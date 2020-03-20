"Это похоже на какое-то кино": интервью с пациентами коронавирусных больниц

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Недавно две москвички вернулись в столицу из-за рубежа: Мария Теряева - из Франции, Ирина Астапова - из Италии. Поначалу обе чувствовали себя нормально, но потом у них поднялась температура. На скорых их отвезли в больницы: Марию - на Шаболовку, Ирину - в Коммунарку.

Русская служба Би-би-си расспросила Марию и Ирину о том, боятся ли они коронавируса и как сейчас устроена их жизнь.

"У меня не было даже кашля": Мария Теряева, 33 года

Би-би-си: Как у вас обнаружили вирус?

М.Т.: Я прилетела из Парижа 11 марта. У меня сразу появилась температура - до 38,5. Но кроме температуры не было никаких симптомов. И под давлением паники я 13 числа вызвала скорую.

Скорая сделала тест. Мне обещали, что в течение трех дней будет результат. И если он положительный, то ко мне приедут, если отрицательный, то ничего не будет.

Мне каждый день звонили из поликлиники и спрашивали температуру. Из разных инстанций звонили, буквально каждый день.

Вчера из поликлиники пришли сделать повторный анализ. Но вечером приехала скорая и просто забрала меня, сказали, что первый тест был положительный.

Би-би-си: И вас поселили в больнице в Коммунарке?

М.Т.: Нет, это не Коммунарка, это челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войны на Шаболовской.

Би-би-си: Вы одна в палате?

М.Т.: Нет, палата на пять человек. И у всех положительные тесты.

Би-би-си: А когда вы прилетели, вас в аэропорту как-то проверяли? Что-то про самоизоляцию говорили?

М.Т.: Я сама самоизолировалась. Сама отменила рейс к маме, понимая вероятность того, что могла привезти вирус.

В аэропорту не было проверки. У меня был рейс с пересадкой в Хельсинки, а Хельсинки для них, как я поняла, не страшен был на тот момент.

Правообладатель иллюстрации Maria Teryaeva/Instagram Image caption Мария Теряева занимается музыкой

Би-би-си: Как вы себя ощущаете во всей этой ситуации?

М.Т.: Это все похоже на какое-то кино. Вот это снаряжение, вот эта неорганизованность - пять структур, и у всех разная информация. Я вчера в больнице четыре часа заполняла бумажки и всем рассказывала одно и то же.

Но все очень стараются, очень вежливые, с пониманием относятся. Понятно, что они находятся в ситуации какого-то приказа, который они должны выполнять. Но вот сейчас был врач и сказал, что пока не будет двух отрицательных тестов, меня не выпишут.

Би-би-си: Какое-то лечение назначили?

М.Т.: Сказали, что нет, потому что нет симптомов. Сказали, что будут смотреть за нами каждый день, температуру каждые два часа измеряют. Если симптомы появятся, будут лечить, пока ждем результаты теста.

Би-би-си: Вы говорили с медперсоналом, как они оценивают ситуацию с коронавирусом в Москве?

М.Т.: Говорят, под контролем.

Би-би-си: Вы им верите?

М.Т.: Не знаю. У меня уже нет ресурсов обрабатывать всю информацию, которая сейчас есть. Я не могу оценить ситуацию. Я очень устала два месяца читать про коронавирус и больше ни про что. Запутаться очень легко и глупо сейчас что-то утверждать. Есть много информации, и до истины мы никогда не доберемся, я уверена.

Image caption Специальные костюмы защищают врачей от коронавируса

Би-би-си: Вам страшно от того, что у вас коронавирус?

М.Т.: Дело в том, что я уже им переболела. С 11 по 14 марта я им болела. Просто мне только сейчас пришло подтверждение, что это был именно коронавирус. Это было как обычное ОРВИ, у меня не было даже кашля.

Би-би-си: Обстановка вот этой информационной истерики на вас влияла?

М.Т.: Отношение менялось буквально каждый день - от какой-то осознанности до отрицания всего этого. Я в это время была в Европе, и там паника сильнее, чем тут.

Би-би-си: Вы руки мыли, маску носили?

М.Т.: Конечно.

Би-би-си: Вы понимаете, где вы могли заразиться?

М.Т.: Понятия не имею. Может быть аэропорт. Нет предположений.

"Никакого лечения нет, просто брали анализы": Ирина Астапова, 51 год

Би-би-си: Когда вы прилетели и откуда?

И.А.: Я прилетела из Пизы. Мы были во Флоренции. Я в Италии не была больна совершенно. Мы гуляли, это было до того, как все это разгорелось. Мы услышали о том, что это происходит, находясь там. Но "красная зона" была в Ломбардии, а мы находились во Флоренции. И летели мы 28 числа [февраля].

Би-би-си: На основании чего вас госпитализировали?

И.А.: Я ходила в поликлинику сначала. Все было нормально, температуры не было, мне сказали полоскать горло, ничего страшного, что я была в Италии, все будет нормально. Но потом через какое-то время у меня температура поднялась, я пошла еще раз и тогда забили тревогу, решили меня госпитализировать.

Это было 11 марта, то есть на двенадцатый день после моего возвращения, я им об этом говорила, что это скорее всего не коронавирус. Но они решили подстраховаться, может быть, и правильно.

Би-би-си: А где вы находитесь в больнице?

И.А.: Сейчас палата у меня отдельная, но общие "удобства" на две комнаты. В одной находится пожилая пара. У мужа положительный тест на коронавирус, у жены - отрицательный, на основе тех анализов, которые готовы. Я предполагаю, что анализы могут быть разные, и когда хожу в туалет, обмываю ручки мылом, хожу в маске и тщательно все промываю. То есть это не абсолютно индивидуальные помещения, это несет определенный риск.

Врач - заведующий или заместитель заведующего отделением - сказал, что меня отселят из этого блока в другую палату. С этой дамой, которая сейчас с инфицированным пациентом. Я сказала, что это нелогично. Хорошо, у нее была проба отрицательная, но ведь может стать и положительной, ведь она все время с ним находилась в контакте.

Би-би-си: А у вас сколько проб взяли?

И.А.: У меня взяли две пробы, я думаю, что у них - тоже. Но результат пока только по одной пробе. Он у меня отрицательный. В соседней палате у одного человека - отрицательный, у другого - положительный.

Би-би-си: Врачи как-то объясняют эти перемещения?

И.А.: Они говорят: "Прибывает много больных, [мы] не можем гарантировать вам отдельную палату". Я говорю: "Ну вы уж постарайтесь гарантировать, потому что я вижу в этом риск".

Честно, у меня нет никакой паники, я думаю, что это инфекция, с которой можно справиться. Но с другой стороны, у меня сейчас ОРВИ и организм ослаблен, и риск заразиться чуть выше, чем у абсолютно здорового человека. И мне кажется, что подвергать меня дальнейшему риску не стоит, меня можно было бы выпустить на домашний карантин.

За все время, что я здесь пребываю, никакого лечения нет. Просто брали анализы, приходят утром и вечером меряют температуру и два раза полностью брали анализы - из горла и носа.

Image caption Большинство пациентов с признаками коронавируса в Москве попадает в Городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке

Би-би-си: Все, кто посещал эту больницу, говорят, что она очень грамотно построена. У вас такое же впечатление?

И.А.: Она вполне комфортна, здесь удобно, здесь удобные матрасы-кровати, но то, что совместные санблоки, - это определенный риск. Вероятно, есть полностью отдельные палаты. Так больница очень комфортная, кормят - такое ощущение, что пять раз, - нормальная, качественная еда.

Излишне жарко, я думала, что батареи регулируются, но они не регулируются, и приходится открывать окна - задыхаемся от жары. В остальном есть все удобства, не так, как в советского типа больницах.

Би-би-си: А у мужа той дамы, с которой вас предполагают поселить, как дела?

И.А.: Я не знаю, думаю, что неплохи. Он ходит, разговаривает, иногда даже довольно бурно, как слышно из-за стены. Я думаю, что это он кашляет, я слышу. Но дела у него неплохи, они самостоятельно передвигаются, они вызывают медперсонал, к ним приходят.

Би-би-си: Из своей палаты вы не можете понять, какая ситуация с местами в больнице? Или есть какой-то "телеграф"?

И.А.: Нет у меня такой информации нет вообще. Только вот со слов доктора, который сказал, [что люди прибывают]. Но вот была информация, что выписали в субботу чуть ли не 100 человек. То есть места должны быть.