Самолеты больше не нужны. Как чувствуют себя авиастроители во время пандемии

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Кризис, в котором оказалась мировая авиационная индустрия, уже сказался и на индустрии авиастроительной.

На производстве авиационной техники пандемия коронавируса сказалась непосредственно - компании были вынуждены останавливать производство из-за необходимости перестраивать его уже с учётом новых требований к гигиене.

Эти требования включают не только реорганизацию производства, но и дезинфекцию рабочих мест, а авиационное производство занимает довольно большие площади.

Кроме того, при появлении в штате компании хотя бы одного заболевшего, всех контактировавших с ним автоматически отправляют в карантин.

Пандемия проявила себя и косвенно - из-за резкого сокращения авиаперевозок авиапроизводители пересмотрели планы на развитие авиапарка и на получение новых самолетов.

Еще один косвенный фактор - падение цен на нефть. Высокие цены были одним из важнейших факторов, влиявших на разработку самолетов - появление нового поколения лайнеров Airbus A-320NEO и Boeing 737MAX, например, было обусловлено созданием новых более экономичных двигателей.

Теперь, как считают некоторые эксперты, после резкого снижения цен на нефть и сокращения мирового авиапарка потребность в новейших, более экономных самолетах уже не так остра.

Результатом всех этих факторов стало то, что авиастроительные корпорации оказались вынуждены пересматривать планы производства самолетов.

Как рассказал Би-би-си глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, сейчас для авиационной индустрии важно привести реальные темпы производства самолетов к потребностям рынка.

"Набрав колоссальный темп, мировые авиастроители несут большие издержки. При отмене заказов, при переносе сроков поставки воздушных судов на будущее, при радикальном снижении стоимости самолетов на вторичном рынке - при всех негативных факторах нужно что-то сделать для того, чтобы этот кассовый разрыв заткнуть", - сказал эксперт.

А главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отметил, что в нынешнем кризисе виноваты не только коронавирус и его экономические последствия, но и общее состояние мировой экономики, которое отразилось на перепроизводстве самолетов.

По его словам, темпы производства самолетов европейской корпорации Airbus превышали темпы продаж уже в 2019 году: "И они уже тогда обозначили, намекнули, что готовы снижать темпы производства, а все это было еще до коронавируса".

Boeing

Американская самолетостроительная корпорация Boeing, которая год назад оказалась в глубоком кризисе из-за двух катастроф пассажирских авиалайнеров - обе произошли из-за ошибок в конструкции самолета, - и остановки программы поставок лайнеров 737МАХ, была вынуждена временно остановить производство самолетов на своих предприятиях в районе Сиэтла уже из-за коронавируса.

Заводы корпорации стали останавливаться на две недели в среду, 25 марта. Boeing перевел часть работников на удаленную работу, а часть отправил в оплачиваемый отпуск.

Это уже привело к сокращению производства не только авиалайнеров, но и срыву военных заказов - на этих заводах производится противолодочный самолет P-8 Poseidon, созданный на базе авиалайнера 737-800, и KC-46А - самолет-заправщик, основой для которого служит лайнер 767.

Производство военных самолетов застопорилось из-за проблем на этапе постройки планеров, которые служат основой и для гражданских, и для военных машин.

Двухнедельный перерыв нужен корпорации для перестройки производства и дезинфекции всех производственных помещений.

На прошлой неделе Boeing также сообщил о приостановке выплат по дивидендам, а также объявил о прекращении выплаты до конца года зарплат генеральному директору и председателю совета директоров.

Правда, у Boeing в последнее время были и хорошие новости - несколько дней назад стало известно, что корпорация планирует возобновить к маю производство самолетов 737MAX, остановленное до окончания новой сертификации этих лайнеров после двух авиакатастроф.

По данным одного из источников агентства Рейтер, компания попросила некоторых поставщиков быть готовыми начать поставку деталей для 737MAX в апреле.

17 марта президент США Дональд Трамп сказал, что Boeing должен получить финансовую поддержку со стороны государства, чтобы справиться с "коронавирусным" кризисом, который ухудшил положение компании.

А до этого корпорация заявила, что авиакосмическая промышленность США нуждается в 30 миллиардах долларов, не уточнив, правда, сколько из них нужно непосредственно ей.

Российские авиационные эксперты, с которыми побеседовала Русская служба Би-би-си, считают, что Boeing, скорее всего, получит государственную поддержку, которая позволит минимизировать потери.

Причем это не обязательно будет иметь отношение к гражданскому авиастроению - Boeing может получить господдержку, например, в области производства военной техники.

Airbus

Главный конкурент Boeing в области производства гражданских самолетов - европейская корпорация Airbus, приостановившая на прошлой неделе производство в Испании и Франции, - возобновила его спустя четыре дня, в понедельник, реорганизовав производство согласно новым санитарным требованиям в условиях пандемии коронавируса.

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Однако одновременно она сократила на три недели производство крыльев для своих самолетов в Германии и Великобритании. Заводы не закрываются и производство не будет полностью прекращено, но сократится только до уровня срочных поставок на сборочные заводы.

Airbus планировал увеличить поставки самолетов с 863-х в 2019 году до 880-ти в 2020-м. Но теперь компания пересматривает свою стратегию, причем это касается не только производства, но и финансов.

Корпорация объявила, что уже заручилась поддержкой совета директоров для получения кредитов на сумму 15 млрд евро в дополнение к существующим кредитным обязательствам в 3 млрд.

Кроме того, Airbus собирается отказаться от выплаты дивидендов за 2019 год на общую сумму около 1,4 млрд евро, а также приостановить выплаты в пенсионный фонд.

При этом в Airbus говорят, что уже пересмотрели свой прогноз на 2020 год и разработали меры по минимизации потребности в денежных средствах на случай, если ситуация ухудшится.

Остальные

Бразильская самолетостроительная корпорация Embraer, которая сейчас завершает сделку с Boeing (две корпорации создают совместное предприятие по производству региональных самолетов, где у американцев будет 80%), приостановила производство самолетов в Бразилии, отправив в отпуск всех сотрудников, не занимающих критически важные для компании должности.

26 марта Embraer рассказала, что чистые убытки за IV квартал 2019 года составили 209,8 млн долларов. Embraer пока не отчитался об убытках 2020 года, но уже обещал пересмотреть прогнозы на 2020 год.

Канадский производитель бизнес-джетов компания Bombardier, как сообщает Reuters, приостановила производство самолетов.

Об остановке производства объявила и Longview Aviation Capital Corp., которой принадлежат авиастроители De Havilland Canada и Viking Air Limited.

Корпорация производит самолеты Dash 8-400 - очень популярные турбовинтовые региональные лайнеры, которые разработала компания Bombardier и которые в свое время планировали выпускать в России.

Корпорация также приостановит выпуск небольших двухмоторных пассажирских самолетов DHC-6 Twin Otter.

Канадские заводы корпорации будут остановлены в результате падения спроса на самолеты, который, в свою очередь, обусловлен кризисом авиаперевозок из-за коронавируса.

Российские самолетостроительные предприятия пока никак не отчитались о том, как пандемия коронавируса повлияла на их работу.

Между тем, по словам Олега Пантелеева, положение российских, как и китайских авиастроительных компаний не настолько тяжело из-за низкого объема продаж гражданской авиатехники, а также из-за того, что производство во многих случаях еще только разворачивается, и издержки оказались не настолько велики.

"Если к моменту, когда рынок начнет восстанавливаться, российские и китайские производители сумеют сертифицировать свои перспективные самолеты и развернуть серийное производство, ну и если смогут обойти дополнительные санкционные ограничения, то, очевидно, что это будет лучший момент для выхода на рынок с новыми продуктами. Конкуренты, понеся огромные издержки, будут скованы по рукам и ногам в возможности демпинговать", - сказал он.

Роман Гусаров, считает, что состояние российских авиастроителей в значительной степени зависит от состояния российской экономики, и особенно бюджета.

"Проект МС-21, как мы знаем, находится на стадии финансирования разработки, и широкофюзеляжный российско-китайский самолет тоже на раннем этапе, но тоже - финансирование. Даже "Суперджеты", которые поставляются заказчикам, все равно, там часть денег поступает из бюджета. И поэтому тут все будет больше зависеть не от состояния авиакомпаний, а от состояния российского бюджета", - сказал он.