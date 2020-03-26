Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Во многих странах Азии, в частности в Китае, в масках ходят абсолютно все

Попробуй выйти на улицу без маски где-нибудь в Гонконге, Сеуле или Токио, и на тебя тут же посмотрят неодобрительно.

С начала вспышки коронавируса жители некоторых городов и даже стран сразу приняли ношение лицевых хирургических масок как должное, боясь общественного осуждения.

Но во многих других городах и странах - в Британии, США, Москве, Сиднее или Сингапуре - по-прежнему совершенно приемлемо ходить по улице с открытым лицом.

Дело тут не только в правительственных директивах или советах врачей, но еще и в культурных привычках и опыте прошлых лет.

Станет ли ношение масок привычным делом для всех по мере усиления пандемии?

Что советуют специалисты?

С начала нынешней вспышки коронавируса официальный совет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был однозначен: только две категории людей должны носить маски - те, кто болен и имеет симптомы, и те, кто осуществляет уход за людьми с коронавирусной инфекцией.

Никому больше носить маску не нужно, и тому есть несколько причин.

Первая - это то, что маска не является надежной защитой от вируса, исходя из текущего представления о том, что вирус распространяется через мельчайшие частицы слюны. Именно по этой причине медики говорят, что частое мытье рук с мылом гораздо более эффективно.

И во-вторых, снятие маски требует особой аккуратности, поскольку можно занести вирус на руки; к тому же ее ношение может создать ложное ощущение безопасности.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Ухане и Гуанчжоу за неношение маски в общественном месте могут арестовать

Тем не менее в некоторых азиатских странах маски носят поголовно все - там это воспринимается как более безопасный способ защитить и себя, и окружающих.

В материковом Китае, в Гонконге, Японии, Таиланде и на Тайване люди исходят из того, что каждый человек может быть переносчиком вируса, даже здоровый. Поэтому в качестве жеста доброй воли ты, нося маску, защищаешь других от своей потенциальной инфекции.

Власти некоторых из перечисленных стран призывают носить маски вообще всех, а в некоторых районах Китая вас даже могут арестовать или оштрафовать за появление на людях без оной.

А в Индонезии и на Филиппинах люди, живущие в крупных городах, сами стали носить маски, чтобы защитить себя, поскольку есть опасения, что в этих странах очень много не зафиксированных статистикой случаев.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Гонконге маски популярны давно

Нормальное явление

Для многих из этих стран ношение маски было совершенно нормальным явлением еще до начала вспышки нынешней коронавирусной инфекции.

Они даже стали чем-то вроде модного аксессуара: в какой-то момент в Гонконге стали очень популярны маски японского бренда Hello Kitty с ее узнаваемой эмблемой - белой кошечкой.

В странах Юго-Восточной Азии люди привыкли носить хирургические маски в том случае, если им приходится идти на люди, но они не здоровы, или же в период цветения при симптомах аллергии, там считается невежливым открыто чихать или кашлять.

Вспышка вируса Sars в 2003 году, которая поразила несколько стран этого региона, также показала важность ношения масок, особенно в Гонконге, где смертность была особенно высокой.

Так что главное отличие в отношении к маскам на Западе и в Азии заключается в том, что в азиатских странах люди сравнительно недавно переживали эпидемии и хорошо помнят, как это было ужасно.

Кроме того, в Юго-Восточной Азии, особенно в густонаселенных городах, многие носят маски на улице просто из-за уровня загрязнения.

Но не все придерживаются этой тенденции даже в Азии: здесь в Сингапуре власти призывают население не носить маски, чтобы их хватило для работников сферы здравоохранения, поэтому большинство людей ходят по улицам без масок. Плюс к этому, сингапурцы в достаточной степени доверяют своему правительству и прислушиваются к официальным рекомендациям такого рода.

Маска как социальный сигнал

Есть мнение, что повсеместное ношение масок - знаковая вещь, наглядно напоминающая об опасности коронавируса; своего рода стимул к тому, чтобы лучше соблюдать правила личной гигиены.

"Ежедневное надевание на себя маски до выхода из дома - это как ритуал, обряд, что-то вроде облачения в спецодежду, а совершая любое обрядовое поведение, человек ощущает необходимость следовать тому, что символизирует эта конкретная униформа - то есть [в данном случае] следовать правилам гигиены, не трогать лицо, избегать людных мест и соблюдать социальную дистанцию", - говорит Дональд Лоу, профессор Гонконгского университета науки и технологии, занимающийся поведенческой экономикой.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Когда все вокруг в масках, выделяться из толпы некомфортно

Ну и потом, по мнению некоторых, каждое, даже самое небольшое, усилие важно в войне с коронавирусом.

"Мы не можем сказать, что маски неэффективны, но мы исходим из того, что какую-то защиту они дают, поскольку именно их мы выдаем работникам здравоохранения", - говорит Бенджамин Каулинг, эпидемиолог из Гонконгского университета.

"Если в людном месте на большинстве людей надеты маски, то, на мой взгляд, это повлияет на передачу вируса, а в настоящий момент мы прибегаем к любому мало-мальски работающему средству, которое бы помогло сократить число зараженных - здесь всё важно", - полагает эпидемиолог.

Но не всё так просто: в некоторых странах, например, в Японии, Индонезии, Таиланде, масок уже не хватает, а в Южной Корее ввели ограничения на их выдачу или продажу.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Премьер-министр Таиланда недавно появился на публике в тканевой маске в тон своему костюму

Есть также опасения, что люди станут повторно использовать одноразовые маски - что негигиенично - или покупать их на черном рынке или же вообще носить самодельные маски, которые будут плохого качества, а то и просто бесполезны.

В азиатских странах людей без масок осуждают до такой степени, что порой не пускают в магазин или в учреждение.

В Гонконге ряд таблоидов опубликовали недавно развороты с фотографиями выходцев из западных стран без масок, веселящихся большими группами в районе баров и ночных клубов. Местных жителей такая беспечность западных экспатов и туристов возмутила.

Есть и обратные примеры.

В тех странах, где ношение маски не стало нормой, как на Западе, те, кто все-таки ходит в маске, часто испытывают на себе недоверие и даже агрессию со стороны окружающих. Не помогает и тот факт, что чаще всего в маске ходят азиаты.

Однако те страны, которые выступают за повсеместное ношение масок, возможно, более правы, поскольку ведущие специалисты все больше подвергают сомнению официальную политику ВОЗ в этом вопросе.

О чем говорят неучтенные случаи

Во-первых, есть новые данные о том, что так называемых "скрытых переносчиков" - то есть здоровых людей, имеющих в организме коронавирус, но не проявляющих или никаких симптомов, или очень незначительные, - гораздо больше, чем врачи думали поначалу.

В Китае, как полагают, треть от всех, у кого обнаружен коронавирус, не имеют никаких симптомов вообще. Об этом говорится в засекреченных данных китайского правительства, на которые ссылается газета South China Morning Post.

На круизном лайнере "Даймонд Принцесс", стоявшем на причале в Йокогаме, примерно половина из более 600 выявленных на борту случаев инфекции не сопровождались никакими симптомами.

Схожий процент бессимптомных случаев зафиксирован в Исландии - стране, проведшей больше тестов в процентном отношении к общей численности населения, чем любая другая страна мира.

В отношении этого явления превалирует мнение, что раз эти люди не имеют явно выраженных симптомов, то они не очень заразны. Но теперь специалисты в этом не очень уверены и потому рассуждают так: если все будут носить маски, то тогда эти скрытые переносчики могут не превратиться в распространителей инфекции.

Только что опубликованные данные о случаях заражения в Китае говорят о том, что те самые "неучтенные случаи инфицирования" или же те люди, кто не имел симптомов или имел, но очень слабовыраженные, были заразными и ответственны за заражение до 80% выявленных случаев Covid-19.

Правда, это данные только лишь одного исследования, так что, разумеется, дальнейшее изучение этого вируса и путей его распространения откорректирует общую картину.

Как и ношение лицевых масок может превратиться, по мере разрастания пандемии и обретения нами лучшего понимания этого коронавируса, в нечто само собой разумеющееся, независимо от принятых культурных норм и прежнего опыта.

Что носят в Лондоне?

В британской столице, где выявлено самое большое число зараженных в стране, ношение масок пока не стало нормой.

Правда, всю серьезность ситуации с распространением нового коронавируса, лондонцы прочувствовали только на этой неделе, когда власти ввели жесткий карантин.

И даже несмотря на это, в переполненных вагонах метро в утренние и вечерние часы в масках ездят далеко не все.

Даже работники крупных супермаркетов до недавнего времени работали без масок и лишь недавно перешли на обслуживание покупателей в одноразовых перчатках.

В среду вечером одна из крупных британских сетей супермаркетов Waitrose разослала своим клиентам письмо о внедрении 5-ступенчатого плана по соблюдению мер гигиены, где сообщается, что все их сотрудники "получат специальные лицевые щитки в качестве дополнительного защитного слоя".

К тому же купить маски часто сложно - во многих аптеках их раскупили - или же они баснословно подорожали. В одном из хозяйственных магазинов в центре Лондона на этой неделе лицевые маски многоразового использования продавались за 8-9 фунтов (9-10 долларов).

Media playback is unsupported on your device Волонтеры в США шьют медицинские маски

Что в Москве?

В России, как и в Британии, ношение масок пока не стало нормой.

Этому не способствует и противоречивая информация в СМИ: в часто повторяющемся по телевидению просветительском ролике говорится: "мойте руки и ходите в масках", тогда как многие специалисты, в частности, и в популярной передаче "Здоровье", говорят, что маски нужны только больным.

На специальном российском информационном сайте по коронавирусной инфекции в разделе "7 шагов по профилактике коронавируса" не сказано ни слова о ношении маски.

26-летняя москвичка Настя, вынужденная ездить на работу, признается, что в час-пик в метро она в маске одна.

"Сегодня я ехала в метро и была в ужасе от того, что на эскалаторе почти все держатся голыми руками за поручень", - говорит она.

Настя не столько боится заболеть сама, сколько передать вирус своим пожилым родителям, поэтому ее особенно обескураживает отсутствие четкой информации и безразличие многих москвичей.

Несмотря на то, что в масках мало кто ходит, в свободной продаже их почти нет, а те что удается найти, в Москве могут продаваться по 30 руб.за маску.

При участии Катерины Архаровой и Хельер Чен.