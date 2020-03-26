Больше инфекционок, меньше профилактики: как коронавирус повлиял на российскую медицину

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Российскую систему здравоохранения поспешно затачивают под борьбу с коронавирусом. На заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с Covid-19 регионам рекомендовали адаптировать новые корпуса медучреждений других профилей под инфекционные отделения. Как выяснила Русская служба Би-би-си, московские лечебные учреждения уже работают по новым правилам: отменяют профилактические медосмотры и плановые госпитализации.

Пользовательница сайта для общения матерей Baby blog Александра собиралась на роды в московский роддом №8. "Позвонили утром, "обрадовали"! Роддом, с которым у меня контракт, закрыт на карантин, новых [рожениц - Би-би-си] не берут, старых развезли по разным больницам, - написала она на форуме Baby blog. - Контракт был с определенным врачом, который согласен был провести ЕР [естественные роды - Би-би-си]. А теперь вообще непонятки, в какой роддом ехать с таким букетом, и как будут роды проходить. А рожать мне хоть сегодня".

На сайте роддома №8 (часть ГКБ имени Демихова) написано, что он закрыт. На самом деле работать он будет, но не как роддом: 14 марта стало известно, что здание перепрофилируют для приема больных коронавирусом. По сообщению ТАСС, это предложили врачи, а их поддержал департамент здравоохранения Москвы.

Как коронавирус повлиял на здравоохранение

20 марта прошло заседание рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом - ее возглавляет Сергей Собянин. На заседании минздрав обязали полностью мобилизовать все системы здравоохранения за 10 суток. Регионам посоветовали учесть опыт Москвы по перепрофилированию коек в больницах, в том числе адаптировать новые корпуса медучреждений других профилей под инфекционные отделения.

Согласно приказу минздрава от 19 марта, с которым ознакомилась Русская служба Би-би-си, в стране создаются федеральные центры по борьбе с новым вирусом. Вводятся новые правила работы "скорых" и регламенты для врачей, которые лечат пациентов с ОРВИ на дому. В поликлиниках больных ОРВИ планируют осматривать через "приемно-смотровые боксы".

А вот профилактические осмотры и диспансеризации приостанавливаются, сказано в документе: врачи должны "рассмотреть возможность" переноса плановой медпомощи.

Пациенты смогут дистанционно получить рецепт на лекарство и сам препарат с доставкой домой.

Московские больницы уже работают по новым правилам. На сайте больницы имени Вересаева сказано, что профилактические медосмотры в поликлинике отменяются. В стационар и роддом ограничен допуск посетителей: передачи для них принимают в холлах.

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81-я больница подтвердила Би-би-си отмену плановых госпитализаций. В ГКБ №29 об этом же на условиях анонимности рассказал один из врачей. Если позвонить в 13-ю больницу, автоответчик сообщает о переносе плановых госпитализаций. В 67-й больнице Би-би-си сказали, что сначала получили общегородской приказ об отмене плановых госпитализаций, но потом его отозвали, и теперь каждое лечебное учреждение принимает решение самостоятельно.

Зачем нужны меры

Эти меры нужны, чтобы уберечь здоровых людей, отделив их от больных, на условиях анонимности объяснил Би-би-си источник в минздраве Москвы. Он добавил, что отменяются только те операции, которые можно отложить, а срочные будут продолжать делать. Так что получить химиотерапию и поставить прививку будет можно.

Но от фокусировки лечебных учреждений на коронавирусе могут пострадать остальные пациенты, такие как Александра, которую не принял перепрофилированный роддом. Или Наталья, которая пожаловалась в "Фейсбуке" на закрытие в Звенигороде специальной больницы №45 для людей с астмой и болезнями легких. "Вчера были какие-то комиссии, а сегодня объявили, что больница закрывается и до 12 часов все больные (неважно на какой стадии лечения они находятся) должны покинуть территорию, - переживает она. - Объяснили, что больницу будут перепрофилировать под инфекционную в связи с эпидемией коронавируса, но все, находящиеся там на лечении, повторяю, находятся в группе риска".

На фейсбук-странице больницы №45 еще 23 марта появилось сообщение, что там ввели карантин: запретили посещать больных, а самим пациентам - выходить за территорию. При этом "запланированные госпитализации осуществляются своевременно, в плановом порядке и в полном объеме", сказано в объявлении.

"Это полезная перестраховка, - сказал Би-би-си вирусолог Анатолий Альштейн из НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. - Конечно, перебор бывает иногда, но это такое дело, где лучше перебрать, чем недобрать".

Он соглашается, что это может навредить пациентам, страдающим не от коронавируса, которые теперь оказались не в приоритете: "Эпидемия имеет свои законы. Это такое бедствие, которое безобидно не проходит ни для кого, один удар по экономике чего стоит".

В Санкт-Петербурге профессиональному сообществу даже пришлось протестовать против жестких мер. 23 марта главный санитарный врач города отменила до 30 апреля все плановые госпитализации и плановые посещения поликлиник, а также вакцинацию - несмотря на то, что в приказе минздрава губернаторам и главврачам лишь советуют самим решить, что можно отложить, а что нельзя.

С такими жесткими мерами не согласилась Ассоциация организаций по клиническим исследованиям. Эта НКО написала письмо санврачу, подчеркнув, что неоказание плановой помощи может представлять для пациентов не меньшую угрозу жизни, чем заражение коронавирусом: например, для онкобольных или пациентов на гемодиализе. Они напомнили и про участников клинических исследований: если они пропустят визиты для получения экспериментального лечения, то потеряют жизненно важную для них инновационную терапию, которая может спасти им жизнь.

После этого меры смягчили. 26 марта, всего через три дня после постановления санврача, в документ внесли правки. Теперь, если отсрочка лечения может повлечь ухудшение состояния и угрозу жизни и здоровью, пациента все-таки положат в больницу планово и примут в поликлинике. А тем, кто проходит курс лечения в дневном стационаре, позволят довести его до конца.