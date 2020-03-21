500 тысяч смертей к августу: насколько верны прогнозы смертности от коронавируса в Британии

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По состоянию на утро 20 марта в Британии было подтверждено 3 983 случая заражения коронавирусом. К 13 часам в пятницу число смертей достигло 177. Анализ взяли у 66 976 человек.

Согласно компьютерной модели, разработанной в Имперском колледже Лондона и используемой для информирования правительства, в стране от коронавируса может погибнуть полмиллиона человек, если не принять превентивных мер.

Эта же модель спрогнозировала 250 тысяч смертей в случае применения стратегии сдерживания, от которой сейчас британские власти отказались, перейдя к мерам по отсрочке пика эпидемии.

Именно эти данные заставили правительство в понедельник объявить, что в стране вводятся самые жесткие со времен Второй мировой войны меры по ограничению передвижения людей. Людям рекомендуют отказаться от посещения пабов, театров, кино, клубов, и по возможности работать из дома.

Эти меры уже привели к серьезным последствиям для экономики - многие рабочие места оказались под угрозой, закрылись школы, отменяются экзамены.

Эксперты: иного пути нет

Если правительство хочет избежать гибели 250 тысяч человек, у него нет другого выбора [кроме принятия жестких мер], сказал в беседе с Би-би-си профессор Нил Фергюсон, один из ведущих эпидемиологов в стране, участвовавший в разработке модели.

Сейчас врачи надеются, что число смертей не превысит 20 тысяч при условии, что будут приняты жесткие меры по изоляции людей, сказал сэр Патрик Валланс, главный научный советник правительства, выступая в парламенте на заседании комитета по вопросам здравоохранения.

По его словам, ежегодно от обычного гриппа в Британии погибает около восьми тысяч человек. Валланс считает, что цифра в 20 тысяч смертей является "ужасной", но это все же лучший исход в нынешних обстоятельствах.

Не умерли бы эти люди от других причин?

Названные цифры поражают воображение, однако из этой модели неясно, сколько из этих людей умерло бы от других причин.

Учитывая, что пожилые люди с хроническими заболеваниями являются самой уязвимой группой населения, можно ли считать, что смертность среди них была бы высокой и без коронавируса?

Ежегодно в Англии и Уэльсе по естественным причинам умирает более 500 тысяч человек; если включить в эту статистику Шотландию и Северную Ирландию, то цифра возрастет до 600 тысяч человек.

Смертность от коронавируса не добавит много к этой цифре. Скорее всего, многие из умерших от коронавируса умерли бы в любом случае, но от других причин.

Патрик Валланс признал этот факт на пресс-конференции в четверг, когда заявил, что статистика смертности от коронавируса будет накладываться на общую статистику ожидаемых смертей. Однако он отказался дать свою оценку масштабов этого наложения.

Сравнение с гриппом

Предполагаемое количество смертей от гриппа, которое привел Валланс - восемь тысяч человек - отличается от обычных оценок. Эта цифра больше ожидаемой в любом году.

Многие умирают, болея гриппом, но эта цифра не отражает число людей, непосредственной причиной смерти которых стал грипп. Прогнозы смертей от коронавируса - 20 тысяч, 250 тысяч и 500 тысяч - указывают на смерти, связываемые с коронавирусом, но он может не быть причиной смерти.

Исследования, проведенные во многих странах, дают врачам представление о случаях, когда заболевший коронавирусом умирает от последствий этой инфекции. Однако мы не знаем, в какой именно степени коронавирус стал причиной смерти.

Нужны новые исследования

На всю эту ситуацию воздействуют, конечно, и другие факторы. Но ясно, что если отказаться от самых жестких мер, число смертей начнет расти очень быстро.

Авторы модели указывают, что без таких мер в Британии 500 тысяч смертей могут быть уже к августу.

Такие масштабы смертности приведут к коллапсу государственной системы здравоохранения, что, в свою очередь, поставит под угрозу жизни еще большего числа людей, которым не смогут оказать медицинскую помощь.

Однако есть данные, указывающие, что авторы модели недооценили способность британской системы здравоохранения нарастить ресурсы для интенсивной терапии пациентов с коронавирусом.

Глава службы здравоохранения Англии Саймон Стивенс заявил после публикации модели, что возможности системы интенсивной терапии можно удвоить.

Эта модель не учитывает экономических и социальных последствий принимаемых властями мер, которые сами по себе могут поставить под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей.

По мере углубления Британии в кризис, потребуется больше информации о том, сколько жизней удалось спасти и какие общество понесло издержки. Эти данные помогут правительству и обществу принять оптимальные решения.