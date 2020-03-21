"Боимся, но работать-то надо". Лондонцы о вирусе и страхе заразиться

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Пока одни лондонцы в ожидании карантина скупают все подряд, другие продают им это все, а также возят на транспорте, стригут в парикмахерских - в общем, работают в обстановке, где велик риск заразиться. Но больше вируса эти людей беспокоит перспектива потерять средства к существованию.

В Британии пока продолжают работать и сфера обслуживания, и транспорт - и почти никто из работников, по наблюдениям Русской службы Би-би-си, не носит ни масок, ни перчаток.

И почти все в беседах на вопрос об опасности заразиться отвечают в духе "будь что будет, а мне надо работать".

Молодой англичанин Эндрю, работник одного из лондонских магазинов IKEA. Эндрю, кажется, единственный из них, кто работает в респираторе:

- Нет, я не боюсь заразиться сам, я беспокоюсь за людей вокруг. То есть если я подцеплю вирус, я не хочу оказаться его разносчиком, не хочу, чтобы от меня заразились люди в моем районе, у которых есть другие болезни.

То есть не то чтобы я не боюсь заразиться - не в этом дело. Жто просто вопрос безопасности - вот и все! Боюсь ли потерять работу? Я думаю, тут уже все могут пострадать. Работу-то и раньше было трудно найти, а уж теперь...

Веселин, молодой человек из Болгарии, продавец в кофейном киоске на одной из станций лондонского метро:

- Я не боюсь. На меня вирус не должен сильно повлиять. Для меня это будет как обычный грипп. Я вообще предпочитаю думать, что это будет как обычный вирус, и все пройдет через пару недель.

У меня вся семья - в Лондоне. За них тоже совсем не беспокоюсь. Я же говорю: не о чем беспокоиться. Посмотрите на Китай - все уже на самом деле закончилось. На все ушел месяц. Да, были жертвы, я не говорю, что это хорошо, но это же пандемия, что ты тут сделаешь? Особенно учитывая, что пока нечем лечить.

Боюсь ли потерять работу? Боюсь, честно говоря. Пока мы вроде не закрываемся, но кто знает... Мы уже сократили время работы, этого можно было ожидать. Если уволят - наверное, попытаюсь найти другую работу, но я не уверен, что смогу ее найти. Надо смотреть правде в глаза: многие фирмы закрываются, многие сокращают время работы и так далее.

И дело не только в вирусе - и брексит тоже на нас влияет определенным образом... Если это место закроется на пару недель, то это ничего, но если оно закроется на месяц или больше... Честно говоря, я не знаю, что буду делать. Не думаю, что буду жить на пособие - я не такой человек, чтобы жить на пособие. Наверное, придумаю что-нибудь. Но это может занять какое-то время.

Работница метро средних лет, порассуждать о работе и вирусе готова, но назвать имя и фотографироваться отказывается:

- Ну а что делать? Для нас все остается как было. Работаем. Надо работать, зарабатывать на пропитание, вот и все. Маску я не ношу, потому что не вижу смысла, да я и не смогла бы в ней работать.

Лукаш, молодой иммигрант из Польши, сотрудник супермаркета:

- О себе я не очень беспокоюсь, но я беспокоюсь за семью. Поэтому я стараюсь не заразиться сам, чтобы не заразить семью, а также чтобы иметь возможность ее содержать.

Лаура, уроженка Литвы, продавщица в маленьком магазине:

- Нет, заразиться не боюсь. Что будет, то будет. Что делать, работать-то надо.

Билл, уроженец Турции средних лет, владелец небольшой парикмахерской:

- Заразиться? Боимся, но работать-то надо. Надо зарабатывать, чтобы платить аренду, платить людям.

Выбора нет. Мы очень стараемся, чтобы в парикмахерской было чисто, следим, чтобы самим не подхватить вирус. Вот и все.

Боимся ли потерять бизнес? Да, боимся. Уже сейчас, видите, стало мало народу.

Не знаю, что будет дальше. Не знаю, насколько поможет правительство. Очень многие маленькие фирмы уже страдают. А мы просто пока продолжим работать. Посмотрим, что будет.