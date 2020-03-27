Как Zoom стал главным средством общения во время пандемии

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Юань Чжэн, выходец из китайской шахтерской семьи, закончил технологический университет провинции Шаньдун и в середине 1990-х переехал жить в Калифорнию. Там он взял себе имя Эрик Юань.

Юань работал в технологической компании Cisco в Силиконовой Долине и придумывал идею собственного бизнеса. Окончательно она оформилась к 2011 году, и он основал компанию Zoom Video Communications. В этом названии и заключалась вся его идея - создать удобный сервис для групповой коммуникации людей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Юань Чжэн, он же Эрик Юань

Skype, своего рода первопроходец в этой нише, все же больше подходил для общения вдвоем. Сервисы вроде Microsoft Teams изначально ориентировались на крупный бизнес и советы директоров, члены которых сидят по всему миру. Facebook к началу 2010-х свои видеозвонки еще не придумал, но и в 2020 году для звонка с участием более трех человек нужен очень хороший интернет у каждого из них.

Сам сервис Zoom запустился в январе 2013 года, в следующие несколько лет Эрик Юань мог только радоваться тому, что он все правильно придумал: миллион пользователей сразу после запуска, 10 миллионов к лету 2014 года, 40 миллионов частных лиц и 65 тысяч организаций - в 2015 году.

В январе 2017 года стоимость компании достигла миллиарда долларов, в марте 2019-го ее акции стали продаваться на бирже, и стоимость Zoom достигла 16 миллиардов.

В бесплатной версии программы количество участников конференции не превышает ста человек, а время совещания - до 40 минут. Платная подписка - 39 долларов в месяц для частного лица - снимает эти ограничения.

Среди клиентов Zoom много крупных компаний: сервис Dropbox или система денежных переводов Western Union. Но главные ее клиенты - небольшие и средние организации, где сотрудники работают удаленно. Их число и так постоянно росло, но в начале 2020 года началась пандемия коронавируса.

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Как Zoom стал главным средством общения в мире

22 марта американское издание Quartz рассказало о паре из Калифорнии, которая планировала пожениться. В феврале юноша и девушка беспокоились, что из-за вируса не смогут съездить на свой медовый месяц в Исландию. В марте настало время беспокоиться о самой свадьбе: власти штата запретили все публичные мероприятия.

В назначенный день и час все гости свадьбы получили от молодоженов ссылку на видеоконференцию. Жених и невеста были в своей квартире в свадебных нарядах, священник тоже подключился по видеосвязи. Так они и поженились, то и дело приговаривая: "Господи, этого просто не может быть".

В Норвегии с помощью Zoom продолжается учебный год в школах и университетах. В других странах школьники на карантине осваивают сервис и используют его для внеклассного общения. Тем более что он позволяет рассылать мемы и потом смеяться над ними.

Перешедшие на удаленную работу редакции СМИ с помощью этого сервиса занимаются ежедневным планированием. Сотрудники компаний по всему миру проводят там рабочие совещания, а по вечерам, также по видеосвязи, пьют вино и обсуждают новости.

Молодые люди по всему миру используют Zoom для заочных свиданий, с помощью сервиса устраивают дни рождения и, опять же, заочные ужины с семьей и родственниками.

New York Times пишет, что в марте 2020 года рост клиентской базы Zoom составил 18%, каждый день его скачивают от 350 до 600 тыс. раз. Рыночная стоимость компании достигла уже 29 миллиардов, это больше, чем любая американская авиакомпания.

Британские СМИ шутят, что "зумерам" (так называют поколение Z, родившееся в начале 2000-х) следует опасаться за свою идентичность, потому что теперь "зумерами" стали все, кому надо общаться по работе.

Правительство Великобритании проводит свои совещания с помощью Zoom, несмотря на то, что минобороны против: злоумышленники могут подслушивать.

А это вообще безопасно?

Последний замеченный дефект Zoom устранил в январе 2020 года. Израильская компания Check Point, специализирующаяся на кибербезопасности, обнаружила уязвимость, которая позволяла подслушивать разговоры, не защищённые паролем и получать все файлы, которые распространялись во время таких конференций. Узнав об этом, Zoom запаролил все совещания.

Но дефекты все равно остались. Британская Guardian сообщала, что хакеры смогли проникнуть на не названное совещание в Zoom и запустить ролик порнографичечкого содержания.

Американские СМИ также сообщали о единичных случаях взлома конференций, где хакеры оставляли расистские и просто оскорбительные сообщения. Правда, по данным Эн-би-си, они не получали доступа к содержимому компьютеров и телефонов.

Министерство обороны Великобритании считает, что уязвимыми при конференциях в Zoom могут быть видеокамеры в MacBook.

Сама компания никогда не комментировала случаи взлома.