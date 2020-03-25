США решили урезать помощь Афганистану. Правительство в Кабуле может не устоять перед талибами
Я проснулась в 04:41 утра в тревоге. Не из-за коронавируса и жесткого карантина тут в Лондоне. У афганцев-эмигрантов и журналистов, таких, как я, причина для тревоги есть каждый день - ситуация на родине. Тридцать пять миллионов жителей Афганистана уже пережили многое, что ждет их в будущем?
Первое, что я делаю каждое утро - проверяю телефон: что пишут родственники, друзья и знакомые из Афганистана во всевозможных мессенджерах (WhatApp, Viber, Signal и Imo). В тот день группа в WhatsApp из 220 человек - в основном женщин из всех 34 афганских провинций - буквально взорвалась: все недоумевали и спрашивали друг друга: "Что это было вчера вечером? Почему Помпео так поступил?".
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Отнять миллиард
Речь шла о неожиданном заявлении госсекретаря США. Майк Помпео прилетел в Кабул и внезапно объявил, что финансовая помощь от США Афганистану сокращается на 1 млрд долларов в этом году и будет урезана еще на миллиард в 2021-м.
Почему? Помпео обвинил во всем афганских лидеров: Ашрафа Гани и Абдуллу Абдуллу, каждый из которых объявил себя победителем президентских выборов и отказался уступить сопернику. Они не в состоянии объединиться и сформировать дееспособное правительство - а это необходимо для продолжения переговоров о мире с талибами, указал американский госсекретарь.
"Эта неспособность проявить лидерские качества представляют прямую угрозу национальным интересам США - сказал Помпео, - поэтому прямо сейчас правительство США начинает пересматривать масштабы нашего сотрудничества с Афганистаном".
Два президента
Ожесточенная политическая борьба за пост президента Афганистана продолжалась почти полгода. В итоге, не договорившись с оппонентом, 18 февраля Ашраф Гани объявил, что победил на выборах и остается на новый срок.
Но спустя несколько часов его соперник Абдулла Абдулла заявил о подтасовках при подсчете голосов и также провозгласил себя президентом. Афганские телеканалы транслировали две инаугурации параллельно.
Пока политики в Кабуле застряли в тупике, 29 февраля американцы подписали историческое мирное соглашение с талибами, пообещав закончить почти 20-летнюю войну (самую долгую в истории США).
На подписании соглашения особенно было заметно отсутствие делегатов признанного правительства Афганистана.
Исключив из сделки демократически избранные органы власти, США придали вооруженной группировке Талибан больше легитимности, чем она заслуживала, говорили представители Кабула. К тому же отсутствие подписи представителей официального правительства под мирным договором делает его исполнение по сути невозможным.
К примеру: США договорились об освобождении 5 тысяч боевиков-талибов из афганских тюрем в обмен на 1000 пленных солдат афганской армии. Но центральное правительство Афганистана уже отвергло такую сделку: оно считает подобный обмен неравноценным.
США также согласились на вывод всех своих войск из Афганистана в течение 14 месяцев. Но будет ли это возможно, если обмена пленными и примирения не произойдет?
Допустит ли Америка власть талибов?
Вашингтон еще не объяснил подробно, из каких именно статей финансовой помощи будет изъят 1 млрд долларов. Некоторые аналитики предполагают, что под нож пойдет помощь, которая направлялась афганским правительственным службам безопасности.
С момента подписания мирной сделки между США и талибами кровопролитие в стране не остановилось - как обычно, Талибан постоянно устраивает вооруженные нападения на солдат афганской армии в нескольких провинциях.
Есть опасения, что со сменой времени года обстановка станет еще хуже: весной талибы традиционно начинают наступление.
Заявление госсекретаря США Майка Помпео пришлось на очень тяжелое для афганцев время - коронавирус пришел и к ним и уже распространяется в крайне бедных районах, где ресурсов для лечения почти нет. По состоянию на 24 марта в Афганистане было 74 зараженных и 1 умерший (по данным минздрава).
Доктор Орзала Ашраф Немат из кабульского департамента исследований AREU считает, что резкое сокращение американской помощи пагубно для страны, которая пытается восстановить инфраструктуру и экономику: "В такие времена, когда у нас множество вызовов и ко всему добавился еще и дополнительный риск от Covid-19, любые меры жесткой экономии больнее всего ударят по самым незащищенным".
Если догадки подтвердятся и миллиард долларов не получат именно силовые ведомства Афганистана, то правительство в Кабуле может не устоять. Многие жители страны еще помнят уход советских войск в конце 1980-х, когда случилось именно это.
Без США Афганистан просто не в состоянии обеспечивать свои силовые структуры.
С ослаблением полиции талибы начнут постепенно захватывать и удерживать все новые и новые территории - вот чего боятся в народе.
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Я листаю WhatsApp в телефоне дальше и отчетливо понимаю - мы все думаем об одном и том же. Огромная часть афганского народа, где бы ни жили люди сейчас, каждый день задает один и тот же вопрос: когда же придет конец несчастьям этой страны?