и, сами того не зная, передадим инфекцию и нашим пациентам, и нашим близким.

Мы находимся в невообразимой ситуации - и мы поражены жутким безразличием правительства по поводу мер безопасности по отношению к самим работникам здравоохранения.

Моей больнице очень повезло, что у нее прекрасное руководство, которое должным образом реагирует на наши опасения, но каждая больница скованна как местными, так и общенациональными правилами - там просто нет возможности принять какое-то нестандартное решение, как раз когда оно нам очень нужно. Борис Джонсон должен ответить на этот вопрос: почему мы не тестируем работников здравоохранения?

У нас нет достаточного количества защитных костюмов, и власти, к сожалению, уходят от этого вопроса на своих пресс-конференциях.

Когда я деликатно спросил об этом несколько недель назад, как мы будем реагировать на Сovid-19, мне даже в голову не пришло спросить, хватит ли нам хирургических масок! К сожалению, может оказаться так, что это станет самым большим скандалом в истории британского здравоохранения.

Всю нашу систему годами подтачивали и саботировали - настолько, что иной раз мы, врачи, просто работаем на парах доброй воли. Теперь мы оказались в ситуации фактически военного времени, когда мы располагаем столь жалкими, ничтожными ресурсами, что это просто опасно.

Надо, чтобы власти ответили за эту халатность. Но за этим следует другой вопрос: если у нас уже сейчас нет достаточно масок, то что случится через несколько месяцев с запасом наших основных лекарств? Я больше всего боюсь, что пострадают от всего этого больные.

Майкл Нуши, медбрат, Лондон:

- Наша больница в первую очередь оснащает всем необходимым тех, кто непосредственно работает с больными, и в основном предпочтение отдается тем, кто работает в операционных и анестезиологам.

Я знаю, что высказывались опасения на предмет того, что стали пропадать некоторые средства и оборудование из кладовок, но с этим быстро разобрались, усилив охрану. Я и мои коллеги пока не получили индивидуально подобранные маски, поскольку мы не первые в списке очередности.

По поводу того, что не тестируют медработников. Сегодня утром наша больница проинформировала о том, что все, кто работают с больными, будут тестироваться на коронавирусную инфекцию, так что это успокаивает.

Да, я думаю, что реакция наших властей была слишком медленной и недостаточно жесткой. Я не понимаю, почему они стали говорить людям никуда не ходить, но не отдали распоряжение закрыть пабы и рестораны - что означает, что эти заведения понесут убытки и в конечном счете закроются, не имея возможности подать иск о возмещении убытков своим страховщикам.

По сравнению с другими странами у нас более сдержанный подход, и я волнуюсь, что в результате этого умрет больше людей, чем могло бы быть.

Ярослав Церман, врач-реаниматолог отделения интенсивной терапии в г.Манчестер:

- Мы решили переоборудовать наше обычное отделение интенсивной терапии в отделение для пациентов с коронавирусом. Никто из нас не был свидетелем того, чтобы под коронавирус или под какую-нибудь иную эпидемию, перестраивали отделения интенсивной терапии.

Я работаю в старом викторианском здании с многочисленными пустующими помещениями, одно из которых наши медсестры самостоятельно подготовили на случай чрезвычайной ситуации, причем сделали это в воскресный день.

Пациентов с Covid-19 я вижу каждый день. Некоторых из них перевели к нам. Коронавирус разрушает легкие, но на состоянии остальных органов особо не отражается. Удивительно то, насколько хорошо пациенты с Covid-19 выглядят при поступлении, и как сильно их состояние может ухудшиться в течение нескольких часов.

Марина Диэл, врач-терапевт, Лондон:

- Я семейный врач и обычно принимаю всех, кто живет в этом районе. Мы смотрим всех - у кого кашель или еще что-то, но поскольку при первичном осмотре тестирование не проводится, мы не можем сказать, что это за вирус у пациента.

Однако, начиная с прошлых выходных, мы начали проводить диагностическую сортировку пациентов по телефону, то есть мы звоним всем тем, кто уже записан на прием, и стараемся решить проблемы по телефону. И мы приглашаем пациентов на очный визит, только если это совершенно необходимо и безопасно - то есть если у них нет симптомов коронавируса.

Большинство людей понимают ситуацию и принимают эти новые правила. Хотя у меня был пациент, который поначалу наврал по поводу причины своего визита, а потом пришел в приемную и стал требовать, чтобы его проверили на коронавирус.

Пациенты, конечно, озабочены сбоями в поставке медицинских препаратов и хотят получить больше, чем нужно. Сегодня я разговаривала с раковой больной, чья сиделка стала проявлять симптомы коронавируса, и она была очень обеспокоена тем, кто будет за ней ухаживать.