"Главное - разобщение". Что думают медики о коронавирусных каникулах Путина

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Власти России надеются, что население останется по домам, но жестких мер пока не применяют

Президент России Владимир Путин в среду объявил о мерах по снижению распространения коронавируса в России. Главная из них - недельные выходные для всех россиян.

Путин в телеобращении к народу призвал серьезно отнестись к призыву оставаться дома и свести социальные контакты до минимума. Но жестких карантинных мер ни в одном городе России пока не объявлено, транспорт продолжает работать.

Помогут ли в этих условиях такие экстренные каникулы? Отвечают эксперты.

Анатолий Альшанский, вирусолог, НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, Москва:

"Это может снизить распространение вируса, если люди будут соблюдать правила, если они будут меньше общаться. Без "если" в этих делах ничего не бывает.

Если эту неделю люди используют для того, чтобы меньше сближаться и меньше общаться, это повлияет, конечно. Распространение вируса зависит от людей.

Цена у меры есть, но это дело экономистов. Я буду надеяться на то, что люди используют неделю хорошо и будут помнить об эпидемии - и вести себя соответственно.

Пока что промерить поведение людей в условиях объявленных мер невозможно. Это станет понятно позже, будет ясно только по мере наблюдения за эпидемией, за количеством инфицированных, за возможными смертями".

Михаил Фаворов, эпидемиолог, президент компании DiaPrep System Inc, бывший замглавы Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), США:

"С точки зрения эпидемиологического мероприятия это имеет смысл. Не будут функционировать помещения с большим числом людей - офисы, предприятия, места, где люди собираются вместе. Когда людям не надо ехать на работу, часы пик и скученность снизятся.

Но считаю, что можно сделать более специфичный выбор. Это правильная мера, но она должна действовать там, где есть случаи заболевания. На огромной части России ни одного случая нет. Не вижу смысла принимать меры там, где случаев нет.

Эпидемия - динамичный процесс, все меняется в зависимости от стадии. Это правильное решение для уменьшения числа контактов, снижения скорости нарастания передачи вируса.

Основная задача - растянуть воздействие вируса на популяцию, чтобы не было одномоментного мощного удара, когда заболеют десятки или сотни тысяч людей. Для этого мера представляется правильной. В тех регионах, где нет случаев, не думаю, что это что-то изменит".

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption В отличие от других стран, столкнувшихся с эпидемией, на карантинные меры власти России пока не идут

Игорь Штундер, врач-инфекционист, Калужский областной центр инфекционных заболеваний:

"Я думаю, это поможет. Основной способ борьбы с эпидемией - разобщение. В гости вряд ли пойдут, народ все же умнее, чем мы о нем думаем. Хотя дураков во все времена хватало.

Сами видите - на улице народу мало. В автобусах меньше, в магазинах меньше стало. Я, правда, работаю, по магазинам ходить некогда, но в автобусе еду и действительно народу меньше. Более надежных данных у меня нет.

Думаю, что объявленные Путиным меры - один из пунктов, которые снизят вероятность заражения. Мы долго запрягаем и, может быть, когда-нибудь поедем. Я верю в разум людской".

Виктор Зуев, вирусолог, институт им. Гамалеи, Москва:

"Как не установлен карантин? Карантин установлен для тех лиц, которым он необходим. Которые приехали и которых привезли из-за рубежа. Что же, надо хватать и сажать на карантин всех, кого попало?

Объявленные меры помогут сдержать распространение инфекции, бесспорно".