Изоляция в Бруклине: проект фотографа из Нью-Йорка
Все больше и больше людей во всем мире вынуждены самоизолироваться в своих домах. Фотограф Стивен Лавкин сделал серию фотографий изолированных одиночек, пар и семей в Бруклине.
Сначала Лавкина интересовали семьи, сидящие на порогах своих домов, но потом он понял, что ему гораздо больше нравится идея с лицами за оконным стеклом.
"По мере того как развивался проект, идея с окнами стала казаться логичнее", - рассказывает он. Через окно мы смотрим наружу. Это буквально рамка, в которой видят нас заглядывающие в дом люди, и то, как мы видим мир".
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Лавкин попросил всех, кого снимал, что-то сказать миру.
Проекту всего неделя, но в соцсетях на него уже многие обратили внимание.
Лавкин намерен продолжать работу над проектом, пока считает это безопасным.
"Я надеюсь, что в этот период хаоса и неопределенности мой проект поможет людям почувствовать связь с внешним миром, хотя мы буквально изолированы друг от друга, и сколько это продлится - неясно", - говорит Лавкин.
"Если мы продолжим общаться с теми, кто находится вокруг нас в честном, прямом и позитивном ключе, то вместе мы сможем это преодолеть", - добавляет фотограф.
"Оставайтесь в безопасности. Оставайтесь дома. Как написано на плакате моих детей, "скоро мы будем вместе", - сказал он.
Правообладатели всех фотографий - Stephen Lovekin/Shutterstock