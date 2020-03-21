Время курьеров: как меняется рынок труда в России во время пандемии

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Эпидемия коронавируса в России делает все более популярными профессии курьеров и продавцов. Магазины ищут их непосредственно в социальных сетях, а также через рекрутинговые агентства. Курьеров не хватает, а те, кто уже работает ими, стали больше получать.

Из-за вспышки коронавируса многие россияне оказались в самоизоляции и карантине. "Ведомости" на этой неделе сообщили о том, что власти обсуждают введение режима чрезвычайной ситуации в Москве. А это значит, что многие москвичи смогут выйти из дома только в аптеку или продуктовый магазин. Пока власти отвергают такую возможность.

Это уже привело к ажиотажного спросу в магазинах, а также к тому, что резко выросла нагрузка на службы доставки. Многим магазинам курьеров остро не хватает, и они ищут их не только через агентства, но даже напрямую.

Сеть магазинов "Перекресток", торгующая продуктам также и онлайн, ищет курьеров прямо через "Фейсбук". В комментариях к посту клиенты "Перекрестка" жаловались на длительную доставку и проблемы с тем, чтобы позвонить в компанию.

А интернет-магазин продуктов "Утконос" у себя в "Фейсбуке" предупреждает, что из-за большой загруженности службы доставки возможны опоздания курьеров и переносы времени доставки, а сделать заказ можно только на две недели вперед.

"Мы ежедневно нанимаем дополнительный персонал для сборки и доставки заказов", - говорится на странице.

Исполнительный директор сервиса доставки продуктов и товаров SaveTime (среди их клиентов - компания "Вкусвил") Дмитрий Дорошенко рассказал Би-би-си, что дело не в доставщиках, задержки возникают на другом этапе.

"Наша бизнес-модель предполагает сборщиков в магазинах и курьеров. Это разные специалисты. На первых как раз легла большая нагрузка - постоянные изменения товарных остатков из-за колебания спроса, количества посетителей в магазинах и очереди в кассы. При нормальной ситуации очередь была два человека, стала 10. Отсюда увеличение времени доставки", - рассказал он.

В Ozon Би-би-си рассказали, что все большим спросом пользуется "бесконтактная доставка", то есть курьер доносит товар до двери и сразу уходит.

В службах доставки "Яндекс.Еда" и Delivery Club Би-би-си заверили, что курьеров им хватает, а рост спроса они спрогнозировали и смогут с ним справиться.

Время курьеров

В результате сложившейся на рынке ситуации службы доставки оказались в выигрыше, причем выиграли все вплоть до курьеров, рассказал глава рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров в беседе с Би-би-си.

"Выросло число желающих получать что-то, не ходя в магазины, выросли заработки курьеров, количество желающих [работать] не сильно прибавилось, курьеры зарабатывают больше, доставка обходится дороже, чем обходилась", - рассказал он. По его словам, повысилась и рентабельность различных служб доставки.

"Спрос на курьеров увеличился только на 50%, раза в полтора", - рассказала Би-би-си сотрудница небольшого рекрутингового агентства, которое занимается трудоустройством в Московской области. Она попросила не называть ее имя, так как не уполномочена говорить с прессой.

По ее словам, сейчас теряют работу работники магазинов, которые торговали товарами из Китая, так что на рынке появились их бывшие сотрудники.

Новая реальность

Delivery Club и Яндекс.Еда пытаются в такой ситуации привлечь новые рестораны, которые могли бы стать их клиентами. Это, в свою очередь, проецируется и на покупателей, которым также предлагают скидки.

Похожей стратегией сейчас пользуются онлайн-кинотеатры: они дают новым клиентам скидки или вообще предлагают смотреть кино бесплатно. После кризиса эти люди могут остаться их клиентами.

"Мы снизили комиссию для новых ресторанов до конца августа, а также предложили им маркетинговую поддержку: все новые рестораны попадают в специальную подборку в приложении, и на сайте, а каждый клиент может сделать первый заказ из них с 20% скидкой", - рассказали в Delivery.Cub.

В Яндекс.Еде рассказали, что рынок заказов продуктов из ресторанов сейчас сильно меняется. Во-первых, к сервису доставки еды подключается все больше ресторанов и кафе, а доставка постепенно смещается из офисных районов в спальные.

Алексей Захаров из Superjob.ru называет эту ситуацию в крупных мегаполисах "революционной".

"Люди сейчас массово уйдут из офисов на удаленную работу. И уже уходят. Как минимум половина из них в офисы никогда не вернется. В некоторых компаниях, в первую очередь, в IT-компаниях, могут не вернуться 90, а то и 95 процентов [сотрудников]. Мой прогноз - цены на офисную недвижимость в крупных городах сейчас рухнут и больше не вернутся к докризисным показателям", - сказал он.