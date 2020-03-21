"Боимся, но работать-то надо". Лондонцы о вирусе и страхе заразиться
Пока одни лондонцы в ожидании карантина скупают все подряд, другие продают им это все, а также возят на транспорте, стригут в парикмахерских - в общем, работают в обстановке, где велик риск заразиться. Но больше вируса эти людей беспокоит перспектива потерять средства к существованию.
В Британии пока продолжают работать и сфера обслуживания, и транспорт - и почти никто из работников, по наблюдениям Русской службы Би-би-си, не носит ни масок, ни перчаток.
И почти все в беседах на вопрос об опасности заразиться отвечают в духе "будь что будет, а мне надо работать".
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Молодой англичанин Эндрю, работник одного из лондонских магазинов IKEA. Эндрю, кажется, единственный из них, кто работает в респираторе:
- Нет, я не боюсь заразиться сам, я беспокоюсь за людей вокруг. То есть если я подцеплю вирус, я не хочу оказаться его разносчиком, не хочу, чтобы от меня заразились люди в моем районе, у которых есть другие болезни.
То есть не то чтобы я не боюсь заразиться - не в этом дело. Жто просто вопрос безопасности - вот и все! Боюсь ли потерять работу? Я думаю, тут уже все могут пострадать. Работу-то и раньше было трудно найти, а уж теперь...
Веселин, молодой человек из Болгарии, продавец в кофейном киоске на одной из станций лондонского метро:
- Я не боюсь. На меня вирус не должен сильно повлиять. Для меня это будет как обычный грипп. Я вообще предпочитаю думать, что это будет как обычный вирус, и все пройдет через пару недель.
У меня вся семья - в Лондоне. За них тоже совсем не беспокоюсь. Я же говорю: не о чем беспокоиться. Посмотрите на Китай - все уже на самом деле закончилось. На все ушел месяц. Да, были жертвы, я не говорю, что это хорошо, но это же пандемия, что ты тут сделаешь? Особенно учитывая, что пока нечем лечить.
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Боюсь ли потерять работу? Боюсь, честно говоря. Пока мы вроде не закрываемся, но кто знает... Мы уже сократили время работы, этого можно было ожидать. Если уволят - наверное, попытаюсь найти другую работу, но я не уверен, что смогу ее найти. Надо смотреть правде в глаза: многие фирмы закрываются, многие сокращают время работы и так далее.
И дело не только в вирусе - и брексит тоже на нас влияет определенным образом... Если это место закроется на пару недель, то это ничего, но если оно закроется на месяц или больше... Честно говоря, я не знаю, что буду делать. Не думаю, что буду жить на пособие - я не такой человек, чтобы жить на пособие. Наверное, придумаю что-нибудь. Но это может занять какое-то время.
Работница метро средних лет, порассуждать о работе и вирусе готова, но назвать имя и фотографироваться отказывается:
- Ну а что делать? Для нас все остается как было. Работаем. Надо работать, зарабатывать на пропитание, вот и все. Маску я не ношу, потому что не вижу смысла, да я и не смогла бы в ней работать.
Лукаш, молодой иммигрант из Польши, сотрудник супермаркета:
- О себе я не очень беспокоюсь, но я беспокоюсь за семью. Поэтому я стараюсь не заразиться сам, чтобы не заразить семью, а также чтобы иметь возможность ее содержать.
Лаура, уроженка Литвы, продавщица в маленьком магазине:
- Нет, заразиться не боюсь. Что будет, то будет. Что делать, работать-то надо.
Билл, уроженец Турции средних лет, владелец небольшой парикмахерской:
- Заразиться? Боимся, но работать-то надо. Надо зарабатывать, чтобы платить аренду, платить людям.
Выбора нет. Мы очень стараемся, чтобы в парикмахерской было чисто, следим, чтобы самим не подхватить вирус. Вот и все.
Боимся ли потерять бизнес? Да, боимся. Уже сейчас, видите, стало мало народу.
Не знаю, что будет дальше. Не знаю, насколько поможет правительство. Очень многие маленькие фирмы уже страдают. А мы просто пока продолжим работать. Посмотрим, что будет.