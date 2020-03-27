Искусство во время пандемии: музыка, театры и музеи ушли в онлайн
В условиях тотального закрытия всех культурных учреждений - от крупнейших музеев и оперных театров до музыкальных клубов, кинотеатров и крохотных галерей - искусство стремительно перемещается в онлайн.
Русская служба Би-би-си рассказывает о том, как это происходит и что это влечет за собой для художников и артистов, менеджеров и потребителей искусства.
Музеи и галереи
Большинство крупнейших музеев и галерей мира и безо всякого кризиса имели обстоятельные сайты, на которых можно было совершить бесплатную экскурсию и ознакомиться с лучшими их экспонатами. Сейчас эта работа стремительно расширяется и принимает новые формы.
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге еще в 2001 году стал объектом уникального кинематографического эксперимента, когда режиссер Александр Сокуров снял там свой ставший с тех пор легендарным "Русский ковчег" - полуторачасовое путешествие по музею, а заодно и по русской истории, снятое неотрывным движением камеры.
- "Страдают все". Как коронавирус отразился на музыкальной индустрии
- LVMH вместо духов начинает бесплатно выпускать дезинфицирующий гель
Сейчас Эрмитаж предлагает снятую так же, неотрывной камерой, пятичасовую прогулку по своим залам.
Не менее завлекательно выглядит и снятая камерой с круговым, 360-градусным обзором экскурсия по залам классической скульптуры музеев Пия-Климента и Кьярамонти в Ватикане.
Аналогичный опыт - панорамный обзор своих залов с помощью Google Street View предлагает своим виртуальным посетителям и лондонская Национальная галерея.
Парижский Лувр открыл несколько онлайн-экскурсий. На мой взгляд, самая интересная из них - прогулка вдоль рва, окружающего ту самую историческую крепость, которая была построена еще в 1190 году французским королем Филиппом-Августом для защиты Парижа от нападения с Сены и которая только в 1792 году после Французской революции была превращена в музей. Сохранились и ров, и перекинутые через него разводные мосты.
Там же на сайте Лувра можно виртуально прогуляться по экспозиции египетских древностей и по знаменитой галерее "Аполлон", посвященной королю-солнцу Людовику XIV.
На сайте галереи Tate Britain можно познакомиться с недавно открывшейся, но сейчас, увы, закрытой выставкой уникального английского графика конца ХХ века Обри Бердсли. Его элегантная, проникнутая декадансом и изысканным, утонченным эротизмом графика и сегодня, свыше века спустя, выглядит невероятно современно - не случайно она оказала огромное влияние на контркультуру 1960-70-х годов.
А расположенная на другом берегу Темзы более молодая и более современная галерея Tate Modern выложила у себя на сайте все 417 экспонатов так же закрывшейся спустя буквально неделю после открытия грандиозной ретроспективной выставки Энди Уорхола.
Опера, балет, классическая музыка
Лондонский симфонический оркестр начиная с 22 марта запустил онлайн-программу Always Playing: два раза в неделю по четвергам и воскресеньям в 19 часов по летнему британскому времени (22 часа по московскому) здесь транслируются полные записи избранных концертов лучшего оркестра Британии под руководством не только его знаменитого нынешнего руководителя сэра Саймона Рэттла, но и не менее знаменитого его предшественника Валерия Гергиева.
Королевский театр оперы и балета раз в неделю по пятницам в 19 часов по Гринвичу на своем канале в YouTube и на своей странице Facebook запускает бесплатные трансляции своих избранных спектаклей. Ближайшая трансляция 27 марта - балет на музыку Сергея Прокофьева "Петя и волк".
То же самое только в ежедневном режиме делают Мариинский театр в Санкт-Петербурге и Метрополитен-опера в Нью-Йорке.
Рок, поп, джаз
В минувший вторник лидер группы Coldplay Крис Мартин вместо запланированного, но отмененного концерта группы выложил в "Инстаграм" Live прямую трансляцию своего сольного выступления прямо из дома.
"Все музыканты группы разбросаны по разным странам, и вместе мы играть не можем. Вот я и подумал, что неплохо будет, если я приду к вам в гости, вот так прямо из своего дома", - такими словами он предварил небольшой домашний концерт, в ходе которого он сыграл и спел несколько хитов Coldplay и исполнил песню своего кумира Дэвида Боуи Life on Mars.
В тот же день перед зрителями "Инстаграма" и домашней аудиторией в составе одного человека - своей жены кинозвезды Николь Кидман - выступил американский кантри-певец Кит Урбан.
Брюс Спрингстин выложил для бесплатного просмотра свой легендарный концерт в лондонском Гайд-парке летом 2009 года.
Группа Metallica, у которой коронавирус сорвал большой тур по Латинской Америке, объявила о так называемых Metallica Mondays. Еженедельно по понедельникам группа будет выкладывать на своем сайте лучшие концерты.
Не отстают и российские исполнители. Вместо отмененного 20 марта выступления в московском клубе "Март" лидер "АукцЫона" Леонид Федоров сыграл домашний концерт.
Бориса Гребенщикова коронавирус застал в Лондоне во время записи нового альбома. Вместе с басистом "Аквариума", постоянным жителем Лондона Александром Титовым БГ сыграл домашний концерт, который сейчас готовится к выпуску. Тем временем у себя на странице Фейсбук он выложил спетую в домашних условиях песню с "говорящим" названием "Как нам вернуться домой", а также опубликовал список фильмов и сериалов, "к которым я отношусь с уважением и которые могут пригодиться в это неожиданное время".
Как выживать в новых условиях
Знаменитые на весь мир театры и оркестры, крупные звезды могут без особого ущерба позволить себе выкладывать в бесплатный доступ свои спектакли, концерты, песни.
А вот для сопровождающих звезд музыкантов, не говоря уже о звукорежиссерах, техниках, осветителях и других членах команды, которых у каждого большого артиста множество, и доход которых со звездой несопоставим, срыв концертных туров и, соответственно, потеря заработка оказывается ощутимым ударом, восполнить который не так просто.
Американская группа National подала пример, заявив, что с момента начала кризиса все доходы от продажи музыки и аксессуаров с сайта группы пойдут на поддержку их команды.
"Все, кто работает с нами во время туров, - это наша семья, и наш долг - поддержать их в это трудное время", - говорится в заявлении группы.
Непросто и молодым, независимым, не обладающим ни звездным статусом, ни соответственно, страховочной финансовой подушкой группам.
Пример возможной помощи таким исполнителям подал Bandcamp - платформа по продаже независимой музыки. Руководство сервиса на все время кризиса отказалось от своих комиссионных, и вся прибыль от онлайн-продаж пойдет непосредственно музыкантам.
Ну, и наконец, можно вспомнить о еще одной славной традиции - благотворительных концертах, проводимых для сбора средств во время кризиса.
Понятно, что сейчас ни о каких концертах не может быть и речи, но несколько всемирно известных звезд из мира кино и музыки - уроженцев и жителей американского штата Нью-Джерси: Брюс Спрингстин, Джон Бон Джови, Вупи Голдберг, Дэнни Де Вито и другие записали в домашних условиях свои выступления, которые выложены на сайте Фонда помощи пострадавшим от пандемии штата Нью-Джерси.
Кино
Закрытые кинотеатры вынудили некоторые крупные киностудии отложить намеченные на весну свои громкие премьеры. Так 25-й фильм бондианы "Не время умирать" вместо апреля выйдет в свет теперь только в ноябре.
Та же судьба постигла диснеевский "Мулан" и "Черную вдову" - 24-ю по счету киноисталляцию Marvel, в главной роли которой снялась Скарлет Йоханссон.
Сорванный кинопрокат вынудил основные голливудские студии отказаться от трехмесячного интервала между началом показа кинофильмов в кинотеатрах и доступностью их на цифровых платформах.
В онлайн-прокат поспешно выпускаются один за другим громкие блокбастеры последних месяцев и недель. Кинокомпания Universal запустила на цифровые платформы такие совсем свежие хиты как "Человек-невидимка", "Охота" и "Эмма".
А некоторые из тех новинок, прокат которых должен был начаться уже в эти дни, - не столь громкие как Бонд и Marvel - решили не откладывать премьеры, и фильмы их выходят на цифровых платформах в тот же день, что и намеченное, но сорванное появление в кинопрокате.
По оценкам экспертов, потери киноиндустрии в этом году составят 15 млрд долларов.
Радио и ТВ
Би-би-си еще 18 марта объявила о запуске по всем трем основным платформам - радио, ТВ и онлайн - специального комплекса программ под общим названием "Культура в карантине".
В их число войдут телевизионные и онлайн-экскурсии по постоянным коллекциям и временным выставкам закрытых музеев и галерей, выступления музыкантов и актеров, теле- и радиопостановки - как из безбрежного архива Би-би-си, так и новые специально созданные для этих непростых условий. Известные деятели культуры и искусства будут делиться с публикой своими мыслями и рассуждениями в специальном цикле "Карантинные дневники".
Полное содержание "Культуры в карантине" находится пока в процессе формирования, известно лишь некоторые из наиболее ярких программ: нашумевший три года спектакль театра Almeida "Альбион" по пьесе современного британского драматурга Майка Бартлетта, сценическая версия трогательного романа Анджелы Картер "Мудрые дети" и уникальная танцевально-драматическая версия гоголевского "Ревизора", о которой совсем недавно рассказывала Русская служба Би-би-си.
Довольно неожиданным для экспертов оказался стремительный рост популярности радио.
Британская компания Global, владеющая музыкальной радиостанцией Capital FM и разговорным радио LBC, объявила о росте 15-процентном увеличении числа своих онлайн-слушателей.
Еще больше - на 18% - вырос стриминг радиопрограмм Би-би-си.
При этом сокращаются цифры чисто музыкальных онлайн-серверов. Так, в частности, у Spotify стриминг сократился на 8%.
Вот как прокомментировал эти цифры директор радиопрограмм Би-би-си Джеймс Пернелл: "Во времена кризиса и крупных значительных событий люди обращаются к радио - за новостями, анализом, но и за музыкой, развлечением и чувством живого общения".