Вакцина, бог, Трамп и динозавры: в букмекерских конторах - пора необычных ставок

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стадионы, где проходят большинство матчей и соревнований, пустуют, игры отменены. Букмекеры - в числе пострадавших

Среди многих бизнесов и индустрий, пострадавших от эпидемии коронавируса - букмекерские конторы. С отменой матчей в крупнейших спортивных лигах и переносом главных спортивных событий планеты многим из них просто нечем привлечь клиентов. Букмекеры пытаются заняться экзотическими вещами вроде таджикского спорта, а самые неунывающие предлагают делать ставки, связанные с самой эпидемией.

Хотите поспорить, что недвижимость Дональда Трампа будет переоборудована в больницу? Пожалуйста! Уверены, что в смерти динозавров виноват коронавирус? Примут ставку и на это. Хотите поспорить, что уже до конца этого года выйдет компьютерная игра про COVID-2019? Не проблема, делайте ставки!

Хотя вообще времена печальные. Почти моментально были прекращены матчи в самых зрелищных видах спорта и крупнейших спортивных лигах всего мира. "Мы временно приостановили прием ставок. Сейчас отменены или перенесены практически все спортивные соревнования на ближайшие несколько месяцев. Как только обстановка стабилизируется, мы вернемся к работе", - извещает своих клиентов сайт букмекеров 888.ru.

Маленький спортивный календарь все еще украшает экран компании BetCity. Правда, вся сетка на ближайшие дни заполнена матчами уже вошедшего в мемы чемпионата Беларуси по футболу - он пока не остановлен. Желающие могут поставить на исход игры ФК "Городея" с "Шахтером С" вечером 28 марта или "Смолевичей" с "Ислочью" днем 29 марта.

Правообладатель иллюстрации BETCITY Image caption Белорусский футбольный чемпионат - чуть ли не единственное, что может поддержать азартных любителей ставок

Белорусский футбол - еще не самое экзотичное. "В Таджикистане, кажется, еще ничего не запрещали, вот таджикские ивенты [спортивные встречи] популярны сейчас", - говорит Роман, аналитик одной из российских букмекерских сетей. По числу совершенных ставок активность сократилась как минимум наполовину, констатирует он.

Желающих делать такие ставки вряд ли много, и понятно, что для букмекеров, живущих глобальным спортом, настали черные дни. "Это большая угроза. Все встало, нам пишут букмекеры с просьбами приостановить выплаты и контракты", - говорит Паруйр Шахбазян, основатель "Рейтинга букмекеров". Ситуация тяжелей других - у тех, кто авансом, на год вперед оплатил контракты на телетрансляции и пакеты спортивной статистики, с которой работают аналитики при расчете ставок на спорт. А ведь еще надо платить и вмененный налог на деятельность букмекерских контор, а это - 3 миллиона рублей в месяц.

"Можно было бы выкрутиться, если бы у нас были разрешены казиношные игры, типа покера, там, где не нужен спорт. Но они запрещены. Ничего не остается, кроме как сидеть и ждать", - констатирует Шахбазян.

В попытках отвлечь от грусти постоянных клиентов и привлечь новых букмекеры организуют "линии" (группы ставок), посвященные самому коронавирусу. На сайте BetCity вероятность того, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит о прекращении пандемии к июлю, оценивается низко - ставки 4 к 1,2. То есть если к июлю пандемия будет побеждена, на поставленный рубль с копейками можно выиграть четыре. А вот в том, что вакцина от вируса будет создана до 31 декабря 2020 года, букмекеры почти уверены - ставки принимаются из расчета 1,25 к 3,6.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Будет ли переоборудован небоскреб Trump Tower в поликлинику? Фантазии нет предела

Богатая линейка "коронавирусных" ставок - в российском отделении конторы "Париматч". "Мы смотрим на информационную повестку и ежедневно добавляем новые ставки", - говорит представитель компании Алексей Бабичев. Но на самый страшный вопрос - о количестве жертв пандемии - ни он, ни другие опрошенные Би-би-си букмекеры ставки не принимают. Говорят, что это - за пределами этичного.

"С той картиной, которую мы наблюдаем, много подается в негативном. Мы считаем, что стоит фокусироваться на позитивном, стараемся делать варианты ставок позитивными. Мы не играем на чувствах людей, не прогнозируем, сколько людей будут вовлечены в события с медицинской точки зрения", - говорит Бабичев.

В линейке "коронавирусных" прогнозов "Париматч" много ставок на то, когда вернется к нормальной жизни та или иная спортивная лига или состоится важное событие. Состоится ли, к примеру, Нью-Йоркский марафон в ноябре? (ставки 3 к 1,32). Пройдет ли Каннский фестиваль по графику, в июне? (ставки 3 к 1,35). Проведут ли Коннор МакГрегор и Хабиб Нурмагомедов поединок на PlayStation в апреле? (прогноз почти безнадежный - 9 к 1,04). Над расчетом коэффициентов работают те же аналитики, которые занимались анализом спортивной статистики до пандемии.

Есть и экзотические пари, предложенные аудиторией в социальных сетях. Так, можно поставить на то, что один из небоскребов Trump Tower будет полностью переоборудован в поликлинику (букмекеры в это почти не верят - текущий коэффициент 14 к 1,01). Можно оценить вероятность такого варианта: "Компьютерная игра, посвященная борьбе с COVID-19, выйдет в релиз до конца 2020 года", ставки 1,50 к 2,50.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Никто не берется сказать точно, когда большой спорт вернется к нормальной жизни. Но делать ставки никто не мешает

"Букмекеры делают такие ставки постоянно, но никто толком на это не ставит, это делается для того, чтобы вы [журналисты] заинтересовались, это пиар-инструмент, - подчеркивает Паруйр Шахбазян, основатель "Рейтинга букмекеров". Деятели индустрии ставок не спорят. "Париматч" признает, что "вирусные" ставки составляют менее 5% от обычных объемов ставок.

"Линии, связанные с коронавирусом - это в большей степени маркетинговая история, благодаря упоминаниям в соцсетях и постах будет тиражироваться. А игроков сейчас гонят в другие сферы - в киберспорт или онлайн-казино. В больших конторах раздел игроков 50 на 50: половина на беттинге (ставках), половина на гэмблинге (азартных играх)", - говорит пожелавший остаться анонимным аналитик Роман. Как в условиях российских запретов на азартные игры им удается делать это - тема для отдельной статьи.

Нелепо предполагать, что даже опытные аналитики букмекерских контор могут пролить свет на главные вопросы, касающиеся эпидемии. Можно ставить на возможность введения карантина в Москве или скачки цен на гречку, но что будет дальше - букмекеры предсказывать не берутся.

Можно поставить на то, что "коронавирус" станет словом года в Оксфордском или Кембриджском словаре. И даже на то, что уже в этом году вакцину от вируса лично изобретет именно Илон Маск (шансы 200 к 1). По невероятности это событие лишь слегка уступает тому, что в раскладке ставок "Париматч" описано так: "В 2020 году, в связи с последними событиями, будет научно доказано существование Бога" (250 к 1).