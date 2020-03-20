Коронавирусная нагрузка на сети: онлайн-трафик рванул вверх

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Исход работников из офисов для работы на дому ощущается в данных операторов связи. Опрошенные Би-би-си компании сообщают о резком росте трафика и новых подключений.

МТС сообщила, что за три дня, с 16 по 19 марта, трафик в услугах фиксированного интернета вырос на 6,5%. Гораздо больше стало звонков - "голосовой" трафик подскочил на 11%.

Заметно больше стали говорить и московские абоненты "Билайна". По данным компании, объем голосовых переговоров в Москве подскочил за неделю на 25%. На 24% выросло число новых подключений по контрактам на предоставление интернет и пакетных (сеть+ТВ) услуг.

"Подключения в основном приходятся на спальные районы, однако определенный рост заметен и в приближенных к центру города территориях", - отметила представитель компании Анна Айбашева. Столица дает наиболее заметный рост, но похожие тенденции и в других регионах - объем подключений вне Москвы вырос на 17%.

По сравнению с прошлой неделей в среднем на 20% вырос дневной трафик у абонентов широкополосного интернета в "Мегафоне" (провайдер "Нэт Бай Нэт Холдинг"). "В некоторых городах сегодня нагрузка приближается к картине выходного дня", - отмечает представитель компании Михаил Ивонин. По его словам, рост новых подключений увеличивался и без перемен, которые принесла эпидемия коронавируса, в феврале-марте новые подключения выросли на четверть.

Но примечательно, что за три дня с 16 по 18 марта вдвое выросли продажи мобильных тарифов "Мегафона" для USB-модемов и роутеров. По словам Ивонина, пока существенного влияния на нагрузку сети этот факт не оказывает.

Еще один игрок на рынке выделенных линий - "Акадо" - зафиксировал в последние дни 30%-ный рост подключений услуг. Следом пошел вверх и объем передаваемых данных. "Мы наблюдаем рост трафика утром на 15-20%, днём - на 30% и вечером - на 20% - по сравнению с аналогичными периодами две недели назад", - говорит представитель компании Светлана Белых.

Кино на диване

Статистика показывает, что прирост обеспечили те, кто пользуется домашним интернетом днем и в начале вечера, объемы трафика поздним вечером, с десяти до половины двенадцатого (а обычно именно они дают пиковую нагрузку) остались без изменений.

"Работники работают и общаются друг с другом, в том числе и по видеоконференц-связи, которая требует больших ресурсов", - говорит Николай Лукашевич, глава отдела корпораций в московском подразделении Fitch Ratings. Сам он, как и тысячи других москвичей, уже работает из дома.

По словам Лукашевича, у крупных операторов, которые владеют правильными сетями, больше возможностей расширять мощности.

"Подключить могут любые операторы, но вопрос - насколько эффективно они смогут управлять этим траффиком. [Пользователи на дому] могут существенно затормозить сети. На самом деле это процессы, которые наблюдаются глобально. Европейский регулятор обратился к стриминговым компаниям, таким как YouTube и Netflix, с просьбой ограничить качество передаваемого сигнала, потому что это должно снизить нагрузку на сети. Глобально операторы находятся под напряжением", - рассказывает Лукашевич.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сервисы Netflix и Youtube решили ограничить качество передаваемого сигнала

Опрошенные Би-би-си поставщики объемного онлайн-контента уклонились от ответа на вопрос о том, может ли последовать такое ограничение в их услугах.

Представители интернет-кинотеатров "Окко" и "Кинопоиск" подтверждают, что объем подключения и скачиваний растет, но конкретных цифр пока не называют.

Однако прилив зрителей в онлайн-кинотеатры фиксируют провайдеры - по данным "Мегафона", объем файлов, идущих из онлайн-кинотеатров к потребителям по серверам CDN (они позволяют кэшировать наиболее популярные загрузки), увеличивался каждую неделю марта на 33%.

"Мы видим прирост новых подписчиков и то, что сервисом пользуются в дневное время, - говорит Алена Опрокиднева из "Кинопоиска". - Тематическая подборка "Кино про эпидемии" интересна, но в топе остаются любимые фильмы и сериалы. В магазине Кинопоиск-HD лидером стал фильм "Заражение", но при этом в топе все те же любимые хиты, которые были и раньше".