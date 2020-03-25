"Покупай, дешевле не будет". Как россияне конфликтуют с "Аэрофлотом" из-за цен на билеты

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Российские туристы вступили в конфликт с "Аэрофлотом". Они считают, что авиакомпания завышала цены на билеты в Россию на фоне пандемии коронавируса. Чтобы вернуться на родину, им пришлось покупать чересчур дорогие, по их мнению, билеты. Группа туристов пишет жалобы на авиакомпанию в Федеральную антимонопольную службу. "Аэрофлот" утверждает, что не повышал цены на авиаперелеты.

Москвичка Ксения Ефимова должна была вернуться в Россию из Словении рейсом венгерской авиакомпании Wizz Air, но его, как и многие другие, отменили. 17 марта Словения прекратила авиасообщение со всеми странами мира.

Тогда Ефимова и четверо ее друзей обратились в посольство России в Словении, где сначала им не давали никакой информации, но позже сообщили об организации специального рейса "Аэрофлота" 17 марта. Соответствующий пост накануне появился на странице посольства в "Фейсбуке".

В день вылета они приехали в аэропорт Любляны, который c полуночи был закрыт, в здании была единственная очередь - к кассе "Аэрофлота".

В беседе с Би-би-си Ефимова рассказала, что первые билеты на этот рейс продавали по тысяче евро (около 84 тысяч рублей по курсу на эту среду). Их купила семейная пара.

"Поскольку они люди состоятельные, сказали, что претензию писать не будут. Я была последняя в очереди, ко мне подошел представитель "Аэрофлота" и крикнул - покупай, дешевле не будет, это минимальная цена на билет. Нам говорили, что "Аэрофлот" - это частная компания", - вспоминает Ксения.

Image caption "Аэрофлот" не продавал билеты на этот рейс на сайте

По ее словам, других способов покинуть Словению они не видели, а посольство им не предлагало. "Мне было интересно в этой ситуации увидеть, как ведет себя мое государство. Меня захлестнула паника, и естественно в ситуации, когда на тебя давят, говорят "давай-давай [покупай], ты сдаешься", - рассказывает Ефимова.

В итоге за обратный билет Ксения и ее друзья заплатили за эконом-класс по 589-806 евро (50-69 тысяч рублей). В распоряжении Би-би-си есть фотографии документов, подтверждающих оплату.

Ефимова, как только вернулась в Россию, пожаловалась в ФАС на "Аэрофлот" с требованием вернуть деньги. "Я заявляю о неправомерных действиях компании ПАО "Аэрофлот" при формировании цены на билеты в чрезвычайных обстоятельствах, к которым относится нарушение работы управления воздушного движения в связи с коронавирусом и закрытием границ всех стран. Игнорирование ПАО "Аэрофлот" вышеуказанных обстоятельств направлено лишь на увеличение дохода компании и ущемление моих прав", - написала в своем обращении Ксения. Копия его есть в распоряжении Би-би-си.

Кроме Ефимовой в антимонопольную службу пожаловались, по ее словам, еще восемь человек из разных городов России, которые также летели из Любляны на этом рейсе. Посоветовавшись с юристами, все заявители решили дождаться ответа от ФАС и думать, в какие ведомства обращаться.

"Я лично в такой обстановке не готова идти в суд. Если только затихнет все - коронавирус и паника вокруг него", - сказала Ксения.

Обращение в ФАС направила и жительница Орла Ольга, вернувшаяся в Россию тем же рейсом. Она рассказала Би-би-си, что в консульстве российских туристов уверяли, что этот рейс - для эвакуации граждан, и цены на него не будут высокими: "Аэрофлот" пообещал, что цены будут адекватными. Но цены, завышенные сначала в пять раз, а потом сниженные до трех раз - это неадекватный ценник. Стандартная цена - порядка 15-17 тысяч рублей".

Ольга говорит, что написала жалобу в ФАС не только из-за денег. "Во-первых, хочется, чтобы такое больше не допускалось. "Аэрофлот" сейчас - чуть ли не единственный перевозчик, который может выполнять эти рейсы. По сути, это монополия. У нас претензия не только к "Аэрофлоту", но и к МИДу, к консулу, который был в Словении. По их заверению, это был специальный рейс для того, чтобы вывезти граждан России, но по факту оказалось, что "Аэрофлот" обслуживал своих клиентов", - считает она.

20 марта ФАС обратилась к "Аэрофлоту" с требованием принять меры по устранению нарушений в ценовой политике. Было ли это сделано ввиду поступивших в ведомство жалоб от российских туристов - неизвестно. В ФАС отказались отвечать на этот вопрос Би-би-си.

В "Аэрофлоте" требования ФАС назвали странными: "Аэрофлот" не предпринимал никаких действий, направленных на увеличение стоимости билетов. Подобные заявления в отношении компании, которая в течение двух недель круглосуточно занята эвакуацией граждан нашей страны из регионов со сложной эпидемиологической обстановкой, звучат как минимум странно", - сказала пресс-секретарь компании Юлия Спивакова. На вопросы Би-би-си "Аэрофлот" не ответил.

"Призвать "Аэрофлот" к ответственности"

Туристы, вернувшиеся из Словении, - не единственные, кто требуют провести проверку действий "Аэрофлота" и жалуются на действия зарубежных представительств российского МИДа.

Алина Михеева 19 марта вернулась из Узбекистана спецрейсом "Аэрофлота". Она не платила за билет, так как отмененный рейс тоже должен был выполнить "Аэрофлот".

Тем не менее девушка намерена подать иск в суд против авиакомпании. Она и еще несколько человек, прилетевших из европейских стран, также планируют составить коллективную жалобу для обращения в прокуратуру.

"Я готова задолбить сообщениями хоть другую галактику, лишь бы призвать "Аэрофлот" к ответственности", - написала Михеева в "Твиттере".

Рейс из Самарканда в Москву 22 марта был отменен сразу же после того, как Узбекистан заявил о прекращении авиасообщения с другими странами. При этом "Аэрофлот" сохранил рейс из Ташкента в Москву на 21 марта. На сайтах-агрегаторах (Михеева мониторила цены на сайте superkassa.ru) билет на этот рейс можно было купить примерно за 18 тысяч рублей (билеты Москва-Самарканд туда-обратно на двоих обошлись Алине и ее маме вдвое дешевле - в 34 тысячи рублей).

Узнав о том, что "Аэрофлот" продолжил полеты из Ташкента в Москву, Алина с мамой изменили планы и уехали из Самарканда в Ташкент, где стали связываться с координационным центром МИДа. Там им посоветовали покупать билеты "Аэрофлота" на 21 марта, несмотря на то, что уже были новости об организации специальных рейсов для возвращения россиян, на которые они могли попасть бесплатно.

Но мама Алины не захотела рисковать и купила билеты за 37 тысяч рублей. 18 марта после переговоров с представителями авиакомпании в Ташкенте они смогли получить места на специальном борту, хотя сначала в "Аэрофлоте" отказывались предоставить билеты тем, кто должен был улетать из Самарканда. Вернуть деньги за купленные билеты на рейс 21 марта вернуть пока не удалось.

"Нам говорили - вообще неизвестно, прилетит ли за вами спецборт. Мне интересно, неужели сотрудник МИДа не в курсе, что спецборты организовывали. Он склонял меня к покупке билетов", - рассказала Би-би-си Алина. - А претензия к "Аэрофлоту" в том, что они не собирались нас вывозить бесплатно. Они загибали цену, и обезумевшие люди покупали билеты за баснословные суммы. На Узбекистане еще не наваришься так, как на той же самой Европе".

На спецрейсы из Узбекистана "Аэрофлот" также продавал билеты. Информацию о них всячески промотировало в социальных сетях посольство России в Узбекистане, призывая людей приобретать билеты. В пятницу свободных мест на рейс 21 марта уже не было, но судя по комментариям в соцсетях, желающие улететь в Москву по-прежнему были.

Российское посольство в Италии 23 марта также призывало покупать билеты на рейсы "Аэрофлота".

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На момент публикации материала Русской службе Би-би-си не удалось получить комментарий от представителя МИДа Марии Захаровой по существу.

"Аэрофлот": виноваты агрегаторы

На высокие цены "Аэрофлота" жаловались и туристы, пожелавшие вернуться в Россию из азиатских стран регулярным прямым рейсом авиакомпании.

Елене Заниной и ее мужу пришлось купить билеты из Коломбо в Москву у "Аэрофлота" после того, как авиакомпания Air Arabia перенесла их рейс с 22 марта на 17 апреля. За два билета "Аэрофлота" они заплатили примерно 108 тысяч рублей (в распоряжении Би-би-си есть электронные чеки).

"Российское посольство тонко дало понять, что в этой ситуации мы можем воспользоваться услугами российских авиакомпаний. Сейчас на острове есть туристы, которые не могут позволить себе купить билет российской авиакомпании и просто вынуждены оставаться на месте и ждать. У нас уже нет возможности оставаться на Шри-Ланке, ничего не оставалось, как купить билеты "Аэрофлота", - рассказала Би-би-си Занина.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS

"Аэрофлот" в своем заявлении 19 марта назвал фейками сообщения о взвинчивании цен, отметив, что стоимость билетов завышают сайты-агрегаторы: "Службы мониторинга "Аэрофлота" зафиксировали 18 и 19 марта массовое распространение в социальных сетях и некоторых СМИ ложной информации о существенном росте стоимости билетов для россиян, планирующих срочное возвращение на Родину из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Информация во многих случаях сопровождается скриншотами неизвестных сайтов-агрегаторов и прочих интернет-ресурсов", - говорится в заявлении компании.

Корреспондент Би-би-си наблюдал за ценами на билеты "Аэрофлота" непосредственно на официальном сайте компании. Цены на некоторые направления действительно были выше обычных.

Так, например, 18 марта стоимость билета на ближайший рейс из Коломбо в Москву (выполнялся 21 марта) достигала 81 тысячи рублей при обычной цене примерно 36 тысяч рублей за перелет Москва-Коломбо-Москва.

Эксперты сервиса OneTwoTrip отмечают, что наибольшее значение цены заграничных авиарейсов на Москву наблюдалось 18 марта, 21 марта произошло резкое снижение средней цены более чем в два раза, а затем началось постепенное увеличение.

По мнению редактора авиационного портала Avia.ru Романа Гусарова, жалобы на "Аэрофлот" не оправданы - цены определял высокий спрос: "Авиакомпания представляет тарифную сетку на рейс с разными вариантами цен. Потом система автоматически отслеживает спрос, учитывая и время, оставшееся до вылета, количество проданных билетов и даже сколько запросов приходит. Спрос выше - тариф растет".

Вина за случившееся, по мнению Гусарова, скорее лежит на правительстве. "Аэрофлот" устроил аукцион: у нас два билета - кто больше заплатит? Росавиация не могла регулировать тарифы, но могла согласовать с перевозчиком и страной, откуда вывозили людей, дополнительный рейс. Тогда бы цена была другой, вполне нормальной. Но жалобы не на то совсем. "Аэрофлот" не продавал весь самолет по таким ценам. Я не думаю, что "Аэрофлот" вручную подрегулировал цены. Если бы "Аэрофлот" на всю неделю поднял цены до 80 [тысяч рублей], то это можно было бы назвать злоупотреблением доминирующим положением", - объясняет эксперт.

Жалобы в адрес "Аэрофлота" могут быть удовлетворены, если авиаперевозчик не докажет, что повышение стандартной цены произошло из-за повышения, например, стоимости топлива или обслуживания самолета, считает юрист международной правозащитной группы "Агора" Валерия Аршинова:

"Цена формируется из услуг авиакомпании и тарифов и сборов. Повышение цены без повышения ее составляющих - это является нарушением закона "О защите конкуренции". Это повод для обращения в ФАС. Если ФАС признает, что цена выше, то должны будут обязать ["Аэрофлот"] вернуть разницу между стандартной ценой и тем, что [пассажиры] заплатили".

Как МИД возвращает россиян

Мария Захарова 21 марта отчиталась в своем "Фейсбуке" о количестве россиян, возвращенных силами МИДа в Россию из Черногории специальными рейсами "Победы" и "Аэрофлота".

В Черногории сложилась критическая обстановка после того, как власти страны за ночь прекратили все международное авиасообщение. Более тысячи российских туристов не смогли вернуться в Россию.

На сайте "Ростуризма" была опубликована информация об организации пяти вывозных рейсов, однако не все удалось выполнить. Как писала "Фонтанка", несколько человек, чей рейс 17 марта был отменен, позже не смогли получить билеты на другие "вывозные" рейсы "Победы", организованные 18-21 марта, и вынуждены были покупать новые билеты на рейсы авиакомпании S7.

Image caption Эвакуационный рейс из Касабланки в Москву

В похожей ситуации оказались российские туристы в Марокко, где так же, как и в Черногории, воздушное пространство было закрыто одним днем. Для них 23 марта был организован чартерный рейс авиакомпании Azur Air.

Как рассказала Би-би-си одна из российских туристок, вернувшихся вечером 23 марта в Москву, на рейс попали все, кто хотел - некоторые остались в Марокко осознанно. При этом, как отметили в разговоре с Би-би-си другие трое туристов, прилетевшие из Марокко, перелет был бесплатным для всех, включая тех туристов, которые должны были улетать из Марокко рейсами других авиакомпаний.

23 марта правительство обязало минтранс вывезти всех российских туристов из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией, возникшей в связи с распространением коронавируса. 25 марта российский МИД опубликовал список вывозных рейсов из разных стран.

В свою очередь минфин должен решить, можно ли выделить деньги на организацию этих рейсов из резервного фонда. В Ростуризме сообщили, что за границей сейчас находятся порядка ста тысяч организованных туристов, данных о самостоятельных туристах нет. Зарубежные полеты из России продолжаются в 146 направлениях - их Росавиация включила в список исключений. Большинство этих рейсов тоже выполняет "Аэрофлот".