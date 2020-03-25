Cancel culture: коронавирус отменил всех звезд сразу. Кое-кто из них уже умер

Правообладатель иллюстрации Brian Rasic/Getty Image caption Пол Маккартни на фестивале Гластонбери в 2004 году. В этом году он опять должен был быть хедлайнером юбилейного 50-го фестиваля. Но фестиваль не состоится.

Музеи, галереи, театры, кинотеатры, концертные залы и клубы по всему миру закрыты. На фоне тотального паралича всей общественной жизни в мире и колоссального пока еще не поддающегося исчислению экономического и социального ущерба потери в искусстве и культуре кажутся не столь значительными.

Правообладатель иллюстрации SIA KAMBOU Image caption Основатель афро-джаза французский саксофонист камерунского происхождения Ману Дибанго стал первым известным человеком из мира искусства, скончавшимся от коронавируса

Первая смерть

Тем не менее во вторник из Парижа пришло известие о первой смерти от коронавируса сколько-нибудь заметного человека из мира шоу-бизнеса.

86-летний саксофонист и певец Ману Дибанго был уроженцем Камеруна и считается одним из основателей афро-джаза - музыки, в которой ритмы джаза и фанка сочетаются с традиционными африканскими мелодиями.

Еще ребенком он был отправлен учиться во Францию, где в парижских джаз-клубах впервые услышал Луи Армстронга и Каунта Бэйси и с тех стал ярым приверженцем джаза, не забывая, впрочем, и о своих африканских корнях. Большая часть его профессиональной карьеры проходила в Европе.

Дибанго сотрудничал со многими всемирно известными звездами, такими как Херби Хэнкок, Питер Габриэль, Фела Кути, Билл Лазвелл, Ladysmith Black Mambazo, King Sunny Ade.

Больше всего, однако, он парадоксальным образом известен благодаря скандалам вокруг похищения его мелодий более известными звездами.

В 2009 году он подал в суд на Майкла Джексона за использование темы его самого известного хита "Soul Makossa" в двух песнях из легендарного альбома "Thriller". Джексон признал заимствование и уладил дело до судебного рассмотрения.

Аналогичный иск с аналогичным результатом он подал и в адрес певицы Рианны.

Похороны Дибанго, как говорится в сообщении на его странице в "Фейсбуке", пройдут в Париже, в присутствии только самых близких ему людей.

Живущая в Америке известная джазовая певица из Бенина Анджелика Киджо назвала Дибанго "гигантом африканской музыки и прекрасным человеком".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption О положительном тесте на коронавирус и соответственно самоизоляции объявил известный британский актер и возможный будущий агент-007 Идрис Эльба

Звезды в карантине

Самый известный из заразившихся коронавирусом деятелей искусства - американский актер Том Хэнкс - объявил, что он и его также инфицированная жена актриса и певица Рита Уилсон чувствуют себя лучше.

Диагноз им был поставлен в Австралии, куда они приехали в связи с намеченными там в начале года концертами Уилсон. После начальной госпитализации они провели две недели в карантине и самоизоляции в специально снятом для этого доме в австралийской провинции Квинсленд.

У Хэнкса были и свои профессиональные причины оказаться в Австралии. Там начались съемки байопика об Элвисе Пресли, где он играет роль пользующегося в "пресливедении" дурной репутацией менеджера певца Тома Паркера по прозвищу "Полковник".

Это будет чуть ли не первая в многолетней карьере знаменитого актера отрицательная роль. Снимать картину начал австралийский режиссер Баз Лурман - автор таких громких голливудских хитов, как "Ромео и Джульетта", "Мулен Руж" и "Великий Гэтсби".

Хэнкс с супругой - не единственные звезды, тест на коронавирус которых дал положительные результаты.

В карантин ушел знаменитый испанский оперный тенор Пласидо Доминго.

Об инфицировании и, соответственно, самоизоляции, объявил британский актер Идрис Эльба - один из возможных преемников Даниэля Крейга в роли Джеймса Бонда. "Симптомов у меня пока нет, и нет поводов для паники", - написал он у себя в Твиттере.

Также о положительном тесте на коронавирус объявила у себя на странице в "Инстаграме" одна из "девушек Бонда"- партнерша Крейга по фильму "Квант милосердия" украинско-французская актриса Ольга Куриленко.

Правообладатель иллюстрации ANTONIN THUILLIER/Getty Image caption "Золотая пальмовая ветвь" - главная награда Каннского кинофестиваля - в этом году, судя по всему, останется без хозяина.

Шоу-бизнес в параличе

Хэнкс выздоровел, но съемки байопика об Элвисе приостановлены. И это далеко не единственная отмена крупного кинопроекта.

Warner Brothers приостановили работу над очередной серией "Бэтмана" c Робертом Паттинсоном в главной роли.

Та же судьба постигла начатые было компанией Disney съемки c живыми актерами римейка ее классического полнометражного анимационного фильма "Русалочка" по сказке Ганса-Христиана Андерсона, главную роль в котором должна была играть певица и актриса Халле Бейли.

Universal прекратила съемки очередного сиквела "Мир юрского периода-3", в котором зрители должны были встретиться с полюбившимися по первым фильмам героям в исполнении Сэма Нила, Лоры Дерн и Джеффа Голдблюма.

Крупнейший и самый авторитетный в мире Каннский кинофестиваль долго упорствовал, но в конце концов вынужден был признать, что проводить его в намеченные на середину мая сроки невозможно. Пока он перенесен на середину лета, но насколько реалистичным окажется этот план, сказать пока никто не может.

Самый знаменитый в Британии, да и в мире летний рок-фестиваль Гластонбери, который должен был в этом году отметить свой полувековой юбилей, заручившись по этому поводу согласием на выступления и ветерана сэра Пола Маккартни, и ярчайшей современной поп-звезды Тейлор Свифт, отменен.

Намеченный на 20 мая в нидерландском Роттердаме конкурс Евровидения, на который у России, объявившей в качестве своего участника модную петербургскую группу Little Big, были в этом году особые надежды, тоже отменен. Хотя организатор его - Европейский вещательный союз - пока еще окончательно не сдается. В его заявлении говорится, что отменен только конкурс и что они "исследуют возможности альтернативной, неконкурсной программы, которая представит развлечение для европейской публики в эти трудные времена".

Культура, искусство и шоу-бизнес находятся в лихорадочном поиске альтернативных форм существования, и в качестве главной, если не единственной, возможности для этого видится перенос всей активности в виртуальную онлайн-реальность, где артисты и культурные институции смогут показывать свое искусство, а зрители воспринимать его, не вступая в физический контакт друг с другом.

Какие усилия предпринимаются в этом направлении и насколько они успешны, мы расскажем в ближайшие дни.