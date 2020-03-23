В Москве и Подмосковье ввели оплачиваемый режим самоизоляции. Как он будет работать?

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Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о новых мерах борьбы с коронавирусом.

С 26 марта пожилые жители региона должны соблюдать самоизоляцию - за это им пообещали деньги. Какие еще меры приняли власти и на кого они распространяются?

Кому нужно уйти в самоизоляцию?

Соблюдать режим самоизоляции обязали москвичей и жителей Подмосковья от 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Среди них - инсулинозависимый сахарный диабет, астма, хроническая болезнь почек, злокачественные новообразования и инфаркт или инсульт в прошлом, наличие трансплантированных органов и тканей, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения.

Режим самоизоляции сохранили для тех, кто вернулся из стран, в которых были зарегистрированы случаи вируса, и для из домочадцев.

Что такое режим самоизоляции?

Режим самоизоляции - это нахождение дома в течение 14 дней. Выходить можно только в случае крайней необходимости (в магазин или аптеку), в малолюдное время и в маске, разъясняет оперативный московский штаб.

"Гулять и дышать свежим воздухом можно и нужно, но только не в людных местах", - заявил Андрей Воробьев. Лекарства и медицинские изделия пожилым могут доставить волонтеры при обращении на горячую линию.

"Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу", - заявил Собянин.

Самоизолироваться можно по месту проживания или в других помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Собянин посоветовал по возможности уехать на дачу.

На кого не распространяется режим самоизоляции?

Режим могут не соблюдать руководители и те сотрудники, чье нахождение на рабочем месте критически важно для функционирования организаций.

Так, в Кремле уже заявили, что Владимир Путин, которому 67 лет, продолжит работать в обычном режиме. "Работа президента осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах", - заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Режим могут также не соблюдать работники сферы здравоохранения.

Среди онкобольных режим не распространяется на пациентов, окончивших лечение злокачественных опухолей и находящихся в стадии ремиссии.

Кому и сколько заплатят?

Согласно указу Собянина, москвичам, имеющим хронические заболевания или старше 65 лет, выплатят 4 тысячи рублей: 2 тысячи после начала самоизоляции, еще 2 тысячи - по ее завершении при условии соблюдения режима.

В Московской области материальная помощь составит 3 тысячи рублей на тех же условиях: полторы тысячи рублей выплатят после начала самоизоляции и еще столько же - после 14 апреля.

Для жителей старше 65 лет выплата будет зачислена на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты без заявления. Для людей с хроническими заболеваниями выплату оформят в индивидуальном порядке после обращения на горячую линию.

В сообщении властей не говорится о том, каким образом будет отслеживаться рекомендация соблюдения самоизоляционного режима.

Как рассказывал Русской службе Би-би-си адвокат и правовой аналитик правозащитной организации "Агора" Станислав Селезнев, полномочий задерживать нарушителей у полицейских нет. Они могут лишь составить на человека протокол по статье 19.4 КоАП - "неисполнение требований должностного лица". Штраф по этой статье составляет от 500 до 1000 рублей, ограничений на количество выписываний этого штрафа нет.

Чтобы можно было выписать штраф, должно быть именное постановление главного санитарного врача (или его заместителя), которым человек помещается на карантин. Постановление необходимо вручить под подпись изолируемого, говорят юристы "Агоры". Без него указы властей носят рекомендательный характер.

Какие еще льготы назначили и отменили?

За просрочку оплаты услуг ЖКХ в Москве и области временно отменили взимание пени и штрафов. Школьники, имеющие право на бесплатное питание, могут получить продуктовые наборы в школах. "За выдачу этих наборов отвечают директора школ, с ними нужно связаться, чтобы уточнить все подробности", - сказал в своем заявлении Воробьев.

Собянин и Воробьев обязали операторов связи не отключать пожилым и хронически больным гражданам связь, в том числе интернет, если у них кончатся деньги на счете.

При этом для школьников с пятого класса и учащихся колледжей отменили льготный проезд в общественном транспорте. "Это важно было сделать для того, чтобы на период трехнедельных каникул дети как можно меньше посещали торговые центры, парки и другие места, где много людей", - сказал Воробьев.

За последние сутки в России выявлен 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. Из них в столице заразившихся 262 человека.