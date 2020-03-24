"Мы не сможем жить без вас". Как малый бизнес Британии спасается от коронавируса
Почти шесть миллионов человек в Великобритании - это порядка 8% населения страны - заняты в малом бизнесе. И именно он сейчас оказался под угрозой из-за коронавируса: спрос на его услуги падает в разы. Бизнес держится, его представители пишут трогательные обращения к клиентам и ждут поддержки властей.
Ахмад (просил не указывать свою фамилию) и его семья владеют маленьким магазином в лондонском районе Ньюхэм. Стоят у прилавка по очереди с женой и сыном семь дней в неделю с шести утра до полуночи. Продают товары первой необходимости, алкоголь, сим-карты и другую мелочь.
"Туалетная бумага и салфетки лежали на полке недели три, а потом пришли люди и все скупили за час. Недельный запас вина ушел за три дня", - перечисляет Ахмад. Только повода для радости он не видит: "Хорошо, сейчас мы заработали на несколько сотен фунтов больше, чем обычно, но если начнется карантин, нас закроют, ведь мы не супермаркет. Вон, все пабы вокруг уже закрыты. Три недели простоя - и семья останется без денег вообще".
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Маску Ахмад так и не купил - нет времени. Вместо нее он закрыл лицо черным платком с символикой какой-то хэви-метал группы. На руках резиновые перчатки, после каждой покупки он протирает их какой-то жидкостью.
По официальным данным, из 66,4 млн человек в Великобритании в малом бизнесе (численность сотрудников предприятия до 250 человек и оборот до 1 миллиона фунтов в год) задействованы 5,9 млн человек. Работа практически каждого из них сейчас под угрозой.
Они беспокоятся, но не сдаются. Компания Arena Flowers продает цветы с доставкой, таких компаний в Лондоне десятки. В выходные все, кто хоть раз заказывал там цветы, получили письмо от ее директора Джона Хаккета: "У нас небольшой бизнес, но в это тревожное время мы хотим еще раз сказать вам: цветы - это красивый способ поддержать других людей".
Компания предложила всем клиентам бесплатную доставку цветов, а тем, кто покупает их с электронных адресов полиции и Национальной службы здравоохранения - 25-процентную скидку.
"Мы нужны вам, а вам нужен чай", - так звучала тема письма от Brew Tea Сompany, небольшой компании, фасующей и доставляющей чай. В самом письме прямо говорилось: "Мы будем жить только благодаря вашей поддержке".
В десятках писем от других компаний, которые раньше рассказывали о скидках и акциях, теперь речь шла о том, что все работники максимально соблюдают гигиену, курьеры не будут лично контактировать с покупателями и о других мерах предосторожности.
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"Сырный бар", небольшой онлайн-магазин с сэндвичами, заверил, что их доставка продолжится, а также устроил распродажу (у компании нет даже магазина, только желтый грузовик с прилавком) - но при условии, что люди в очереди будут стоять на безопасном расстоянии, в двух метрах друг от друга.
Директор кофейни Drury Tea & Coffee Марко Олми обратился к своим клиентам в "Фейсбуке". Он написал, что "все мы вместе и каждый по отдельности сталкиваемся с "величайшим вызовом в нашей жизни".
Он написал, что выручка заведения упала на 80%, и такого не было с тех пор как его дед основал кофейню "в темные дни Второй мировой войны". Олми также призвал заказывать его продукцию онлайн, чтобы семейный бизнес дожил и до следующих поколений его семьи.
У записи несколько сотен комментариев с сердечками и словами поддержки.
Обувной магазин для детей сократил часы работы и очень просит заходить только по одному родителю с ребенком.
Основной бизнес индивидуального предпринимателя Майки Мака - ремонт техники на дому. Хобби - тренировка собак; в его активе несколько чемпионов Великобритании.
Основной бизнес кончился в марте. "Не знаю, почему, то ли людям не до того, то ли они в самоизоляции и не хотят пускать кого-то в дом", - говорит он. У его приятелей - индивидуальных предпринимателей - такая же ситуация.
Одного из них, механика, спас заказ от водителя фургона, которому простой обходился бы в 250 фунтов в день. Остальные, видимо, отложили ремонт.
На последний урок для собак приехала только четверть его обычных клиентов. Мак проводит полноценное занятие и хмуро говорит: "Если будете плохо себя чувствовать, на следующее занятие можете не приезжать".
Власти поддержат
Правительство Великобритании 22 марта сообщило, что выделит на поддержку малого бизнеса 2,2 млрд фунтов.
Правительство готово предоставить отсрочку платежей по основным налогам - подоходному и НДС. Налоговые послабления ждут весь ритейл, гостиничный бизнес и частные образовательные учреждения.
Индивидуальные предприниматели смогут рассчитывать на гранты в размере от 10 до 25 тысяч фунтов.
Кроме того, власти готовы финансировать часть зарплат сотрудников малых предприятий - чтобы не было сокращений.
Впрочем, на сайте правительства говорится, что эта информация обновляется ежедневно.