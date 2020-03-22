Коронавирус в Иране: что рассказывают врачи и что скрывают власти

Иран столкнулся с одной из крупнейших вспышек коронавируса в мире. В пятницу жители страны в семейном кругу отмечали Новруз - персидский Новый год, но настроение было совсем непраздничное.

Люди опасаются, что правительство скрывает истинный масштаб распространения вируса и что ситуация с Covid-19 может стремительно ухудшиться.

Мохаммад без устали работает с первых дней вспышки коронавируса, спасая жизни своих пациентов. Он - врач в больнице в провинции Гилан на севере Ирана.

Мохаммад не видел свою семью 14 дней. Он потерял нескольких друзей и коллег - в том числе бывшего наставника, профессора медицинского института, который недавно скончался от коронавируса.

Media playback is unsupported on your device "Больница как врата в загробный мир": врачи о коронавирусе в Иране

"Такое происходит не только в нашей больнице. Вспышка коронавируса парализовала всю нашу систему здравоохранения", - говорит Мохаммад. "Моральный дух сотрудников очень низкий. Наши семьи очень обеспокоены, мы испытываем огромное давление", - добавляет он.

Мохаммад - не настоящее его имя. Оно изменено, потому что в Иране критика в адрес правительства может привести к аресту. Тем не менее, несколько врачей из северных провинций согласились рассказать Би-би-си о тяжелых условиях, в которых им приходится работать - и о том, как, по их мнению, правительство плохо справляется с кризисом.

"У нас даже нет достаточного количества масок. Медицинские работники умирают ежедневно", - рассказывает Мохаммад.

"Я не знаю, сколько человек умерло, но правительство пытается скрыть истинный масштаб кризиса. Они лгали в первые дни вспышки", - говорит он.

Covid-19 распространился по всем 31 провинциям Ирана всего за 16 дней. Кроме того, 16 стран заявляют, что первые случаи заражения вирусом попали к ним из Ирана. Это Ирак, Афганистан, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ливан, ОАЭ, Канада, Пакистан, Грузия, Эстония, Новая Зеландия, Беларусь, Азербайджан, Катар и Армения.

Несмотря на это, как считают критики властей, правительство Ирана продолжается занижать масштаб вспышки коронавируса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иранским медикам непросто спасать людей

В первом официальном заявлении о вирусе 19 февраля правительство советовало не беспокоиться, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил "врагов" Ирана в том, что те преувеличивают масштаб угрозы.

Неделю спустя, когда число заразившихся и умерших быстро росло, президент Хасан Рухани заявил о "вражеском заговоре", имеющем целью запугать иранцев и остановить жизнь в стране. Президент призывал иранцев продолжать свою повседневную жизнь и ходить на работу.

Контролируемые государством каналы недавно объявили, что коронавирус может быть произведенным в США "биологическим оружием", а Хаменеи написал в "Твиттере" о "биологической атаке".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хаменеи назвал вирус "биологической атакой"

К субботе число умерших от Covid-19 в Иране перевалило за полторы тысячи человек, инфицированных - больше 20 тысяч.

Врачи из трех наиболее пострадавших провинций Ирана - Гилан, Голестан и Мазандарн - рассказали Би-би-си, что тестов на коронавирус в их распоряжении нет, запасы медикаментов ограничены (в том числе базовых), ощущается также нехватка кислородных баллонов, масок, защитных перчаток, халатов.

Врачам приходится оборудовать временные полевые госпитали. Одна из реаниматологов рассказала, что у них в городе койки для прибывающих пациентов расставили на футбольном стадионе.

Все без исключения собеседники Би-би-си из числа врачей на основании своего опыта делают вывод о существенном занижении официальной статистики.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые фабрики в Тегеране теперь производят медицинское изделия 24 часа в сутки

Врач из больницы в провинции Голестан подсчитала, что в среднем к ним привозят около 300 новых пациентов ежедневно. По ее оценкам, 60-70% из них заражены коронавирусом, но из-за нехватки мест в стационар кладут только тех, кто в критическом состоянии. А официальная статистика учитывает только тех, кто оформлен и лежит в больнице.

На протяжении последних двух недель, по словам этого врача, у нее умирали примерно по пять пациентов в день. Зачастую больные умирали, не дождавшись проведения анализа на Covid-19.

Умирают и сами врачи. 25-летняя медсестра из города Лахиджан умерла в конце февраля. Фото умершей стала вирусным в социальных сетях. Правительство отрицало, что она скончалась от Covid-19.

Image caption Нарджес Ханализаде потеряла сознание 23 февраля и умерла два дня спустя

Контролируемые государством телеканалы продолжали изображать медиков как неуязвимых и полных сил героев, которые бесстрашно сражаются с вирусом и спасают жизни.

Вскоре после ее смерти Иранская организация медсестер подтвердила, что она умерла от коронавируса.

Почему вирус распространялся так быстро?

По данным властей, "нулевых пациентов" - тех, с кого началась вспышка - было двое, оба умерли 19 февраля в Куме. Один из них, как сообщалось, был бизнесменом и заразился короновирусом в Китае.

Город Кум быстро стал очагом заражения. Кум - центр паломничества мусульман-шиитов. Здесь ведущие исламские священнослужители страны, сюда ежегодно прибывают около 20 миллионов иранцев и еще и 2,5 миллиона иностранцев.

Каждую неделю тысячи паломников прибывают в город, они целуют и прикасаются к многочисленным святыням.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Священные места в Куме сейчас уже закрыты

Вирус быстро распространялся, число случаев заболевания начало расти. Но вместо того, чтобы быстро изолировать город, соратники верховного аятоллы - например, священнослужитель Мохаммад Саеди - выступали за то, чтобы паломники продолжали посещать город.

"Мы считаем этот святой город местом исцеления. Это значит, что люди должны прибывать сюда, чтобы исцелить как духовные, так и физические болезни", - говорил он.

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан, недавно вернувшийся из Кума, сказал: "Из-за особой религиозной специфики Кума, когда паломники прибывают и из Ирана, и из-за рубежа, вирус быстро распространился по всей стране".

Бреннан также заявлял, что во время своего визита видел "подлинные усилия", направленные на то, чтобы усилить работу в лабораториях и больницах в Куме и Тегеране.

Священные места в Куме сейчас уже закрыты.

Правительство преуменьшило масштабы вспышки?

В феврале состоялись два важных для страны события - 41-я годовщина Исламской революции и выборы в парламент.

"Первые дни, когда я и мои коллеги зарегистрировали аномальное респираторное заболевание, были за несколько дней до дня победы Исламской революции 11 февраля", - вспоминает высокопоставленный врач. По его словам, он отправлял многочисленные отчеты из своей больницы чиновникам министерства здравоохранения в Тегеране, предупреждая о вспышке.

"Мы считаем, что представители системы здравоохранения решили скрыть тот факт, что коронавирус пришел в Иран. Чтобы не срывать государственные мероприятия", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В феврале в Иране отмечали 41-ю годовщину Исламской революции

И годовщина революции, и выборы рассматривались как проверка популярности правительства после шести месяцев хаоса, пережитого иранцами.

Речь идет о масштабных протестах в ноябре после, которые начались после повышения цен на топливо и обострения отношений с США. Обострение произошло после того, как Иран атаковал базу в Ираке, где размещались американские военные, после гибели главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

Крушение украинского самолета, которое привело к гибели 176 человек, также подорвало общественное доверие к власти, ведь официальные лица поначалу отрицали, что лайнер был сбит ракетой.

После выборов Хаменеи обвинил "врагов" Ирана в том, что они преувеличивали угрозу коронавируса, чтобы удержать избирателей подальше от избирательных участков.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В феврале в Иране состоялись парламентские выборы

"Пропаганда началась несколько месяцев назад, и в последние два дня их СМИ использовали любую возможность, чтобы отговорить людей голосовать под предлогом болезни и вируса", - заявил Хаменеи.

Недавно министр здравоохранения Ирана Саид Намаки отверг упреки в задержке сообщений о коронавирусе. Государственное телевидение сообщило: "О первых случаях заражения было объявлено сразу же [19 февраля], хотя выборы должны были состояться в пятницу [21 февраля]".

Спустя пять дней после выборов число официально подтвержденных случаев выросло до 139, летальных исходов - до 19. В тот же день депутат от Кума Ахмад Амирабади Фарахани на заседании парламента объявил, что в его городе за две недели умерли 50 человек.

Замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Хариричи отрицал сказанное депутатом и обещал подать в отставку, если количество умерших достигнет хотя бы половины этого числа.

В тот же день Хариричи начал потеть и кашлять во время пресс-конференции. Позже он объявил, что тест на коронавирус дал положительный результат, став первым из многих высокопоставленных иранских политиков, которые заразились.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Замминистра здравоохранения Ирадж Хариричи на пресс-конференции вытирал пот со лба и кашлял

Как сообщается, Хариричи выздоровел, он появился в прямом телеэфире 13 марта.

Многие эксперты и журналисты полагают, что официальные данные о вспышке коронавируса в Иране - значительная и опасная недооценка истинных масштабов кризиса.

Расследование, проведенное Персидской службой Би-би-си, показало, что в Иране от коронавируса умерли в шесть раз больше, чем на тот момент сообщало министерство здравоохранения страны.

Но поскольку даже официальные данные продолжают расти, вопрос для иранцев сейчас заключается в том, как остановить вирус.

Жизнь взаперти

Отец Алирезы скончался в середине марта.

"Ни один человек из нашей семьи не был на похоронах. Я даже не увидела его тела. Они просто сказали нам, что он умер и уже похоронен в особой зоне главного тегеранского кладбища", - вспоминает она. В целях безопасности имя Алирезы было изменено.

Власти сказали семье, что не надо собираться на похороны и что можно будет посетить могилу после погребения. А на кладбище сотрудники ей сказали, что находиться там небезопасно, поскольку хоронят много других тел.

"Об этих похоронах мы говорим больше, чем о смерти отца", - говорит Алиреза. "Я не религиозна, - добавляет он. - Но у меня осталось странное чувство, как будто мы не проявили уважения к отцу".

Все похороны с участием большого числа людей в Иране сейчас запрещены.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пожарные проводят дезинфекцию рынка в Тегеране

Несколько аятолл, включая верховного, издали фетвы против традиционного обмывание покойных. Цель - оградить от коронавируса тех, кто обмывает тела перед похоронами.

ВОЗ призывает к срочным и решительным действиям, но реакция Ирана по-прежнему не соответствует мерам, осуществляемым в таких странах, как Китай или Италия.

Школы, университеты и семинарии закрыты, футбольные матчи отменены, а в Тегеране началась широкомасштабная операция по дезинфекции. Всем жителям Ирана предписано оставаться дома.

Впервые с момента создания Исламской республики в 1979 году отменены пятничные молитвы.

Пытаясь предотвратить распространение болезни в переполненных тюрьмах, 155 тысяч заключенных были временно освобождены. В том числе политзаключенные - например, Назанин Загари-Рэтклифф, британка иранского происхождения, сотрудница благотворительной организации.

Большинство правительственных зданий, офисов и банков остаются открытыми.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Тегеране проводится кампания по сокращению социальных контактов

Даже для иранцев, относящихся к среднему классу, например, для учителя-пенсионера Фатемы и ее мужа (имена изменены), проблемой остается привязка к наличным деньгам, без которых нельзя приобрести ни продукты, ни топливо.

"Мы вынуждены ходить в банк, чтобы получать ежемесячную пенсию. И к Новрузу тоже ожидается выплата - надо будет получить ее на руки", - говорит она.

Специалисты-медики и в Иране, и за его пределами говорят, что если правительство не сделает информацию прозрачной и не предпримет меры для карантина целых городов, таких как Кум, вирус продолжит наносить вред всей стране.

Президент Рухани неоднократно заявлял, что правительство не будет закрывать города, что все магазины будут работать, а жизнь будет идти своим чередом.

Персидский Новый год - главный праздник для иранцев. Аятолла Хаменеи в своей речи говорил о невероятных жертвах, которые принес народ, борясь со вспышкой коронавируса.

Для Фатемы еще никогда не было менее подходящего момента для праздника.

"За всю свою жизнь я даже не помню такого Новруза, чтобы оставаться дома в одиночестве. Даже во время войны, когда Саддам [Хусейн] начал обстреливать города ракетами, мы навещали друг друга во время Новруза", - вспоминает она.