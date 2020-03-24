"Мы не сможем жить без вас". Как малый бизнес Британии спасается от коронавируса

Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption Многим магазинам пришлось закрыться, не дожидаясь распоряжения властей

Почти шесть миллионов человек в Великобритании - это порядка 8% населения страны - заняты в малом бизнесе. И именно он сейчас оказался под угрозой из-за коронавируса: спрос на его услуги падает в разы. Бизнес держится, его представители пишут трогательные обращения к клиентам и ждут поддержки властей.

Ахмад (просил не указывать свою фамилию) и его семья владеют маленьким магазином в лондонском районе Ньюхэм. Стоят у прилавка по очереди с женой и сыном семь дней в неделю с шести утра до полуночи. Продают товары первой необходимости, алкоголь, сим-карты и другую мелочь.

"Туалетная бумага и салфетки лежали на полке недели три, а потом пришли люди и все скупили за час. Недельный запас вина ушел за три дня", - перечисляет Ахмад. Только повода для радости он не видит: "Хорошо, сейчас мы заработали на несколько сотен фунтов больше, чем обычно, но если начнется карантин, нас закроют, ведь мы не супермаркет. Вон, все пабы вокруг уже закрыты. Три недели простоя - и семья останется без денег вообще".

Маску Ахмад так и не купил - нет времени. Вместо нее он закрыл лицо черным платком с символикой какой-то хэви-метал группы. На руках резиновые перчатки, после каждой покупки он протирает их какой-то жидкостью.

По официальным данным, из 66,4 млн человек в Великобритании в малом бизнесе (численность сотрудников предприятия до 250 человек и оборот до 1 миллиона фунтов в год) задействованы 5,9 млн человек. Работа практически каждого из них сейчас под угрозой.

Правообладатель иллюстрации Arena Flowers Image caption Глава компании Arena Flowers напоминает, что в это сложное время цветы особенно нужны для позитивного настроя

Они беспокоятся, но не сдаются. Компания Arena Flowers продает цветы с доставкой, таких компаний в Лондоне десятки. В выходные все, кто хоть раз заказывал там цветы, получили письмо от ее директора Джона Хаккета: "У нас небольшой бизнес, но в это тревожное время мы хотим еще раз сказать вам: цветы - это красивый способ поддержать других людей".

Компания предложила всем клиентам бесплатную доставку цветов, а тем, кто покупает их с электронных адресов полиции и Национальной службы здравоохранения - 25-процентную скидку.

"Мы нужны вам, а вам нужен чай", - так звучала тема письма от Brew Tea Сompany, небольшой компании, фасующей и доставляющей чай. В самом письме прямо говорилось: "Мы будем жить только благодаря вашей поддержке".

В десятках писем от других компаний, которые раньше рассказывали о скидках и акциях, теперь речь шла о том, что все работники максимально соблюдают гигиену, курьеры не будут лично контактировать с покупателями и о других мерах предосторожности.

"Сырный бар", небольшой онлайн-магазин с сэндвичами, заверил, что их доставка продолжится, а также устроил распродажу (у компании нет даже магазина, только желтый грузовик с прилавком) - но при условии, что люди в очереди будут стоять на безопасном расстоянии, в двух метрах друг от друга.

Правообладатель иллюстрации drurycoffee.com Image caption Кофейня Drury Tea & Coffee была основана в годы Второй мировой войны, и ее нынешний владелец мечтает передать компанию будущим поколениям

Директор кофейни Drury Tea & Coffee Марко Олми обратился к своим клиентам в "Фейсбуке". Он написал, что "все мы вместе и каждый по отдельности сталкиваемся с "величайшим вызовом в нашей жизни".

Он написал, что выручка заведения упала на 80%, и такого не было с тех пор как его дед основал кофейню "в темные дни Второй мировой войны". Олми также призвал заказывать его продукцию онлайн, чтобы семейный бизнес дожил и до следующих поколений его семьи.

У записи несколько сотен комментариев с сердечками и словами поддержки.

Обувной магазин для детей сократил часы работы и очень просит заходить только по одному родителю с ребенком.

Основной бизнес индивидуального предпринимателя Майки Мака - ремонт техники на дому. Хобби - тренировка собак; в его активе несколько чемпионов Великобритании.

Основной бизнес кончился в марте. "Не знаю, почему, то ли людям не до того, то ли они в самоизоляции и не хотят пускать кого-то в дом", - говорит он. У его приятелей - индивидуальных предпринимателей - такая же ситуация.

Одного из них, механика, спас заказ от водителя фургона, которому простой обходился бы в 250 фунтов в день. Остальные, видимо, отложили ремонт.

На последний урок для собак приехала только четверть его обычных клиентов. Мак проводит полноценное занятие и хмуро говорит: "Если будете плохо себя чувствовать, на следующее занятие можете не приезжать".

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Власти поддержат

Правительство Великобритании 22 марта сообщило, что выделит на поддержку малого бизнеса 2,2 млрд фунтов.

Правительство готово предоставить отсрочку платежей по основным налогам - подоходному и НДС. Налоговые послабления ждут весь ритейл, гостиничный бизнес и частные образовательные учреждения.

Индивидуальные предприниматели смогут рассчитывать на гранты в размере от 10 до 25 тысяч фунтов.

Кроме того, власти готовы финансировать часть зарплат сотрудников малых предприятий - чтобы не было сокращений.

Впрочем, на сайте правительства говорится, что эта информация обновляется ежедневно.