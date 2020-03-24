Демонтированные памятники Жукову отвезли в Химки. Почему?

Правообладатель иллюстрации Gavriil Grigorov/TASS Image caption "Временный" маршал Жуков: найдите отличия

Оба памятника маршалу Жукову, вывезенные с Манежной площади неизвестными, лежат на территории литейной мастерской в подмосковных Химках. Би-би-си разбиралась, как они оказались в месте, где были отлиты памятники князю Владимиру, Калашникову и Примакову.

Промзона на северо-западе Химок. Десятки небольших цехов, пыль и заборы разной конструкции и цветов. Возле одного из таких цехов стоит конный памятник маршалу Жукову, причем хвост коня почему-то завернут в тряпку.

От всадника на коне осталась только половина - ноги и часть торса. Остальная часть маршала стоит на земле, возле горы досок и металлической бытовки, в которой обычно ночуют работники на стройках. Всех проходящих Жуков встречает воинским приветствием.

В пятницу, 20 марта, этот памятник неожиданно сменил другое скульптурное изображение маршала на Манежной площади, украшавшее ее с 1995 года. Однако, не простояв и суток, был демонтирован вслед за своим предшественником.

Image caption Старый памятник Жукова в мастерской в Химках после демонтажа

Предшественник тоже совершил путешествие от Манежной площади до задворок Химок. Этот путь дался ему труднее - рабочие не только отделили торс Жукова, но и отрезали ноги коню. Их положили рядом с маршалом, словно фашистские знамена.

Фотографии скульптур из мастерской в Химках опубликовал в "Фейсбуке" скульптор и реставратор Николай Аввакумов.

Кто и зачем ампутировал оба памятника, оставив Манежную площадь с голым закрытым постаментом?

Как возникла идея заменить памятник

Памятник Георгию Жукову был установлен на Манежной площади напротив исторического музея в 1995 году - к 50-летию Победы. Автор - скульптор Вячеслав Клыков.

Впоследствии памятник критиковали за несоблюдение пропорций в фигурах всадника и коня, а также за мелкие исторические неточности в изображении наград. Некоторым также не нравился жест маршала - вместо привычного воинского приветствия он вытянул вперед руку, привстав на стременах.

В 2014 году комитет памяти Жукова направил в Мосгордуму заявку на замену памятника. Старый при этом предлагали отправить к музею полководца в Калужскую область.

Заявка не была удовлетворена, но новую версию памятника отлили в мастерской "Артпроект" на Авиамоторной улице в Москве, где она и стояла несколько лет. Автор первого памятника к этому времени умер, и нового Жукова изваяли несколько человек.

"Бригада скульпторов интернациональная. Белорусы, узбеки, русские, украинцы", - перечисляет авторов директор мастерской Евгений Королев в видео, сделанном в мастерском в 2015 году и опубликованном в канале "Солдатская правда".

В разговоре с Би-би-си Королев подтвердил, что именно этот памятник заменил старый на Манежной площади, но заявил, что его мастерская не имела к этой истории никакого отношения: демонтажем занимались некие "организаторы", имен которых он называть пока не хочет.

Как демонтировали Жукова

Постамент старого памятника обнесли лесами и баннером за несколько дней до демонтажа. Об этом рассказал сотрудник одной из компаний, занимавшийся этими работами. Би-би-си также нашла очевидца, который проходил мимо Исторического музея и обратил внимание на леса.

"Я еще подумал: хорошо, что к 9 мая отреставрируют", - говорит он.

Демонтаж старого памятника начался около 6 утра в пятницу, 20 марта. Свидетелем работ стал фотограф Юрий Дегтярев, который, по его словам, проходил там случайно.

На Манежную пригнали кран, манипулятор и низкорамный трал длиной более шести метров. Каждую единицу техники поставил отдельный субподрядчик, нанятый все тем же таинственным "организатором", рассказал Би-би-си сотрудник одной из компаний.

Image caption Демонтаж памятника вечером в пятницу 20 марта

Вокруг Жукова царил "хаос", вспоминает Дегтярев в беседе с Би-би-си. "Когда памятник сняли, рабочие задачи вслух вопрос: "А что с ним дальше делать? Куда класть?" То есть заранее не подготовили для него [место]", - вспоминает Дегтярев.

В какой-то момент рабочие наконец повалили памятник, при этом отлетела нога и часть сбруи коня, продолжает Дегтярев.

Демонтаж старого памятника и монтаж нового продолжались несколько часов. Градозащитник Николай Аввакумов со слов очевидцев рассказал Би-би-си, что в какой-то момент работами заинтересовалась полиция. Об этом рассказал и сотрудник одной из компаний, занимавшихся заменой памятников.

По его словам, полицейские пытались понять, на основании каких документов шел демонтаж - и, похоже, их никто не мог предоставить. "Я и подумать не мог, что техника, например, шестиметровый трал, могут заехать на Манежную площадь без разрешения. Осталось только Ленина из Мавзолея забрать", - говорит фотограф.

В МВД не ответили на запрос Би-би-си.

Новый памятник не простоял и суток: в субботу его также увезли. На Манежной площади остался сиротливый постамент, обнесенный баннерами и металлическими ограждениями.

Пристанищем обоих Жуковых стала мастерская "Литье & Дизайн Групп" в Химках. Об этом Би-би-си рассказали несколько собеседников, знакомых с историей демонтажа памятников. Это же следует из данных геолокации снимков с фрагментами скульптур.

В этой мастерской отливались самые известные памятники, поставленные в последнее время по инициативе властей в Москве, - Александру I у стен Кремля, князю Владимиру на Боровицкой площади, Михаилу Калашникову на Садовом кольце. Их автор - Салават Щербаков, которого "Медуза" называла главным скульптором Российского военно-исторического общества (РВИО). Сам Щербаков говорил изданию, что сделал для РВИО более 40 скульптур.

Разговор с директором литейной мастерской не задался:

"Вы уже начали реставрации памятников Жукову?" - спросил корреспондент Би-би-си ее директора Сергея Минеева.

"Нет".

После этого разговора Минеев добавил журналиста Би-би-си в "черный список". Когда удалось дозвониться с другого номера, то Минеев заявил, что памятников Жукову на территории мастерской нет.

Как комментировали скандал

Вскоре после того, как СМИ узнали о замене памятника, "Открытые медиа" позвонили в Мосгорнаследия. Там сообщили, что о работах ничего не знают, так как скульптура не является объектом культурного наследия.

Чуть позже ведомство разослало комментарий: к юбилею Победы памятнику потребовалась реставрация, а новый монумент - временная копия, который также планируется вывезти из-за необходимости ремонтировать и постамент.

Отвечать на вопрос Би-би-си, почему оба памятника увезли в мастерскую в Химки, в ведомстве отказались.

При этом на сайте госзакупок нет контрактов, заключенных Мосгорнаследием или подведомственной ему Мосреставрацией, на реставрацию памятника Жукову.

Сотрудник одной из компаний, работавших на демонтаже, рассказывает, что никаких письменных договоров с заказчиком не было: "Я не знаю названия компании, которая нас наняла. Были устные договоренности с физическим лицом".

В компании "Ярд Империал", которая поставила трал, сначала были готовы поговорить об истории на Манежной площади, но потом бросили трубку и на повторные звонки не отвечали.

Комитет памяти маршала Жукова, выступавший ранее за замену памятника, юридически не существует с 2016 года. Вместо него за скульптурную рокировку стал бороться стал бороться фонд поддержки музея вооруженных сил.

Глава фонда Сергей Берендеев заявил Би-би-си, что, с одной стороны, в фонде по-прежнему считают первый памятник неудачным, а с другой - не имеют никакого отношения к демонтажу.

"К сожалению, мы эти работы не курировали. Хотя письмо о замене от общественных организаций направлялось в минкульт и другие ведомства около года назад", - сказал он.

Соратник Берендеева по фонду Алексей Павликов официально входит в научный совет РВИО, указано на сайте общества. Но и там также открестились от истории с заменой памятников.

"Мы также были удивлены тем, что происходит. Когда председатель (бывший министр культуры Владимир Мединский. - Би-би-си) узнал про эту историю, он сказал, что мы готовы забрать старый памятник работы Клыкова, отреставрировать его и вернуть на прежнее место", - рассказала представитель РВИО.

В аппарате Мединского, который сейчас занимает пост помощника президента РФ, также заявили, что он лично не имеет никакого отношения к загадочной истории на Манежной площади.

Какие слухи окружили скандал

Туману вокруг скульптурного детектива добавили интернет-слухи.

Одновременно со скандалом в сети появилась фотография таблички, которая якобы была установлена на постаменте вместе с новым памятником. Надпись, датированная 2018 годом, гласит, что новую скульптуру Москве передали "патриоты России". В этом списке - президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Росгвардии Виктор Золотов, помощник президента Владимир Мединский и соучредитель фонда поддержки музея вооруженных сил Алексей Павликов.

Проверить наличие или отсутствие таблички не удалось: постамент защищен баннером и ограждением.

Кроме вышеупомянутых персон, на табличке упоминаются также бывший руководитель строительства Богучарской ГЭС на Ангаре Геннадий Кузнецов и его брат, предприниматель Анатолий. Секретарь Геннадия Кузнецова подтвердила "Открытым медиа", что именно его имя упомянуто на табличке.

Помимо этой фотографии по сети гуляла копия приказа о замене памятника, якобы подписанного министром культуры Ольгой Любимовой. Исполнителем в этом скрине была указана компания "НПО Технопром" - одна из структур вышеупомянутого Анатолия Кузнецова.

Собеседник, близкий к минкульту, утверждает, что документ - фальшивка. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в эфире своей радиостанции также заявил, что связывался с министром, и та сказала ему, что приказ поддельный. В пресс-службе ведомства отказались от комментариев.

Дозвониться до самого Анатолия Кузнецова, проживающего сейчас в Москве, не удалось. Его сын пообещал передать вопросы отцу. Его жена, в свою очередь, заявила, что у нее нет телефона мужа. Но подтвердила, что в день демонтажа он был в Москве.

"Все, что в интернете [пишут про замену памятнику], все там не так соответствует. Я не знаю даже, как оно соответствует", - заключила она.