Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Билеты на выставки-блокбастеры, типа открытой всего две недели назад в лондонской Tate Modern ретроспективы Энди Уорхола, стоят весомые 15-20 фунтов. Сейчас все 417 экспонатов выставки выложены на сайте галереи для бесплатного ознакомления

В условиях тотального закрытия всех культурных учреждений - от крупнейших музеев и оперных театров до музыкальных клубов, кинотеатров и крохотных галерей - искусство стремительно перемещается в онлайн.

Русская служба Би-би-си рассказывает о том, как это происходит и что это влечет за собой для художников и артистов, менеджеров и потребителей искусства.

Музеи и галереи

Большинство крупнейших музеев и галерей мира и безо всякого кризиса имели обстоятельные сайты, на которых можно было совершить бесплатную экскурсию и ознакомиться с лучшими их экспонатами. Сейчас эта работа стремительно расширяется и принимает новые формы.

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге еще в 2001 году стал объектом уникального кинематографического эксперимента, когда режиссер Александр Сокуров снял там свой ставший с тех пор легендарным "Русский ковчег" - полуторачасовое путешествие по музею, а заодно и по русской истории, снятое неотрывным движением камеры.

Сейчас Эрмитаж предлагает снятую так же, неотрывной камерой, пятичасовую прогулку по своим залам.

Не менее завлекательно выглядит и снятая камерой с круговым, 360-градусным обзором экскурсия по залам классической скульптуры музеев Пия-Климента и Кьярамонти в Ватикане.

Аналогичный опыт - панорамный обзор своих залов с помощью Google Street View предлагает своим виртуальным посетителям и лондонская Национальная галерея.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Парижский Лувр предлагает несколько виртуальных экскурсий по всемирно известному музею, в том числе прогулку вдоль сохранившегося с XII века рва вокруг тогда еще не музея, а крепости на берегу Сены

Парижский Лувр открыл несколько онлайн-экскурсий. На мой взгляд, самая интересная из них - прогулка вдоль рва, окружающего ту самую историческую крепость, которая была построена еще в 1190 году французским королем Филиппом-Августом для защиты Парижа от нападения с Сены и которая только в 1792 году после Французской революции была превращена в музей. Сохранились и ров, и перекинутые через него разводные мосты.

Там же на сайте Лувра можно виртуально прогуляться по экспозиции египетских древностей и по знаменитой галерее "Аполлон", посвященной королю-солнцу Людовику XIV.

На сайте галереи Tate Britain можно познакомиться с недавно открывшейся, но сейчас, увы, закрытой выставкой уникального английского графика конца ХХ века Обри Бердсли. Его элегантная, проникнутая декадансом и изысканным, утонченным эротизмом графика и сегодня, свыше века спустя, выглядит невероятно современно - не случайно она оказала огромное влияние на контркультуру 1960-70-х годов.

А расположенная на другом берегу Темзы более молодая и более современная галерея Tate Modern выложила у себя на сайте все 417 экспонатов так же закрывшейся спустя буквально неделю после открытия грандиозной ретроспективной выставки Энди Уорхола.

Опера, балет, классическая музыка

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лондонский симфонический оркестр под руководством сэра Саймона Рэттла два раза в неделю выкладывает у себя на сайте для бесплатного прослушивания избранные концерты оркестра

Лондонский симфонический оркестр начиная с 22 марта запустил онлайн-программу Always Playing: два раза в неделю по четвергам и воскресеньям в 19 часов по летнему британскому времени (22 часа по московскому) здесь транслируются полные записи избранных концертов лучшего оркестра Британии под руководством не только его знаменитого нынешнего руководителя сэра Саймона Рэттла, но и не менее знаменитого его предшественника Валерия Гергиева.

Королевский театр оперы и балета раз в неделю по пятницам в 19 часов по Гринвичу на своем канале в YouTube и на своей странице Facebook запускает бесплатные трансляции своих избранных спектаклей. Ближайшая трансляция 27 марта - балет на музыку Сергея Прокофьева "Петя и волк".

То же самое только в ежедневном режиме делают Мариинский театр в Санкт-Петербурге и Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

Рок, поп, джаз

В минувший вторник лидер группы Coldplay Крис Мартин вместо запланированного, но отмененного концерта группы выложил в "Инстаграм" Live прямую трансляцию своего сольного выступления прямо из дома.

"Все музыканты группы разбросаны по разным странам, и вместе мы играть не можем. Вот я и подумал, что неплохо будет, если я приду к вам в гости, вот так прямо из своего дома", - такими словами он предварил небольшой домашний концерт, в ходе которого он сыграл и спел несколько хитов Coldplay и исполнил песню своего кумира Дэвида Боуи Life on Mars.

В тот же день перед зрителями "Инстаграма" и домашней аудиторией в составе одного человека - своей жены кинозвезды Николь Кидман - выступил американский кантри-певец Кит Урбан.

Брюс Спрингстин выложил для бесплатного просмотра свой легендарный концерт в лондонском Гайд-парке летом 2009 года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Группа Metallica объявила о так называемых Metallica Mondays. Еженедельно по понедельникам на сайте группы выкладываются ее лучшие концерты.

Группа Metallica, у которой коронавирус сорвал большой тур по Латинской Америке, объявила о так называемых Metallica Mondays. Еженедельно по понедельникам группа будет выкладывать на своем сайте лучшие концерты.

Не отстают и российские исполнители. Вместо отмененного 20 марта выступления в московском клубе "Март" лидер "АукцЫона" Леонид Федоров сыграл домашний концерт.

Бориса Гребенщикова коронавирус застал в Лондоне во время записи нового альбома. Вместе с басистом "Аквариума", постоянным жителем Лондона Александром Титовым БГ сыграл домашний концерт, который сейчас готовится к выпуску. Тем временем у себя на странице Фейсбук он выложил спетую в домашних условиях песню с "говорящим" названием "Как нам вернуться домой", а также опубликовал список фильмов и сериалов, "к которым я отношусь с уважением и которые могут пригодиться в это неожиданное время".

Как выживать в новых условиях

Знаменитые на весь мир театры и оркестры, крупные звезды могут без особого ущерба позволить себе выкладывать в бесплатный доступ свои спектакли, концерты, песни.

А вот для сопровождающих звезд музыкантов, не говоря уже о звукорежиссерах, техниках, осветителях и других членах команды, которых у каждого большого артиста множество, и доход которых со звездой несопоставим, срыв концертных туров и, соответственно, потеря заработка оказывается ощутимым ударом, восполнить который не так просто.

Американская группа National подала пример, заявив, что с момента начала кризиса все доходы от продажи музыки и аксессуаров с сайта группы пойдут на поддержку их команды.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Солист группы The National Матт Бернинджер во время концерта в Нидерландах в августе 2019 г.

"Все, кто работает с нами во время туров, - это наша семья, и наш долг - поддержать их в это трудное время", - говорится в заявлении группы.

Непросто и молодым, независимым, не обладающим ни звездным статусом, ни соответственно, страховочной финансовой подушкой группам.

Пример возможной помощи таким исполнителям подал Bandcamp - платформа по продаже независимой музыки. Руководство сервиса на все время кризиса отказалось от своих комиссионных, и вся прибыль от онлайн-продаж пойдет непосредственно музыкантам.

Ну, и наконец, можно вспомнить о еще одной славной традиции - благотворительных концертах, проводимых для сбора средств во время кризиса.

Понятно, что сейчас ни о каких концертах не может быть и речи, но несколько всемирно известных звезд из мира кино и музыки - уроженцев и жителей американского штата Нью-Джерси: Брюс Спрингстин, Джон Бон Джови, Вупи Голдберг, Дэнни Де Вито и другие записали в домашних условиях свои выступления, которые выложены на сайте Фонда помощи пострадавшим от пандемии штата Нью-Джерси.

Кино

Закрытые кинотеатры вынудили некоторые крупные киностудии отложить намеченные на весну свои громкие премьеры. Так 25-й фильм бондианы "Не время умирать" вместо апреля выйдет в свет теперь только в ноябре.

Та же судьба постигла диснеевский "Мулан" и "Черную вдову" - 24-ю по счету киноисталляцию Marvel, в главной роли которой снялась Скарлет Йоханссон.

Правообладатель иллюстрации Alberto E. Rodriguez Image caption Скарлетт Йоханссон во время презентации студией Marvel будущего фильма "Черная вдова" на международном фестивале комиксов в Сан-Диего в июле 2019 года. Намеченный на апрель выход "Черной вдовы" в прокат отложен на осень

Сорванный кинопрокат вынудил основные голливудские студии отказаться от трехмесячного интервала между началом показа кинофильмов в кинотеатрах и доступностью их на цифровых платформах.

В онлайн-прокат поспешно выпускаются один за другим громкие блокбастеры последних месяцев и недель. Кинокомпания Universal запустила на цифровые платформы такие совсем свежие хиты как "Человек-невидимка", "Охота" и "Эмма".

А некоторые из тех новинок, прокат которых должен был начаться уже в эти дни, - не столь громкие как Бонд и Marvel - решили не откладывать премьеры, и фильмы их выходят на цифровых платформах в тот же день, что и намеченное, но сорванное появление в кинопрокате.

По оценкам экспертов, потери киноиндустрии в этом году составят 15 млрд долларов.

Радио и ТВ

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Би-би-си еще 18 марта объявила о запуске по всем трем основным платформам - радио, ТВ и онлайн - специального комплекса программ под общим названием "Культура в карантине".

В их число войдут телевизионные и онлайн-экскурсии по постоянным коллекциям и временным выставкам закрытых музеев и галерей, выступления музыкантов и актеров, теле- и радиопостановки - как из безбрежного архива Би-би-си, так и новые специально созданные для этих непростых условий. Известные деятели культуры и искусства будут делиться с публикой своими мыслями и рассуждениями в специальном цикле "Карантинные дневники".

Полное содержание "Культуры в карантине" находится пока в процессе формирования, известно лишь некоторые из наиболее ярких программ: нашумевший три года спектакль театра Almeida "Альбион" по пьесе современного британского драматурга Майка Бартлетта, сценическая версия трогательного романа Анджелы Картер "Мудрые дети" и уникальная танцевально-драматическая версия гоголевского "Ревизора", о которой совсем недавно рассказывала Русская служба Би-би-си.

Довольно неожиданным для экспертов оказался стремительный рост популярности радио.

Британская компания Global, владеющая музыкальной радиостанцией Capital FM и разговорным радио LBC, объявила о росте 15-процентном увеличении числа своих онлайн-слушателей.

Еще больше - на 18% - вырос стриминг радиопрограмм Би-би-си.

При этом сокращаются цифры чисто музыкальных онлайн-серверов. Так, в частности, у Spotify стриминг сократился на 8%.

Вот как прокомментировал эти цифры директор радиопрограмм Би-би-си Джеймс Пернелл: "Во времена кризиса и крупных значительных событий люди обращаются к радио - за новостями, анализом, но и за музыкой, развлечением и чувством живого общения".