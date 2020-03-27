Изоляция в Бруклине: проект фотографа из Нью-Йорка

Все больше и больше людей во всем мире вынуждены самоизолироваться в своих домах. Фотограф Стивен Лавкин сделал серию фотографий изолированных одиночек, пар и семей в Бруклине.

Правообладатель иллюстрации Stephen Lovekin/Shutterstock Image caption Анна-Бет Русакис с дочерью Мэри Русакис - "Распространяйте доброту, а не болезнь. Оставайтесь дома"

Сначала Лавкина интересовали семьи, сидящие на порогах своих домов, но потом он понял, что ему гораздо больше нравится идея с лицами за оконным стеклом.

"По мере того как развивался проект, идея с окнами стала казаться логичнее", - рассказывает он. Через окно мы смотрим наружу. Это буквально рамка, в которой видят нас заглядывающие в дом люди, и то, как мы видим мир".

Правообладатель иллюстрации Stephen Lovekin/Shutterstock Image caption Кларис Инс и Ансил МакКейн - муж и жена. Они занимаются производством фильмов. Надпись на плакате - "Одни вместе"

Лавкин попросил всех, кого снимал, что-то сказать миру.

Проекту всего неделя, но в соцсетях на него уже многие обратили внимание.

Лавкин намерен продолжать работу над проектом, пока считает это безопасным.

Правообладатель иллюстрации Stephen Lovekin/Shutterstock Image caption Профессор и активистка Кристин Лоулер - "Машина может остановиться"

Правообладатель иллюстрации Stephen Lovekin/Shutterstock Image caption Роберт Кларк-младший - "Тяжелые времена проходят, но сильные люди остаются"

"Я надеюсь, что в этот период хаоса и неопределенности мой проект поможет людям почувствовать связь с внешним миром, хотя мы буквально изолированы друг от друга, и сколько это продлится - неясно", - говорит Лавкин.

"Если мы продолжим общаться с теми, кто находится вокруг нас в честном, прямом и позитивном ключе, то вместе мы сможем это преодолеть", - добавляет фотограф.

"Оставайтесь в безопасности. Оставайтесь дома. Как написано на плакате моих детей, "скоро мы будем вместе", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Stephen Lovekin/Shutterstock Image caption Кэлли и Лукас Лавкин - "Скоро мы будем вместе". Оставайтесь дома и надейтесь

Правообладатель иллюстрации Stephen Lovekin/Shutterstock Image caption Том Смит и Лора Росс с дочерьми Кэролайн, Элизабет и Эбигейл - "Вы не одиноки, если вам нравятся те, кто рядом"

Правообладатель иллюстрации Stephen Lovekin/Shutterstock Image caption Агнета и Мэттью Септимус с детьми Эрзой и Норой - "Надежда"

Правообладатель иллюстрации Stephen Lovekin/Shutterstock Image caption Майк и Дениз Пергола с детьми Генри, Джеком и Уиллом - "Мы были вместе, остального я не помню"

Правообладатель иллюстрации Stephen Lovekin/Shutterstock Image caption Художница Ширли Фюрст - "Искусство спасает!"

Правообладатели всех фотографий - Stephen Lovekin/Shutterstock