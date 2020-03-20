"Ситуация близка к катастрофической": как московские рестораны выживают при эпидемии коронавируса

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Московские рестораны и кафе пострадали от вспышки коронавируса и ограничительных мер со стороны мэрии Москвы. Поток посетителей снизился, а ресторанам пришлось специально ограничивать количество мест в залах. Рестораторы бьют тревогу и просят помощи у государства.

Залы большинства ресторанов района Замоскворечье, куда в обеденное время заглянул корреспондент Би-би-си, оказались практическим пустыми. Обычно местные офисные работники приходят в эти рестораны на бизнес-ланч.

В местных кафе с фаст-фудом народу было чуть больше. Но этим кафе пришлось ввести дополнительные санитарные меры, чтобы обезопасить своих клиентов от заражения, а также соблюсти ограничения мэрии Москвы.

Одна из самых популярных мер, которую отметил корреспондент Би-би-си, - это увеличение расстояния между столиками. К примеру, в кофейне "Старбакс" возле Павелецкого вокзала на некоторых столиках установлены таблички с просьбой не занимать их, чтобы "обеспечить безопасное расстояние".

На похожий шаг пошли и владельцы расположенной неподалеку закусочной сети Burger King: они заклеили половину столов пленкой и разместили объявления с просьбой к клиентам по возможности забирать заказы с собой, а не есть в зале.

Опрошенные Би-би-си владельцы ресторанов также рассказали о подобных мерах. "Мы стараемся рассаживать посетителей далеко друг от друга, чтобы не было контактов, и стараемся не пускать тех, кто выглядит больным, но надо отдать должное, такие люди не ходят по улицам", - говорит основатель сети ресторанов "Китайские новости" Станислав Лисиченко.

Владелец сети кафе "Шоколадница" Александр Колобов говорит, что в его заведениях выполняются базовые требования Роспотребнадзора, введенные в связи с пандемией: в первую очередь это тщательное мытье рук и дезинфекция помещений.

В кафе "Андерсон", среди прочего, официанты начали работать в перчатках, в помещениях появились антивирусные лампы и рециркуляторы, а детские игрушки обрабатываются каждые полчаса, пишет в "Фейсбуке" владелица сети Анастасия Татулова.

Image caption В закусочных KFC на всякий случай повесили схему с симптомами коронавируса и рекомендациями. В частности, там есть совет не ехать в китайский город Ухань

Сеть закусочных McDonald's закупила 5 тысяч градусников для измерения температуры тела сотрудников и 9 тысяч литров кожного антисептика, а в закусочных KFC рекомендуют посетителям формат заказов "на вынос", об этом компании заявляли в своих пресс-релизах. В KFC клиенты могут поесть и в зале ресторана, если они этого захотят.

Смерть бизнеса

В понедельник, 16 марта, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что введенные столичной мэрией ограничения на проведение досуговых мероприятий не коснутся заведений общепита. Однако сами рестораны жалуются на то, что горожане в последние дни практически перестали их посещать.

Одной из первых тревогу забила владелица сети детских кафе "Андерсон" Анастасия Татулова. Во вторник она опубликовала в "Фейсбуке" пост, в котором призвала пользователей соцсетей поддержать предприятия среднего и малого бизнеса любыми возможными способами: от хороших отзывов и чаевых до заказов на дом и покупок подарочных карт.

"Гипотетическая смерть людей воспринимается нами как страшная угроза, но поверьте, смерть такого количества бизнесов штука не менее страшная. И для страны тоже", - подчеркнула Татулова.

В беседе с Би-би-си предпринимательница рассказала, что ей уже пришлось закрыть два заведения сети, а все остальные перевести на усеченный режим работы. "Мы постепенно сокращаем все, что можно сократить", - посетовала она.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Анастасия Татулова попросила пользователей соцсетей помочь малому бизнесу

Ситуация усугубляется тем, что последний год и так был очень непростым для ресторанного бизнеса, говорит Станислав Лисиченко. "К этим событиям мы подошли с несуществующим запасом прочности, поэтому сейчас ситуация близка к катастрофической, и долго никто не протянет", - сказал он Би-би-си.

Александр Колобов из "Шоколадницы" также рассказал о "критическом падении доходов" и оттоке посетителей, который резко усилился за последние две недели.

В среду, 18 марта, президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров рассказал агентству "Москва", что обороты в популярных ресторанах столицы из-за ситуации с коронавирусом снизились на 25-30%, а заведения общепита не территориях аэропортов и вовсе сообщают о падении оборота на 90%.

"В этой экономической ситуации банкротств будет больше, чем людей умерших от коронавируса", - предупреждает Бухаров.

Федерация рестораторов и отельеров на этой неделе направила главе кабмина письмо, в котором, в частности, просила ввести мораторий на проведение проверок ресторанов и гостиниц сроком на три года, а также приостановить действие статей Гражданского кодекса, которые предусматривают наказание за задержку заработной платы.

Правительство на этой неделе объявило о дополнительных мерах по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. В четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о решении ввести отсрочку по уплате страховых взносов и арендных платежей на три месяца для малых и средних предприятий - арендаторов государственного или муниципального имущества. Кроме того, кабмин вводит мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные.

Бизнесмены, опрошенные Би-би-си, полагают, что и этих мер в нынешних условиях недостаточно. "Нам нужны налоговые льготы до конца 2020 года - даже если все это закончится в мае, то потери отрасли таковы, что на восстановление уйдет минимум год хорошей работы", - полагает Анастасия Татулова.

Спасет ли доставка?

Чтобы поддержать свой бизнес, рестораны активно подключаются к сервисам доставки еды или развивают свои собственные сервисы доставки.

Платформа Delivery Club на этой неделе сообщила о трехкратном увеличении заведений, желающих подключиться к системе. "Возможно, рестораторы изучили опыт зарубежных стран, в которых на фоне коронавируса произошел бум доставки", - предполагают в компании.

Другой гигант на рынке доставки - сервис "Яндекс.Еда" - решил упростить процедуру организации доставки заказов для кафе и ресторанов. Как пояснили в пресс-службе компании, после предоставления необходимой информации ресторан сможет начать работать с доставкой всего за один рабочий день, в то время как стандартная процедура занимает до семи рабочих дней.

Федерация рестораторов и отельеров сообщила, что часть ее членов с 18 марта приостанавливает работу по обслуживанию гостей, полностью переходя на формат доставки еды.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Сервисы доставки решили пойти навстречу ресторанам в сложной ситуации

Однако переход на онлайн-доставку отнюдь не способен покрыть все убытки от простоя ресторанов, сетуют владельцы заведений.

"Люди ходят к нам, не только чтобы поесть. Они ходят, чтобы встретиться с друзьями, поиграть с детьми. Это эмоции, это особая атмосфера и это не заменяется доставкой никак", - говорит Анастасия Татулова.

Станислав Лисиченко также отмечает, что рестораны традиционного формата рассчитаны в первую очередь на посетителей, а доставка для них - это вторичный доход.

"Для того чтобы компенсировать посещение, доставка должна вырасти в 6-7 раз, но это технически невозможно, поскольку инфраструктурно к этому никто не будет готов - нет такого количества операторов, курьеров и упаковки для еды", - объясняет он.