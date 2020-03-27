Аренда собак и воспоминания о войне: как Испания сидит на карантине

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Улицы Мадрида опустели из-за эпидемии

Испания обошла Китай по числу погибших от коронавируса. Эпидемия унесла в этой стране уже 4365 жизней. Пока медики бьются за здоровье заболевших, а ученые пытаются рассчитать реальное число инфицированных, многие жители все еще отказываются соблюдать карантин.

Бывший военный репортер, публицист и один из самых известных современных испанских писателей Артуро Перес-Реверте живет то в маленьком местечке Ла-Навата в 35 километрах от Мадрида, то в родной Картахене в провинции Мурсия. Испанская столица вместе с Каталонией, Андалусией и Страной Басков - один из четырех крупных очагов эпидемии коронавируса в стране.

На улицу Реверте выходит, только чтобы выгулять двух своих такс, о чем рассказывает в личном аккаунте в "Твиттере", на который подписано больше двух миллионов читателей: "В некотором смысле существует и единство животных: владельцы выгуливают своих собак по пустынным улицам, осторожно отдаляясь друг от друга, в то время как животные натягивают поводки, виляя хвостами, чтобы сблизиться".

Чтобы пересидеть дома карантин, писатель советует запасаться не только продуктами питания, но и книгами, потому что они "сопровождают, утешают и объясняют", и именно во время больших страхов и надежд отдельно рекомендует перечитать "Графа Монте-Кристо" Александра Дюма.

Иногда Реверте вспоминает свой военный опыт: "Двадцатилетние мальчики говорят, что с них довольно и им скучно. Черт, прошла всего неделя. Вспомни Сараево: четыре года люди были заперты в подвалах под бомбами, без света и отопления. А когда они выходили за водой, снайперы их убивали". И сравнивает с войной происходящее сейчас: "Раньше мужчины шли на войну. Теперь женщины - врачи, военные, полицейские, медсестры, уборщицы, кассиры, репортеры... Женщины тоже идут на эту войну, их много и среди них много жертв. Мы вместе и равны в беде, давайте помнить это, когда все закончится".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Мадридское метро во время эпидемии

Крупнейшая испанская газета El Pais опубликовала 25 марта ролик, где о своей борьбе с эпидемией коронавируса рассказывают почти пятьдесят врачей из разных уголков страны. Почти 12% из более чем 39 тысяч зараженных вирусов в Испании - медики, пишет газета. Около 5400 работников здравоохранения заразились Covid-19 во время пандемии. Двое врачей умерли: один в Саламанке, а другой в Кордове.

Медсестра в Баскском центре переливания крови Аранча Тубериа рассказала журналистам: "Это мой последний месяц работы, потому что я должна уйти на пенсию. Но если нужно не уходить на пенсию, я готова". Уборщица в онкологическом отделении для подростков в больнице Рамон-и-Кахаль в Мадриде Эстер Прието посоветовала: "Одна из ключевых вещей - не обнимать и не целовать детей в эти дни. У нас будет время, чтобы сделать это с большой нежностью". А врач скорой помощи в том же госпитале Хесус Коррес сказал, что в это сложное время его жизнь даже немного облегчают пациенты, которые обращаются к медикам в связи с какими-то другими болезнями, а не коронавирусом.

25 марта Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса, в общей сложности болезнь унесла в стране 4365 жизней. Среди известных жертв эпидемии - 76-летний экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс, при котором "королевский клуб" после тридцатилетней паузы дважды, в 1998 и 2000 году, становился победителем Лиги чемпионов. Под морг для погибших от пандемии в испанской столице переделали ледовый дворец.

14 марта власти Испании ввели в стране режим повышенной готовности, ограничив на две недели передвижение людей. Премьер-министр Педро Санчес, обращаясь к нации, сказал, что власти "предприняли самые жесткие и строгие меры в Европе и одни из самых жестких в мире".

За соблюдением карантина следят полицейские, в Мадриде человек может пойти на работу только со справкой от работодателя. Министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что только за первые восемь дней карантина полицейские задержали 926 человек, отказавшихся выполнить требование вернуться домой.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Испанские журналисты снимают сюжет о строительстве дополнительного корпуса университетской больницы в Валенсии

Газета El Mundo рассказала, как житель города Ла-Корунья в "Фейсбуке" предлагал соседям в аренду свою собаку по ставке 2 евро в час, чтобы они имели легальное право выйти на улицу. Мужчина может быть оштрафован на сумму от 500 до 5000 тысяч евро. На Youtube появляются подборки, как полиция задерживает граждан, вышедших на улицу в маскарадных костюмах, чтобы их сложнее было опознать. А на Майорке некоторые полицейские развлекают местных жителей музыкой и танцами, чтобы они не слишком сильно скучали, сидя дома на карантине.

Власти Испании раздумывают досрочно завершить учебный год в школах, отпустив учеников до сентября. Работы по дезинфекции проходят во дворце Монклоа - резиденции премьер-министра Испании. На наличие коронавируса проверяют главу управделами премьера Кармен Кальво.

Испанские СМИ сообщают о нескольких случаях заражения в окружении главы правительства. Вирус был найден у его супруги. В карантине с подтверждёнными случаями находятся два члена кабмина Испании, одна из которых замужем за первым вице-премьером Пабло Иглесиасом.

27 марта газета El Pais опубликовала заметку, в которой ставит под сомнение официальные данные о числе инфицированных в стране: "Цифры, представленные вчера главой комиссии чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Фернандо Симоном (4145 погибших и 56188 инфицированных), указывают на смертность в 7%, что является абсурдным показателем. Летальность этого коронавируса составляет менее 2%, возможно, ближе к 1%.

"Причина, по которой смертность кажется такой высокой, заключается в том, что мы сильно недооцениваем общее число инфицированных, - пишет газета. - Коронавирус не убивает столько, сколько мы думаем, но он распространяется гораздо активнее, чем мы считаем. Официальные цифры вводят в заблуждение. Антонио Дуран Гуарденьо, профессор математического анализа в университете Севильи, целый месяц работал над этой серьезной проблемой оценки. Согласно наиболее подходящим статистическим методам, которые были опробованы, число инфицированных коронавирусом в Испании не составляет 56 188. Их число, безусловно, ближе к полмиллиона".