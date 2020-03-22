Как долго коронавирус остается на разных типах поверхностей?

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С распространением коронавируса растет и наш страх заразиться от различных поверхностей.

По всему миру сейчас можно наблюдать одинаковую картину: люди пытаются открыть двери локтями, пассажиры в общественном транспорте стараются не касаться поручней, а офисные работники каждое утро усердно протирают свои столы.

В тех районах, где вирус особенно распространился, дезинфекция проводится в промышленных масштабах - работники в защитных костюмах обрабатывают улицы, парки и торговые центры. В больницах, магазинах и ресторанах принимают все более строгие меры по уборке.

Три тысячи капель при кашле

В Британии некоторые добровольцы стали даже по ночам протирать клавиатуры банкоматов.

Как и большинство респираторных заболеваний, вирус Covid-19 распространяется воздушным путем в виде крошечных капель, выделяемых человеком при кашле и чихании.

За один эпизод кашля может выделиться до трех тысяч таких капель. Они попадают на одежду и поверхности рядом, некоторое количество капель остается в воздухе.

Есть также данные о том, что вирус длительное время сохраняется в фекальных выделениях, поэтому человек, не моющий руки после посещения уборной, заражает все поверхности, к которым прикасается.

При этом, по данным американских инфекционистов, перенос вируса за счет прикосновения к лицу не может считаться основным механизмом заражения.

Мойте руки

Всемирная организация здравоохранения и другие медицинские организации не раз подчеркивали, что мытье рук и ежедневная дезинфекция поверхностей являются важнейшим элементом борьбы с распространением коронавируса.

Хотя мы пока не знаем точно, насколько часто заболевание передается через зараженные поверхности, эксперты советуют проявлять осторожность.

Не совсем ясно также, как долго способен вирус существовать за пределами человеческого организма.

Ранее проведенные исследования других коронавирусов, в том числе вирусов SARS и MERS, свидетельствуют, что они могут сохранять жизнеспособность на металлических, стеклянных и пластиковых поверхностях до девяти суток при отсутствии дезинфекции.

При низкой температуре в некоторых случаях это срок может составлять 28 суток.

Вирусы и среда их обитания

Хорошо известно, что коронавирусы обладают высокой способностью выживания в разных условиях.

Нитле ван Дорелман, вирусолог в Национальном институте здоровья США, и ее коллеги в Лаборатории Роки Маунтин в городе Гамильтон в штате Монтана, провели первые исследования выживаемости нового коронавируса на различных типах поверхностей.

Их исследование, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine, показывает, что этот вирус сохраняется в виде капель в воздухе в течение трех часов после выделения при кашле.

Микрокапли размером 1-5 микрометров - примерно в 30 раз меньше диаметра волоса человека - могут оставаться в спокойной атмосфере в течение нескольких часов.

Это означает, что вирус, присутствующий в системе кондиционирования воздуха без фильтрации, сохраняется примерно в течение максимум двух часов.

Но это же исследование показало, что новый коронавирус при оседании на картон сохраняет жизнеспособность гораздо дольше - до 24 часов, и до 2-3 дней на пластмассовых и металлических поверхностях.

То есть вирус может в течение этого времени оставаться на дверных ручках, столах и на других видах поверхностей.

При этом ученые обнаружили, что на медной поверхности вирус погибает примерно через четыре часа.

Дезинфекция поверхностей

В случае активной дезинфекции вирус погибает быстрее. Исследования показали, что всего за минуту вирус гибнет под воздействием спирта 62-71% или 0,5-процентной перекиси водорода, или простой домашней хлорки.

Повышенные температура и влажность также приводят к ускоренной гибели коронавирусов. Вирус SARS, например, гибнет при воздействии температуры в 56 градусов по Цельсию (вода такой температуры может оставить ожог), со скоростью около 10 тысяч вирусных частиц за 15 минут.

Хотя пока нет данных, сколько именно вирусных частиц содержится в одной капле выделений зараженного человека, данные по гриппу свидетельствуют, что микрокапли могут содержать десятки тысяч копий вируса гриппа.

Однако, это число может быть разным в зависимости от типа вируса, его расположения в дыхательных органах и от этапа заболевания.

Остается неясным, как долго сохраняется вирус на одежде и других поверхностях, которые трудно поддаются дезинфекции.

"Мы предполагаем, что попав на пористый материал, вирус быстро высыхает и остается прикрепленным к волокнам", - указывает Винсент Мюнстер, глава группы ученых в лаборатории Роки Маунтин.

Изменения в температуре и влажности могут также влиять на срок выживания вируса. Этим объясняется, почему вирус менее устойчив во взвешенных каплях в воздухе - они более подвержены такому воздействию.

"Сейчас мы продолжаем эксперименты, чтобы более подробно изучить влияние температуры и влажности на вирус", - говорит Мюнстер. По его словам, способность вируса жить на поверхностях так долго лишь подчеркивает важность гигиены рук и очистки поверхностей.