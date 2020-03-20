Коронавирус в России: что можно и чего нельзя на домашнем карантине?

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В России ввели обязательный домашний карантин для всех, кто вернулся из-за рубежа.

Русская служба Би-би-си собрала информацию о том, как будет контролироваться его соблюдение и какое наказание могут понести нарушители режима.

Что такое домашний карантин?

Домашний карантин - это изоляция человека дома от любых социальных контактов по предписанию санитарного врача или судебному решению. На карантине нельзя выходить из дома, даже чтобы вынести мусор.

Кого туда отправляют и надолго ли?

На 14-дневный карантин, по постановлению главного санитарного врача от 19 марта, отправляют всех, кто вернулся из-за рубежа. Если дома карантин обеспечить невозможно, то приехавшего направляют в обсерватор (временное учреждение для карантина).

14 дней - это инкубационный период, срок, в который могут появиться первые симптомы коронавирусной инфекции. О своем возвращении в Россию граждане должны сообщать на горячую линию в своем регионе.

Чем каратин отличается от самоизоляции?

Карантин - это обязанность, за невыполнение которой есть административная и уголовная ответственность. Но наступает она только тогда, когда есть постановление санитарного врача о переводе конкретного человека на карантин либо судебное решение.

Во всех остальных случаях (например, когда компании переводят сотрудников на удаленную работу) это самоизоляция. На коронавирусном карантине также оформляется больничный лист: можно не идти за ним в поликлинику, а оформить по телефону с доставкой на дом.

Как вести себя в карантине дома?

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, нельзя выходить из дома в течение всего 14-дневного периода карантина. Купить продукты можно онлайн или попросить об этом членов семьи.

Чтобы выкинуть мусор, его нужно упаковать в двойные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры, советуют в ведомстве. Вынести мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров.

Если человек живет не один, нужно по возможности находиться в отдельной комнате и исключить контакты с членами семьи. Нужно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиками перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа и после посещения туалета.

Пациенту на карантине нужна отдельная посуда, индивидуальные средства гигиены, белье и полотенца. Также ему или ей необходимо носить маску.

Если на карантине вы заметили первые симптомы коронавируса (высокая температура, сухой кашель, затрудненное дыхание), необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику.

Как контролируется соблюдение карантина?

Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться "электронные и технические средства контроля" - под этим Роспотребнадзор имеет в виду камеры наблюдения.

Московская полиция в среду, 18 марта, заявила, что с помощью системы видеоаналитики и распознавания лиц удалось обнаружить более 200 нарушителей режима карантина или самоизоляции. Систему распознавания лиц с камер в подъездах, дворах жилых домов и на улицах ввели в столице в этом году.

В регионах же, где такие системы не распространены, единственный способ наказать нарушителя домашнего карантина - задержание и выписывание штрафа полицейским на улице. "Они составят протокол, и человек дальше пойдет по своим делам", - говорит адвокат и правовой аналитик правозащитной организации "Агора" Станислав Селезнев.

В СМИ появлялось несколько рассказов оштрафованных по статье 19.4 КоАП - "неисполнение требований должностного лица" после нарушения карантина. Например, москвич Артем, который летел в самолете с первым заболевшим коронавирусом в России, рассказал "Медиазоне", что вышел выбросить мусор, а через пару дней к нему приехали полицейские и составили административный протокол.

Русской службе Би-би-си в ГУ МВД по Москве рассказывали, что полиция не имеет права никак наказывать тех, кто нарушит режим самоизоляции. В то же время за нарушение карантина действительно предусмотрена ответственность.

Роспотребнадзор утверждает, что за всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На десятые сутки карантина врачи делают мазок для анализа на коронавирус.

Что грозит тем, кто нарушит карантин?

При нарушении условий карантина по предписанию врача на человека распространяется статья 236 уголовного кодекса РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").

Если действия заболевшего привели только к массовому заражению других людей, а смертей не последовало, нарушителю карантина грозит до 80 тысяч рублей штрафа, до 360 часов обязательных работ или до года ограничения свободы.

В случае, если нарушение карантина повлекло за собой смерть человека, можно получить до пяти лет заключения. Но на практике эта статья едва ли применяется: в данных судебной статистики за последние три года приговоров по ней нет. Чтобы человека приговорили к лишению свободы, в суде нужно доказать, что к смерти привело заражение именно от него или ее.

Формально сейчас наказывают только по статье 19.4 КоАП - "неисполнение требований должностного лица", выписывая штраф в 500 рублей. Ограничений по выписыванию этого штрафа нет, говорит Селезнев, но он предполагает, что параллельно с составлением административного протокола на нарушителя могут подать иск о недобровольной госпитализации в стационар.

Его может подать санитарный врач или прокурор. Госпитализация возможна только после удовлетворения исковой жалобы, которая была рассмотрена на заседании суда, где нарушитель имел возможность представить что-то в свою защиту, напоминает Селезнев.

Принудительная госпитализация не означает принудительного лечения, к тому же инфекционные больницы не являются учреждениями закрытого типа. То есть пациент снова может сбежать - и ситуация повторится.

Самый известный пока случай недобровольной госпитализации по решению суда - случай Аллы Ильиной, которая сама обратилась за медицинской помощью с симптомами ОРВИ, но спустя несколько дней сломала замок в инфекционном боксе и сбежала. Позже ее вернули в стационар. Коронавируса у нее в итоге не обнаружили.

Что может поменяться в будущем?

Российские власти неоднократно обсуждали необходимость ответственности за побег с карантина. В четверг 19 марта "Единая Россия" заявила, что планирует внести в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина.

Как уже говорилось выше, сейчас статья 236 УК предусматривает ответственность в случае массового заражения людей. Однако с коронавирусом такой факт установить сложно, отмечает заместитель руководителя фракции партии Андрей Исаев.

По словам Исаева, "Единая Россия" предлагает закрепить в уголовном кодексе пункт о том, что ответственность должна наступать также в случае возникновения реальной угрозы массового заражения граждан.

В качестве наказания для нарушителей планируется ввести крупные штрафы, исправительные работы, а также запрет занимать руководящие должности нa определенный период. По словам Исаева, лишения свободы за нарушение условий карантина не предусматривается.