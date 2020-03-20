Что нужно знать о коронавирусе? Ответы на главные вопросы

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Наблюдая за развитием эпидемии Covid-19, большинство экспертов склоняется к тому, что рано или поздно коронавирус заразит значительную, если не большую часть населения планеты.

Есть даже версия, что инфекция закрепится и станет сезонной, как обычный грипп.

А если заражение - лишь вопрос времени, думать нужно не столько о том, как его избежать, сколько о том, как к нему подготовиться: врага нужно знать в лицо.

Русская служба Би-би-си отвечает на самые очевидные вопросы о коронавирусе SARS-CoV-2.

Что вообще представляет собой вирус?

Вирус - это крошечный обрывок генетического кода, завернутый в защитную белковую оболочку. Его частицы настолько малы, что их невозможно разглядеть даже в обычный микроскоп: 100 млн копий нового коронавируса легко помещаются на острие иголки.

Крошечный размер является одной из причин, по которым от вирусов так сложно защититься. При кашле от инфицированного больного разлетаются мельчайшие капли слюны, в каждой из которых могут быть миллиарды вирусных частиц.

Проникнув в клетку, вирус заставляет ее производить вместо нормальных белков собственные копии - так развивается заражение.

Откуда взялся новый коронавирус?

Науке известны десятки миллионов вирусов, и постоянно открываются новые, ранее неизвестные виды.

При этом подавляющее большинство из них совершенно безвредны для человека - опасность представляют лишь несколько сотен вирусов, и даже с большинством из них наша иммунная система научилась успешно бороться в ходе эволюции.

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Однако вирусы тоже эволюционируют - и иногда в результате мутации инфекция, ранее встречавшаяся только у животных, получает возможность проникать и в организм человека.

Такие "новые" вирусы особенно опасны, поскольку наш иммунитет никогда с ними не сталкивался и еще не выработал защитный механизм.

В результате вирус начинает активно распространяться среди людей, превращаясь в эпидемию. Именно это случилось с ВИЧ, SARS, MERS, а теперь и новым коронавирусом.

Чем вирус отличается от своих предшественников SARS и MERS?

По словам директора Лондонской школы гигиены и тропической медицины Питера Пиота, у SARS-CoV-2 есть четыре очень важных отличия.

Во-первых, в течение несколько дней после заражения человек не испытывает никаких симптомов, но уже может заражать других. Это особенно неприятная характеристика, так как она существенно затрудняет изоляцию вируса.

В случае с SARS, например, все было ровно наоборот: симптомы появлялись сразу, но опасность для окружающих больной начинал представлять лишь через несколько дней.

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Во-вторых, до 80% заболевших ощущают лишь легкое недомогание вроде обычной простуды или гриппа, а почти каждый пятый (18%) и вовсе не испытывает никаких симптомов, но при этом также остается источником заражения, даже не зная об этом.

В-третьих, поскольку симптомы COVID-19 очень похожи на обычный грипп, многие заболевшие даже не подозревают, что являются носителями нового вируса, продолжая заражать окружающих.

И в-четвертых, на первых этапах болезни вирус активно размножается именно в гортани, поэтому любой чих или кашель распыляет вокруг зараженного миллиарды вирусных частиц. А кашлять больной начинает первым делом - все остальные симптомы проявляются (или не проявляются) позже.

Когда ждать вакцины?

Короткий ответ - не ждите. Даже если ее удастся разработать в кратчайшие сроки, вам она уже вряд ли пригодится.

Хотя первые клинические испытания вакцины уже начались (причем в разных странах тестируют сразу несколько вариантов), даже при самом лучшем раскладе массовое производство рабочей вакцины начнется не раньше конца 2021 года, когда значительная часть тех, кому угрожает вирус, скорее всего, уже им переболеет.

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Более того, хотя большинство экспертов настроено оптимистично, у нас нет никакой гарантии, что вакцину удастся создать в принципе.

Питер Пиот напоминает, что поиски вакцины от ВИЧ, например, идут уже 35 лет - и по-прежнему безрезультатно. Хотя за это время появилось уже несколько препаратов для эффективной профилактики заболевания.

Насколько опасен вирус на самом деле?

Универсальной шкалы для оценки такого риска не существует. Но основные факторы, которые определяют опасность любой болезни - это ее заразность, то есть скорость и легкость распространения, и уровень смертности.

Способность к заражению

По первоначальным подсчетам китайских врачей, в Ухане (городе в Китае, который считается эпицентром эпидемии нового коронавируса) каждый инфицированный успевал заразить в среднем 2,2 здоровых человека. Чтобы эпидемия пошла на спад, этот показатель должен быть ниже 1.

Однако нужно помнить, что Ухань быстро поместили в карантин, так что на самом деле заразность должна быть выше. Когда вспышка вируса началась в Италии, там каждый больной передавал инфекцию уже в среднем 3-4 здоровым людям.

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И хотя новый вирус распространяется так же просто, как обычный сезонный грипп, он значительно более заразен. В воздухе он сохраняет жизнеспособность в течение трех часов, на пластиковых и стальных поверхностях - до трех дней.

Смертность

Ученые оценивают смертность от нового коронавируса на уровне 1-2% от всех заболевших. Это примерно в 20 раз выше, чем у обычного сезонного гриппа, но даже близко не дотягивает до SARS (10%) и MERS (35%).

Наибольшую опасность вирус представляет для пожилых людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. В возрастной группе старше 70 лет смертность превышает 5%, после 80 от вируса умирает каждый десятый.

Есть ли специфическая терапия против вируса?

Короткий ответ - пока нет. Зараженных лечат исключительно симптоматически, то есть борются не с самой болезнью, а с ее проявлениями.

Однако, подчеркивают врачи, это отнюдь не повод для паники. Большинству заболевших (более 80%) помощь медиков вообще не требуется. Они лечатся на дому, средствами от обычного гриппа - и выздоравливают, как обычно, примерно за неделю или чуть больше.

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Госпитализация требуется лишь примерно каждому пятому или шестому заболевшему - в основном людям пожилым и/или уже имеющим хронические заболевания.

В случае, если заражение перерастает в вирусную пневмонию, и у пациента начинаются трудности с дыханием, его переводят в реанимацию. Доля таких больных составляет около 4% от всех диагностированных.

Что делать в случае заражения?

Как показывают многочисленные исследования и модели, самое эффективное средство борьбы с вирусом - карантин, чтобы не заразить окружающих.

При первом же подозрении на грипп (первый симптом - кашель, затем может подняться слабая температура) - самоизолируйтесь вместе с членами семьи и по возможности не выходите из дома до полного выздоровления.

Не принимайте антибиотики - они все равно никак не помогают от вирусов.

При любом личном общении носите защитную хирургическую маску. Бесполезная с точки зрения профилактики, она довольно неплохо защищает окружающих от больного, задерживая капли слюны.

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Учитывая скорость и легкость, с которой новый коронавирус передается от человека к человеку, скорее всего, рано или поздно им переболеет значительная, а то и большая часть населения планеты.

Во время эпидемии сравнимой по заразности "испанки" в 1918-1919 гг. вирус добрался почти до каждого третьего жителя Земли, а у новой инфекции есть куда более эффективные способы передвижения.

Поэтому Питер Пиот предупреждает: нужно быть готовым к болезни - в том числе и психологически. В ближайшие недели, а может, и месяцы число заболевших и погибших будет только расти - особенно когда начнется массовое тестирование населения.

Главное - не паниковать. Не исключено даже, что сами вы уже переболели - отделавшись легким кашлем без температуры или вообще каких-либо симптомов и даже не заметив "страшного вируса".