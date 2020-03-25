“Защитим память предков”: российские города наводнили агитплакаты по поправкам в Конституцию

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption Так призывают на голосование по поправкам в Конституцию в Новосибирске

В России стартовала агитационная кампания по голосованию за поправки в Конституцию. Плакаты по всей стране призывают поддержать изменение Основного закона, упоминают Александра Пушкина и "память предков". Как выяснила Би-би-си, кампанию запустил ОНФ. В ЦИКе агитацию сочли "информирующими".

Билборды от "фронтовиков"

Российские власти не спешат переносить голосование по поправкам в Конституцию, запланированное на 22 апреля, несмотря на распространение коронавируса.

По всей России за последнюю неделю появились билборды с агитацией в пользу поправок. Проголосовать за признание русского языком "государствообразующего народа" призывает плакат с Александром Пушкиным и подписью "сохраним родную культуру и язык".

Билборд с девочкой в военной форме и букетом гвоздик в руках подписан: "Защитим память предков. Конституция 2020". Он, видимо, призывает поддержать поправку о том, что Россия "чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды".

Плакат с улыбающимися мужчиной, женщиной и двумя разнополыми детьми, призывает сохранить семейные ценности, и, вероятно, касается поправки о "защите института брака как союза мужчины и женщины".

Билборды появились и в Москве, и в Подмосковье, и в Санкт-Петербурге, и в Казани, и в других городах. На них нет выходных данных.

Image caption Билборд в Дубне

Эта агитация - проект Общероссийского народного фронта (ОНФ), сказала Русской службе Би-би-си министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

По ее словам, над агитацией работала оператор наружной рекламы Russ Outdoor вместе с ОНФ. В свою очередь, глава комитета по печати администрации Санкт-Петербурга Владимир Рябовол отметил, что реклама размещена в городе в рамках федеральной национальной кампании, но за деталями проекта посоветовал обратиться в Russ Outdoor. В последней комментировать агитацию отказались.

Image caption Билборд в Санкт-Петербурге

Плакаты планируется разместить во всех российских регионах, пояснил источник Би-би-си в ОНФ, попросивший об анонимности, поскольку не уполномочен давать комментарии СМИ по этой теме. Дизайн, по словам собеседника Би-би-си, разрабатывали в администрации президента. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов подтвердил Би-би-си, что организация заключила соглашение с ЦИК по информированию о голосовании", но деталей не раскрыл.

Два источника Би-би-си, близкие к Кремлю и знакомые с ситуацией на рынке политической рекламы, утверждают, что дизайн для билбордов разработала "ИМА-Консалтинг". Официально в холдинге Би-би-си эту информацию не подтвердили. "ИМА" давно работает с российскими властями, в частности, занимается информированием избирателей в Москве.

Рекламная квота

Собеседник в Russ Outdoor сказал Би-би-си, что федеральный проект компания финансирует самостоятельно и реализует более, чем в 300 городах России, а объем размещения - около 2000 рекламоносителей.

"Реклама дня голосования действительно появилась на этой неделе в регионах, с учетом месячного размещения она приурочена к 22 апреля", - подтвердила Би-би-си глава Северо-Западного отделения "ЭСПАР-Аналитик" Вера Дементьева.

Image caption Такие билборды стоят на улицах подмосковной Дубны

По закону "О рекламе" ее распространители должны предоставлять не менее 5% рекламных поверхностей под социально-значимые объявления. В 300 городах носителей больше 100 тысяч, так что реклама поправок в Конституцию попадает под квоту, указала Дементьева. Она затруднилась оценить затраты на кампанию без конкретных деталей, но отметила, что основные расходы приходятся на расклейку плакатов на сами щиты.

"Власти настаивают, что агитацией могут заниматься все политические силы, - сказал Би-би-си сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц. - Принципиальный вопрос, кто ее оплачивает. Проблема, если этим занимаются органы власти".

"Я не согласна, что это агитация, речь идет об информировании - не только о порядке, но и содержании поправки. У граждан есть запрос на разъяснение содержания поправки", - сказала Би-би-си секретарь ЦИКа Майя Гришина.

По стилистике агитация от ОНФ не похожа на ту, что ЦИК одобрил для информирования о голосовании.

Ранее по всей стране появились билборды со слоганом "наша страна, наша Конституция, наше решение". День голосования из-за возможности его переноса решили не указывать. Логотип и фирменный стиль, а также видеоролики с агитирующими проголосовать актерами, певцами и музыкантами, готовила "ИМА-Консалтинг" по заказу ЦИКа.

Цена контракта - 35,8 млн рублей. "ИМА-Консалтинг" за схожую сумму (37 млн рублей) разработала кампанию по привлечению избирателей на президентские выборы 18 марта 2018 года.

Чем известна "ИМА-Консалтинг"

"ИМА-Консалтинг" в 2020 году получила контракты на сумму 15 млн рублей, следует из данных "СПАРК-Маркетинг". Крупнейший, на 2,9 млн рублей - "Оказание услуг по организации проведения информационно-консультативной работы среди жителей города Москвы по проектам реновации" для Москомархитектуры. Компания получила контракты на информационное сопровождение 14 префектур советов депутатов муниципальных районов Москвы на сумму 11,2 млн рублей.

В 2019 году компания получила контракты на 221 млн рублей, из них от Москомархитектуры - на 88 млн рублей.

Сотрудничество с Росмолодежью принесло "ИМА-Консалтинг" в 2019 году 21,8 млн рублей. Фирма получила контракт на проведение всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи.