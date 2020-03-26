Налог для богатых? Что означают новые сборы, введенные Путиным из-за коронавируса

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Президент Владимир Путин в обращении к нации из-за коронавируса предложил два новых налога. Предлагается ввести налог в 15% на дивиденды, которые переводятся на зарубежные счета, и налог в 13% - на доходы от вкладов более миллиона рублей.

Дополнительные поступления в бюджет в условиях пандемии глава государства предложил перенаправить на финансирование семей с детьми, помощь безработным и гражданам на больничном. Все эти категории граждан могут в той или иной степени пострадать от вспышки коронавируса.

Новые налоги могут принести бюджету не больше нескольких десятков миллиардов рублей, считает главный экономист "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов.

Юрист Роман Баханец не верит, что новые налоги не принесут в бюджет достаточно средств, чтобы побороть коронавирус. "Но очевидно, что государство и новое правительство проводит ревизию доходов в бюджет, и эти льготы были пересмотрены", - считает Баханец.

Реакция бизнеса

Бизнесмены, опрошенные Би-би-си, считают, что новые налоги на них не отразятся. Собеседник Би-би-си из первой пятерки списка самых богатых бизнесменов по версии Forbes отметил, что темы, связанные с налогами, о которых говорил Путин, не в его повестке дня.

"Чем я занимаюсь сейчас? Делаю все, чтобы производство устояло, чтобы коронавирус не распространился. Я думаю как сделать проходные [на предприятиях], чтобы люди не пересекались между собой. Думаете меня [волнуют] эти налоги?" - эмоционально прокомментировал решение президента собеседник Би-би-си.

Бизнесмен предполагает, что налоги на вывод доходов за рубеж и другие меры, о которых говорил в обращении президент, вступят в силу только с 2021 года. "Это инициатива премьера, он действует как налоговик", - отметил он.

Основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков заверил, что увеличенный налог на вывод доходов за рубеж его не коснется. "Компания построена так, что ничего мы за границу не отправляем. Пусть те, кто отправляет, думают", - сказал он Би-би-си. Сами меры с точки зрения их эффективности он оценить затруднился: "Не знаю, чему это поможет".

Налог для среднего бизнеса

Путин предложил облагать налогом в 13% доходы от вкладов и инвестиций в ценные бумаги, стоимость которых превышает миллион рублей. "Не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Подчеркну, такая мера затронет лишь порядка 1% вкладчиков", - сказал Путин.

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption Путин выступил с обращением к нации из-за короновируса и объявил неделю с 28 марта нерабочей

По словам Станислава Денисова из HBIO Capital, налог затронет тех, кто занимается средним бизнесом, то есть "двигателей экономики", а не российских олигархов. У самых богатых бизнесменов "все так структурировано, что они явно платить этот налог на депозиты не будут", считает Денисов.

Налог на депозиты - нововведение по сравнению с политикой государства прошлых лет, полагает профессор финансов РЭШ Олег Шибанов. Ранее, отмечает он, рублевые и еврооблигации старались освобождать от налогов.

Это хотя бы частично увеличит доходы бюджета, которые страдают от потерь, включая ущерб импорту, считает Шибанов.

Вернутся ли деньги из офшоров

Путин назвал несправедливым тот факт, что россияне платят подоходный налог в 13%, а отдельные бизнесмены, когда выводят свои доходы за рубеж - "лишь два процента". Он предложил предусмотреть ставку налога на 15% для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета. Это потребует пересмотра международных налоговых соглашений.

"Если же иностранные партнеры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке", - заявил президент.

Это радикальная мера, полагает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. "Она является частью стратегического противостояния России с конкурирующими странами, которые заинтересованы в отвлечении российского капитала. Власть хочет, чтобы деньги, которые в России разрабатывались, оставались и налогооблагались в стране", - считает он.

Бизнесмены при таком налоге могут потерять интерес к выводу доходов в офшоры, рассуждает Захаров.

Мера давно лежала на столе у Путина и дожидалась правильного момента, полагает основатель хедж-фонда HBIO Capital Станислав Денисов. "Налоги на проценты и выводы в офшоры - это последние возможные источники пополнения бюджета", - считает он.

Ничего необычного в налогах на офшоры не видит и профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. "Самая идея про офшоры идет в русле с международными договорами и с тем, как выглядит антиотмывочное законодательство", - полагает экономист.

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS Image caption По словам Станислава Денисова из HBIO Capital, налог на доход от вкладов затронет тех, кто занимается средним бизнесом, то есть "двигателей экономики"

С ним согласен и управляющий партнер BKHK Law Firm Роман Баханец: "Льготы на дивиденды, выплачиваемые за рубеж, - это были скорее исключения, которые в текущем тренде должны были быть закрыты. Рано или поздно их бы пересмотрели". По его словам, эпидемия коронавируса позволила провести ревизию налоговых поступлений и отменить некоторые льготы.

Чем руководствовался Путин

Новые налоговые меры Путина кажутся социально-популистскими, направленными на расширение электората, говорит Александр Захаров из Paragon Advice Group.

Экономист Олег Шибанов называет предложенные решения шагом к сбалансированному бюджету.

Путин попытался снизить уровень тревожности населения из-за опасений на фоне пандемии, экономических рисков, считает политолог Михаил Виноградов. "Идет поиск интонации. Есть несколько тем: коронавирус, риски, связанные с экономикой, рост уровня тревожности", - считает он.

Заявленные меры по противодействию коронавирусу говорят о том, что российская власть боится показать себя слабой, считает политолог Татьяна Становая. Отсюда и нежелание идти на жесткие меры, и попытка показать, что ситуация под контролем. "Сама его речь не столько против вируса, сколько против снижения рейтинга", - говорит она.