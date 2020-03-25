США решили урезать помощь Афганистану. Правительство в Кабуле может не устоять перед талибами

Я проснулась в 04:41 утра в тревоге. Не из-за коронавируса и жесткого карантина тут в Лондоне. У афганцев-эмигрантов и журналистов, таких, как я, причина для тревоги есть каждый день - ситуация на родине. Тридцать пять миллионов жителей Афганистана уже пережили многое, что ждет их в будущем?

Первое, что я делаю каждое утро - проверяю телефон: что пишут родственники, друзья и знакомые из Афганистана во всевозможных мессенджерах (WhatApp, Viber, Signal и Imo). В тот день группа в WhatsApp из 220 человек - в основном женщин из всех 34 афганских провинций - буквально взорвалась: все недоумевали и спрашивали друг друга: "Что это было вчера вечером? Почему Помпео так поступил?".

Отнять миллиард

Речь шла о неожиданном заявлении госсекретаря США. Майк Помпео прилетел в Кабул и внезапно объявил, что финансовая помощь от США Афганистану сокращается на 1 млрд долларов в этом году и будет урезана еще на миллиард в 2021-м.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Госсекретарь США Майк Помпео в Кабуле пытался примирить политических соперников - Ашрафа Гани и Абдуллу Абдуллу. Оба считают себя победителями на последних президентских выборах в стране

Почему? Помпео обвинил во всем афганских лидеров: Ашрафа Гани и Абдуллу Абдуллу, каждый из которых объявил себя победителем президентских выборов и отказался уступить сопернику. Они не в состоянии объединиться и сформировать дееспособное правительство - а это необходимо для продолжения переговоров о мире с талибами, указал американский госсекретарь.

"Эта неспособность проявить лидерские качества представляют прямую угрозу национальным интересам США - сказал Помпео, - поэтому прямо сейчас правительство США начинает пересматривать масштабы нашего сотрудничества с Афганистаном".

Два президента

Ожесточенная политическая борьба за пост президента Афганистана продолжалась почти полгода. В итоге, не договорившись с оппонентом, 18 февраля Ашраф Гани объявил, что победил на выборах и остается на новый срок.

Но спустя несколько часов его соперник Абдулла Абдулла заявил о подтасовках при подсчете голосов и также провозгласил себя президентом. Афганские телеканалы транслировали две инаугурации параллельно.

Пока политики в Кабуле застряли в тупике, 29 февраля американцы подписали историческое мирное соглашение с талибами, пообещав закончить почти 20-летнюю войну (самую долгую в истории США).

На подписании соглашения особенно было заметно отсутствие делегатов признанного правительства Афганистана.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ашраф Гани объявил, что победил на выборах и остается на новый президентский срок

Исключив из сделки демократически избранные органы власти, США придали вооруженной группировке Талибан больше легитимности, чем она заслуживала, говорили представители Кабула. К тому же отсутствие подписи представителей официального правительства под мирным договором делает его исполнение по сути невозможным.

К примеру: США договорились об освобождении 5 тысяч боевиков-талибов из афганских тюрем в обмен на 1000 пленных солдат афганской армии. Но центральное правительство Афганистана уже отвергло такую сделку: оно считает подобный обмен неравноценным.

США также согласились на вывод всех своих войск из Афганистана в течение 14 месяцев. Но будет ли это возможно, если обмена пленными и примирения не произойдет?

Допустит ли Америка власть талибов?

Вашингтон еще не объяснил подробно, из каких именно статей финансовой помощи будет изъят 1 млрд долларов. Некоторые аналитики предполагают, что под нож пойдет помощь, которая направлялась афганским правительственным службам безопасности.

С момента подписания мирной сделки между США и талибами кровопролитие в стране не остановилось - как обычно, Талибан постоянно устраивает вооруженные нападения на солдат афганской армии в нескольких провинциях.

Есть опасения, что со сменой времени года обстановка станет еще хуже: весной талибы традиционно начинают наступление.

Заявление госсекретаря США Майка Помпео пришлось на очень тяжелое для афганцев время - коронавирус пришел и к ним и уже распространяется в крайне бедных районах, где ресурсов для лечения почти нет. По состоянию на 24 марта в Афганистане было 74 зараженных и 1 умерший (по данным минздрава).

Доктор Орзала Ашраф Немат из кабульского департамента исследований AREU считает, что резкое сокращение американской помощи пагубно для страны, которая пытается восстановить инфраструктуру и экономику: "В такие времена, когда у нас множество вызовов и ко всему добавился еще и дополнительный риск от Covid-19, любые меры жесткой экономии больнее всего ударят по самым незащищенным".

Если догадки подтвердятся и миллиард долларов не получат именно силовые ведомства Афганистана, то правительство в Кабуле может не устоять. Многие жители страны еще помнят уход советских войск в конце 1980-х, когда случилось именно это.

Без США Афганистан просто не в состоянии обеспечивать свои силовые структуры.

С ослаблением полиции талибы начнут постепенно захватывать и удерживать все новые и новые территории - вот чего боятся в народе.

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Я листаю WhatsApp в телефоне дальше и отчетливо понимаю - мы все думаем об одном и том же. Огромная часть афганского народа, где бы ни жили люди сейчас, каждый день задает один и тот же вопрос: когда же придет конец несчастьям этой страны?