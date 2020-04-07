Службы онлайн и заболевшие священники. Как РПЦ адаптируется к коронавирусу

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В Москве у троих священников Русской православной церкви диагностировали коронавирус. Церкви в России, в отличие от мечетей и синагог, не были закрыты. Иерархи РПЦ совершают объезды и облеты российских городов с иконами, а отдельные священники переносят службы в интернет.

Русская служба Би-би-си разбиралась, как православные адаптируются к коронавирусному карантину.

Что будет с Пасхой?

То, как Русская церковь будет праздновать Пасху 19 апреля, будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в каждом регионе России, сказал Би-би-си замглавы церковного отдела по взаимодействию со СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Мы считаем, что постановка вопроса о каких-то особенностях празднования пока преждевременная. Нужно будет рассматривать какие-то особенности празднования, когда положение будет более определенное. Россия - большое государство, есть регионы, где нет ни одного случая заражения инфекцией, поэтому сложно говорить о каком-то единообразии в отношении к этой угрозе", - заявил он.

Церковь и прихожане обязательно будут отмечать Пасху, даже если в этот день не получится прийти в храм, говорил ранее глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

При этом Антиохийская и Элладская греческая церкви решили перенести празднование Пасхи на конец мая. Антиохийская церковь (окормляет территорию Сирии, Ливана и других стран ближнего востока) проведет богослужения 19 апреля, но за закрытыми дверями.

В закрытом режиме может пройти и церемония схождения благодатного огня в Иерусалиме, несмотря на закрытие храма Гроба Господня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству Иерусалимского патриархата. В РПЦ не стали комментировать эту информацию.

Тем не менее в РПЦ подчеркивают, что отменять празднование Пасхи из-за эпидемии точно не собираются. "Когда меня коллеги-журналисты спрашивают: "Что будет с Пасхой?", я всегда отвечаю: "Пасха будет!" Пасху праздновали во время чумы, войны и прочих бедствий, отпразднуем ее и сейчас", - говорил глава отдела по взаимодействию со СМИ Владимир Легойда.

Заболевшие священники

В Москве коронавирус был обнаружен у трех священников РПЦ. Два священника с подтвержденными диагнозами служили в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино. Третий заболевший священник служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

Еще четыре священника из этого храма ожидают своих тестов на коронавирус, а сам храм был закрыт на карантин.

"Все церковные служащие, которые имели с ними контакты, будут проверены [на коронавирус] и в случае необходимости изолированы", - говорит Вахтанг Кипшидзе.

На карантин закрылась и Киево-Печерская лавра на Украине (входит в юрисдикцию Украинской православной церкви Московского патриархата), где коронавирус нашли у четырех монахов. Богослужения в Лавре будут проходить, но в закрытом режиме.

Ранее настоятель лавры митрополит Павел призывал игнорировать карантин, приходить в храм и причащаться. "Не смотрите, старшее поколение или младшее, все спешите в храм, обнимите друг друга", - призывал митрополит Павел.

Правообладатель иллюстрации Tass Image caption Настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел

Нужно ли ходить в храм?

Русская церковь "серьезно относится к угрозе распространения коронавируса", священнослужителям были даны указания, как соблюдать правила безопасности в рамках богослужений, рассказывает Вахтанг Кипшидзе.

Еще в марте Синод РПЦ и патриарх Кирилл распорядились увеличить меры предосторожности во время служб в храме - например, дезинфицировать иконы, к которым прикладываются верующие, и лжицу для причастия. Также в храме необходимо соблюдать дистанцию между людьми. Тем, у кого есть признаки простуды, рекомендуют храм не посещать.

"Как к прихожанам, так и к клиру относится призыв патриарха не подвергать окружающих опасности", - говорит Кипшидзе.

Официальная позиция Русской церкви заключается в том, что церкви на время эпидемии закрыты не будут, в них можно будет зайти, однако патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от похода в храмы и молиться дома.

"51 год я проповедую с кафедр, призываю людей приходить в храмы, я этому призыву посвятил всю свою жизнь, и надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов", - заявил патриарх 29 марта.

С такими мерами согласны не все священнослужители - некоторые из них продолжают настаивать на том, что верующим необходимо посещать храмы.

"На практике оказалось, что заметная часть духовенства и особенно монастыри открыто встали в оппозицию патриарху и отказываются от выполнения вполне разумных инструкций патриархии. Некоторые священники продолжают убеждать прихожан: "Ничего страшного не происходит, приходите в храмы, во время эпидемии самое главное - молитва и участие в таинствах", - отмечает главный редактор альманаха современной христианской культуры "Дары" Сергей Чапнин.

"Это крайне безответственная позиция. Такие призывы более всего характерны для консерваторов и фундаменталистов, которые буквально шантажируют простых прихожан. Мол, если не придете в храм - то у вас вера слабая", - продолжает он.

Инструкции, которые были даны патриархией, по его словам, где-то соблюдаются полностью, где-то частично, а где-то совсем не соблюдаются.

"Это опасная ситуация, она говорит о том, что у церковной власти нет необходимого авторитета и ее сегодня не слушаются. Еще меньше авторитета у государственной власти, и священники не видят причин, чтобы строго следовать тем предписаниям, которые дают государственные службы. Такое отрицание связано с тем, что они плохо понимают реальную ситуацию и не могут оценить возникающие риски", - считает Чапнин.

Службы онлайн и крестные облеты

Однако на фоне развивающейся эпидемии храмы во многих городах России стали устраивать дистанционные богослужения - в онлайн-трансляции.

Например, храмы Петербурга отчитались о том, что их трансляции служб набрали около 400 тысяч просмотров. В Ижевском храме сделали возможным через интернет подавать записки о поминовении. Такую же процедуру ввели в Орловской епархии, но там решили ввести еще и заочные отпевания умерших.

В отдельных ситуациях исповедоваться также можно по телефону или "скайпу", предположил митрополит Иларион. Однако ему возразил глава отдела церковных связей со СМИ Владимир Легойда: "Есть вещи, которые дистанционно невозможны в церкви - это таинства. Здесь ничего не меняется, и я не вижу здесь возможности идти в ногу со временем".

В Нижегородской митрополии ввели специальное молитвенное правило на время карантина: всех верующих просят четыре раза в день в обозначенное время читать определенный набор молитв.

Также за последнюю неделю несколько десятков митрополитов и епископов совершили крестные объезды или облеты в разных городах России. Архиереи проезжали или пролетали над городами с особо почитаемыми иконами. Крестные ходы во время эпидемий - своеобразная традиция русского православия, начавшаяся еще в средние века.

Правообладатель иллюстрации Nail Fattakhov/TASS Image caption Крестный ход против коронавируса в Челябинске

3 апреля крестный объезд также совершил и патриарх Кирилл в Москве. В сопровождении охраны он объехал Москву с иконой Божией Матери "Умиление", перед которой молился Серафим Саровский. Объезд патриарха транслировался в прямом эфире.

"Ко всему новому церковь адаптируется очень медленно и тяжело. Тем не менее ситуация в церкви меняется, я вижу, что многие священники серьезно относится к тем вызовам, которые связаны с пандемией. Уже запущен процесс изменения ряда важных церковных практик", - резюмирует публицист Чапнин.

Например, если раньше многие священники скептически относились к онлайн-богослужениям, то сейчас это "вынужденная мера и других вариантов нет". То же самое происходит и с практикой причащения, говорит Чапнин.

"Еще пару недель назад казалось, что это что-то незыблемое, а теперь уже и лжицу дезинфицируют, и обсуждают, что можно раздавать причастие руками (что прежде воспринималось как католическая практика), некоторые идут еще дальше и говорят, что в условиях карантина можно раздавать причастие мирянам домой для самостоятельного причащения", - объясняет он.

"Это сложные вопросы, на которые нет и не будет однозначных ответов. Но жесткое и узкое понимание традиции уходит в прошлое, обсуждение приведет к тому, что новые подходы прозвучат довольно громко и будут услышаны", - считает Чапнин.

Что делают другие конфессии?

Многие мечети в Москве и других городах России были закрыты еще в середине марта. После закрытия мечетей мусульмане стали молится в режиме онлайн - с помощью трансляций богослужений. Коллективные молитвы мусульман прекращены до 30 апреля.

24 апреля у мусульман начинается Рамадан. Коронавирус не помешает мусульманам поститься целый месяц - не придерживаться поста могут только те, у кого есть проблемы со здоровьем, заявили духовные лидеры Северного Кавказа.

В апреле празднуется и Песах - главный праздник иудеев. В Израиле во время этого праздника, который отмечается неделю (8-16 апреля), будет введен полный карантин. "Мы не допустим повторения случившегося во время празднования Пурима месяц назад, когда была вспышка заражения коронавирусом", - заявил премьер министр Израиля.

В России иудеи в связи с коронавирусом решили провести акцию "Песах дома", и раздали верующим в разных городах около 80 тонн мацы.

"Для того, чтобы у членов общины была возможность провести праздник дома, стартовала благотворительная акция "Песах дома", в рамках которой были подарены наборы, включающие мацу, виноградный сок, агаду - путеводитель по празднику, а также необходимые ингредиенты для кеары и другие кошерные на Песах продукты", - рассказала пресс-служба Федерации еврейских общин России.