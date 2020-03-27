Дезинформация о коронавирусе Covid-19 наводнила интернет и социальные сети. Эксперты призывают пользователей соблюдать информационную гигиену. Что можете сделать вы, чтобы остановить распространение ложной информации?

1. Остановитесь и подумайте

Вы, конечно, хотите, чтобы ваши родные и близкие были в курсе последней информации об эпидемии. Поэтому когда вы сами получаете новую информацию, - по электронной почте, в Whatsapp, "Фейсбуке" или "Твиттере", - то, возможно, торопитесь поделиться ей.

Однако, по мнению экспертов, первое, что вы можете сделать для борьбы с дезинформацией, - остановиться и подумать.

Рассылки в соцсетях и мессенджерах о коронавирусе часто вызывают панику.

Например в середине марта в WhatsApp-группах в Чечне и Дагестане разошлась аудиозапись, на которой мужской голос призывал закупать продукты. В мужчине опознали заместителя министра внутренних дел Чечни, и люди бросились на рынки.

Информационные атаки в WhatsApp происходят во всех странах мира. В Австрии разошлась аудиозапись, на которой женщина взволнованным голосом говорит, что находится в больнице, и все, у кого обнаружены тяжелые симптомы коронавируса, принимали ибупрофен. Женщина представляется как Полин, мама некоей девочки по имени Полди.

Это фейк: медики не называли ибупрофен причиной активизации коронавируса, но пользователи охотно делились записью, вводя в заблуждение своих близких.

Прежде чем пересылать сообщение, подумайте, какова вероятность того, что это фейк, и если у вас возникают сомнения - не пересылайте.

2. Проверьте источник

Перед тем, как переслать сообщение, задайте себе простой вопрос - откуда идет эта информация?

В обоих описанных случаях источники были непонятными. Это характерно для фейков. В западном сегменте интернета недостоверная информация часто происходит от "подруги моего друга" или "соседа коллеги по работе".

Это почти всегда значит, что информация - выдумка.

В "Фейсбуке" в начале марта стал популярным пост с советами от "моего дяди с магистерской степенью". Сайт Snopes полагает, что он впервые появился на странице 84-летнего англичанина.

Постом в своем "Инстаграме" поделился телеведущий из Ганы, оттуда он перекочевал в индийские католические группы, потом - в WhatsApp и "Твиттер".

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По мере того, как пост распространялся, он менялся. В некоторых версиях оставались разумные советы, например, мыть руки. Но они сопровождались недостоверными рекомендациями о том, как диагностировать вирус.

То же самое в прошлые выходные происходило в США: американцы получали панические сообщения со ссылкой на "друга моего друга из ФБР" и даже на "источник в ООН".

"Службы охраны общественного здоровья, такие как ВОЗ, британская Национальная служба здравоохранения и Центр контроля над распространением заболеваний в США, остаются самыми надежными источниками информации", - говорит Клэр Милн из британской фактчекинговой организации Full Fact.

Следует добавить, что обращать внимание нужно только на официальные заявления этих организаций.

Эксперты могут ошибаться, но они намного надежнее анонимного "знакомого врача" или дяди с дипломом.

3. Может ли это быть фальшивкой?

Внешний вид бывает обманчив, и многие фейки создают так, чтобы они были похожи на документы из официальных источников.

Их авторы имитируют крупные новостные организации, включая Би-би-си, и правительственные учреждения.

В Москве, например, недавно распространялся фейковый приказ о введении комендантского часа. Власти его опровергли.

Имитировать бланки новостных организаций и государственных ведомств, как и официальные аккаунты организаций в соцсетях, несложно. Еще один метод авторов фейков - добавление текста на скриншот из новостного выпуска.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скриншот с титром "Польская водка убивает коронавирус" и приписка: "Прививки здесь!"

Поэтому в соцсетях за информацией нужно обращаться только к проверенным аккаунтам новостных, правительственных и известных общественных организаций.

Информацию, которую вы получаете в соцсетях, тоже лучше всего всегда сверять с информацией в надежных источниках. Если вам пришел пост или видео, которое выглядит подозрительно, то лучше их проверить.

4. Не уверен - не делись

Не нужно пересылать сообщения своим друзьям и близким, если у вас есть сомнения в их достоверности. Это скорее создает проблемы, чем помогает решать их, поэтому не стоит делиться информацией "просто на всякий случай".

Многие выкладывают вызвавшие у них сомнения посты в сообщества экспертов с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию.

Так делать полезно, но перед тем, как поделиться постом в сообществе, удостоверьтесь, что вы ясно дали понять, что сомневаетесь и хотите получить совет.

Также помните, что все выложенные вами фотографии, в случае, если ими начнут активно делиться, лишатся всякого контекста.

5. Проверяйте факты по отдельности

В WhatsApp циркулирует очень популярный фейк о коронавирусе. Несколько десятков человек из разных стран прислали его на Би-би-си. Это аудиофайл с голосом человека, который якобы перечисляет рекомендации "коллеги, у которого есть друг-врач".

В нем сочетаются полезные и недостоверные советы.

Сочетание фактов и вымысла - один из основных принципов пропаганды. Когда вам приходит, например, список рекомендаций, то легко принять на веру все, если вы точно знаете, что верен один пункт. Но фейком может оказаться половина или треть пунктов.

6. Остерегайтесь эмоций

Вирусной становится информация, которая вызывает у нас эмоции - страх, беспокойство, огорчение или радость.

Страх - одна из главных движущих сил дезинформации, благодаря страху она процветает", - говорит эксперт Клер Уордл из организации First Draft, которая помогает журналистам бороться с дезинформацией.

Чувство беспокойства авторы фейков часто пытаются внушить с помощью призывов к немедленным действиям.

"Люди всегда хотят помочь близким, поэтому, когда они видят слова "Советы по предотвращению ВИРУСА!" или "Примите это лекарство!", то сразу хотят что-то сделать", - говорит Уордл.

7. Думайте о предвзятости

Вы делитесь информацией, потому что знаете, что она достоверна или потому что соответствует вашей картине мира?

Карл Миллер из Центра анализа социальных медиа института Demos считает, что мы чаще всего делимся постами, которые подтверждают наши представления о мире.

"Мы наиболее уязвимы для дезинформации в тот момент, когда энергично соглашаемся с ней, - говорит он. - Именно в этот момент стоит притормозить".