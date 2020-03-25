Правообладатель иллюстрации Stephen Lioy Image caption Американская военная база просуществовала рядом с аэропортом "Манас" с 2001 по 2014 годы

Прилетевших из зараженных коронавирусом стран в Кыргызстане помещают в карантин в казарму бывшей американской авиабазы. Несколько дней назад там находились несколько сотен человек: некоторых с тех пор выпустили, но люди продолжают прибывать. Часть из них жалуются на невыносимые условия содержания. В минздраве страны говорят, что делают все, что возможно в этой ситуации.

Первый случай заражения коронавирусом в Кыргызстане подтвердили неделю назад, с тех пор число зараженных, по данным на 25 марта, выросло до 44.

Неделю назад киргизские власти начали делить всех прибывших в страну пассажиров на две категории: тех, кто прибыл из стран с более 1000 случаями заражения, и всех остальных. Первых в обязательном порядке отправили для наблюдения в изоляцию, вторым рекомендовали переждать на домашнем карантине 14 дней.

Большая часть изолированных оказалась расселена в казарме бывшей американской авиабазы "Манас", где условия проживания, по их словам, не соответствуют санитарным требованиям и подвергают их еще большему риску заражения.

Один туалет на этаж, еда на улице

32-летняя Катя (имя изменено по ее просьбе) прилетела из Дубая из очередной командировки. Она уже несколько лет живет на две страны: работает в Дубае и живет с семьей в Бишкеке. В этот раз ее близкие не дождались ее в зале ожидания Бишкекского аэропорта - прилетевших не выпустили с территории и сразу из самолета отвезли в бывшую казарму, где они уже несколько дней находятся в карантине.

Правообладатель иллюстрации Stephen Lioy Image caption Людей расселили по двухместным и четырехместным номерам

"По прилету взяли назальный тест, измерили температуру и выдали по одной маске. На вопрос, почему маска одна, ведь менять ее необходимо регулярно, ответили, что на всех не хватает. В корпусах холодно, сыро и грязно. Ни о какой стерилизации и дезинфекции речи нет", - говорит Катя.

Более сотни пассажиров этого рейса и еще нескольких следующих распределили в нескольких зданиях казармы и поделили по двухместным и четырехместным комнатам без окон. По словам Кати, они делят один санузел на этаж, в душевых нет мыла, а еду для них оставляют прямо на улице.

Правообладатель иллюстрации STEPHEN LIOY Image caption Табличка на английском языке предупреждает, что воду из-под крана пить нельзя

"Комнаты невозможно проветрить, мы все заперты в одном пространстве и часто около санузлов образуется очередь. Не все проживающие соблюдают условия карантина, некоторые не носят маски, чихают и кашляют. Я думаю, если кто-то и болеет коронавирусом или даже просто гриппом, в этих условиях мы все его точно подхватим", - считает Катя.

Из новостей она узнала, что спустя два дня после ее прибытия министерство здравоохранения поменяло алгоритм профилактики коронавируса. Заместитель министра здравоохранения Толо Исаков сообщил, что теперь прибывших из-за рубежа будут помещать в стационар, только если у них есть симптомы (кашель, температура), остальным же будет рекомендован домашний карантин. У всех прибывших при этом будут взяты лабораторные анализы. Также он предупредил, что при нарушении карантина будут применены "самые жесткие" меры.

Находящимся на авиабазе людям при посадке в Дубае и Стамбуле пришлось бороться за последние места в самолете, чтобы успеть вернуться домой до закрытия воздушных границ. Когда они узнали о том, что прилетевших после них уже отпустили домой, они были ошарашены.

"У нас брали тесты, которые показали отрицательный результат на вирус. Мы находимся в ужасных условиях, все устали от нахождения в закрытой зоне. Разве это справедливо, что одних отпускают домой, а другие вынуждены находиться здесь?" - говорит Стивен Лиой, американский фотограф, прилетевший из Турции.

Правообладатель иллюстрации STEPHEN LIOY Image caption У одного из находящихся на базе был выявлен коронавирус

Стивена отправили под наблюдение, потому что он находился в командировке в Германии и Турции до прилета в Кыргызстан. Его и еще нескольких человек с рейса изолировали от других пассажиров и тестировали при прилете. Киргизские пограничники долго отказывались пускать Стивена в страну, так как въезд иностранцам временно запрещен правительством. В итоге ему удалось попасть в страну, так как он женат на киргизской гражданке.

"Я летел из Германии и Турции, где количество больных коронавирусом было более тысячи, я не успел влететь до вступления в силу запрета, но в момент кризиса я хочу быть со своей женой. Поэтому решил лететь, несмотря на ожидающий меня карантин", - говорит Стивен.

Стивен считает, что ему повезло. Спустя три дня после его прилета Кыргызстан закрыл воздушные границы, приостановив большинство международных авиарейсов, в результате чего сотни граждан страны застряли в разных аэропортах мира.

Самая большая их часть - это киргизские мигранты в России, сейчас пытающиеся любыми средствами вернуться домой. По данным представителя киргизской диаспоры в России Турсунбая Кубатбекова, в стране застряли как минимум несколько сотен граждан Киргизии. Больше 150 из них три дня назад застряли на границе Оренбургской области - они планировали вернуться в Киргизию на автомобилях транзитом через Казахстан, когда тот закрыл границы. Правительства двух стран договорились о сохранении трех авиарейсов из России, которые смогут вывезти киргизских мигрантов.

Как ранее сообщил МИД Кыргызстана, всего за рубежом находятся 3 000 кыргызстанцев, которые не могут добраться на родину из-за ограничений на въезд. Часть из них мигранты, часть туристы, которые прервали свои путешествия из-за коронавируса, однако все-равно не успели вернуться домой. На сегодняшний день точная цифра, оставшихся за рубежом неизвестна. Власти заявили, что решат проблему, организовав чартерные рейсы из всех направлений.

Каждого прибывшего обещали тестировать на коронавирус. Стивен ожидал досмотра и теста, но оказаться под наблюдением на территории бывшей казармы, где 13 лет жили его соотечественники, стало для него сюрпризом. По его словам, все происходящее было похоже на сюрреалистичный фильм.

Правообладатель иллюстрации Stephen Lioy Image caption Стивена пустили в страну, так как он женат на гражданке Кыргызстана

Военная база США им. Ганси (так она называлась сначала) была открыта на территории аэропорта "Манас" в 2001 году для совместной борьбы с терроризмом. В 2009-м база стала Центром транзитных перевозок. Срок двустороннего соглашения истек в 2014 году, и Кыргызстан не стал его продлевать. Территория и имущество центра были переданы Национальной гвардии Кыргызстана, и именно этот стратегический объект из-за близости к аэропорту было решено оборудовать под изолятор.

"В здании, где жил я, было около 50 человек, между зданиями были поставлены блокпосты, чтобы мы не переходили из одного здания в другое и не выходили за территорию. За несколько дней количество расселенных выросло до приблизительно 300 человек. Контакт с внешним миром ограничивался солдатами, которые стерегли территорию и периодически брызгали вокруг здания хлоркой, и медиками, дважды в день меряющих нам температуру", - говорит Стивен.

Но на шестой день пребывания в изоляторе у него и других взяли анализы крови, сообщив, что если результаты будут отрицательными, то их отпустят на домашний карантин.

Результаты повторного теста подтвердили, что среди находящихся в карантине есть один зараженный кыргызстанец, прилетевший из Франции. С момента прилета и до появления симптомов он контактировал с другими, в том числе и со своим соседом по комнате.

"Моя кровать располагается в метре от кровати парня, у которого был коронавирус. Мы здесь вместе в этой комнате жили четыре дня. А теперь меня попросили здесь же оставаться и никуда не выходить. Нахожусь в зараженной комнате, меня никуда не перевели и не стали слушать, меня не проверяют и не берут анализы, вокруг никого нет долгое время: ни охраны, ни врачей", - говорит Борис (имя изменено).

Правообладатель иллюстрации Stephen Lioy Image caption В минздраве Кыргызстана говорят, что выбрали военную базу из-за близости к аэропорту

Представители министерства здравоохранения на жалобы об условиях содержания в изоляторе ответили, что это было единственное доступное место с таким большим количеством коек.

"Это бывшие казармы, поэтому это первичная санитарная обработка, постельное белье, питание. Все это мы обеспечиваем. Но вы поймите, что там все равно как дома условий не будет. Другой возможности нет. Так как сразу по прилету, из аэропорта [нужно] на карантин брать, поэтому было принято решение на базе бывшей авиабазы Ганси определить", - сообщили в минздрав новостному сайту "Клооп".

Стивену снова повезло - он с больным не контактировал, и сейчас его, как и других из его здания, отпустили домой.

Чрезвычайное положение

В основном больные Covid-19 в Кыргызстане находятся в больницах и переоборудованных гостиницах. Многие зараженные вернулись из Саудовской Аравии, куда киргизские паломники летели на умру, малый хадж. Именно среди них обнаружили первых трех человек, зараженных коронавирусом. Тогда же в штабе по борьбе в Covid-19 сообщили, что эти три человека с момента прилета контактировали с более чем 2500 людьми, которые будут изолированы и протестированы.

В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде (второй и третий по величине города) и нескольких других районах, где были обнаружены случаи заболевания Covid-19, введен режим чрезвычайного положения. Жителям рекомендуется не выходить из дома без острой необходимости, соблюдать комендантский час, запрещается покидать пределы этих городов и районов. Остановлена работа общественного транспорта и служб такси. По всей стране действует более мягкий режим чрезвычайной ситуации - ограничено передвижение между городами, все учебные заведения закрыты.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Из стран Центральной Азии больше всего заболевших в Казахстане

Ранее в минздраве сообщили, что выработали алгоритм действий на случай распространения заболевания, а также провели учения и оборудовали блоки в медучреждениях. Кыргызстан практически сразу закрыл границы с Китаем, и неделю назад в стране еще не было ни одного зарегистрированного случая коронавируса. Однако эксперты считают это брешью в системе, где отсутствует эффективная система тестирований.

"Сокрытие информации осталось у нас в наследство от советской системы, где гражданского участия практически не было. Но на этот раз это было ненамеренно, просто в стране отсутствовали эффективные стандарты и инструменты для своевременной реакции на эпидемию", - говорит специалист по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

Кыргызстан занимает третье место в Центральной Азии по официально подтвержденным случаям заражения коронавирусом, после Казахстана (79 случаев) и Узбекистана (55). В Таджикистане и в Туркменистане, по официальным данным, случаев пока не выявлено.