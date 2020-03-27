Чем заняться в самоизоляции: NBA, фитнес, фильмы йога и образование. Теперь бесплатно
На время глобальной пандемии многие приложения и сайты, зарабатывающие на подписках или отдельных уроках и курсах, стали бесплатными для всех, почти бесплатными или бесплатными для новых подписчиков на месяц или три месяца.
Русская служба Би-би-си сделала подборку самого интересного - от матчей NBA и NHL до фитнес-приложений, сервисов с аудиокнигами и онлайн-курсов.
Кино и сериалы
- Mubi (классика и артхаус) - 3 месяца за 100 рублей (цена отличается в зависимости от страны)
- Амедиатека (западные сериалы на русском) - месяц бесплатного доступа или 50% скидка для новых подписчиков
- Телеканал 2x2 (мультфильмы) - бесплатно до 7 апреля
- КиноПоиск HD (фильмы и сериалы) - бесплатно до конца апреля
- ТНТ Premier (российские фильмы и сериалы) – бесплатный доступ к сериалам и фильмам "Газпром-медиа"
- Okko (фильмы и сериалы) - первый месяц бесплатно
- More.tv (телевидение, фильмы и сериалы) - 45 дней бесплатной подписки
- ivi (фильмы и сериалы) - первый месяц за 1 рубль
- Wink (фильмы и сериалы) - бесплатный доступ к российским сериалам и фильмам, а также к образовательному контенту для детей
- CBS All Access (фильмы и сериалы) - первый месяц бесплатно (нужна банковская карта США)
Электронные и аудиокниги
- National Emergency Library от Internet Archive (электронные книги) - бесплатно до 30 июня
- Audible Stories (аудиокниги для детей и подростков) - первый месяц бесплатно
- Bookmate (электронные и аудиокниги) - месяц бесплатно
- Storytel (аудиокниги) - месяц бесплатно
- Mybook (электронные книги) - месяц бесплатно
- Smart Reading (краткие изложения non-fiction) - бесплатно до 20 апреля
- Литрес: Библиотека (электронные и аудиокниги) - бесплатно, пока в России закрыты библиотеки
Новости и аналитика
- New York Times - материалы о коронавирусе доступны без подписки
- Wall Street Journal - материалы о коронавирусе доступны без подписки
- Washington Post - материалы о коронавирусе доступны без подписки
- Bloomberg - материалы о коронавирусе доступны без подписки
- Foreign Policy - материалы о коронавирусе доступны без подписки
- Los Angeles Times - материалы о коронавирусе доступны без подписки
- Financial Times - материалы о коронавирусе доступны без подписки
- Dazed - бесплатная цифровая версия нового номера журнала
Образование
- Радио Арзамас” (лекции и подкасты) - бесплатно до 15 апреля
- Covideducation.ru (курсы) - бесплатный контент от SkillFactory и подборка курсов
- GeekBrains (курсы) - три курса по программированию и IT бесплатно до 31 марта
- Institut Français de la Mode (лекции о моде) - бесплатный онлайн курс “Понимая моду: от бизнеса до культуры” с 30 марта, среди лекторов - сэр Пол Смит
- Duolingo ABC (английский для детей от 3 до 6) - бесплатное приложение
- JSTOR (академические книги и журналы) - бесплатный доступ к отраслевым журналам о здравоохранении до 30 июня
- Cambridge University Press (академические книги и журналы) - бесплатный доступ к исследованиям на тему коронавируса
Спортивные трансляции
- NBA League Pass (баскетбол) - бесплатно до 22 апреля
- NHL.TV (хоккей) - бесплатный просмотр матчей сезона 2019-2020
- PSG TV (футбол) - все матчи “Пари Сен-Жермен” с 2018 по 2020 год бесплатно
- NFL Game Pass (американский футбол) - бесплатно до конца июля
- MLB.TV (бейсбол) - все игры сезонов 2018 и 2019 года бесплатно
Приложения для йоги, фитнеса и медитации
- Adidas Training (фитнес) - бесплатные домашние тренировки
- Nike Training Club (фитнес) - бесплатные домашние тренировки
- Centr, by Chris Hemsworth (фитнес) - первые шесть недель тренировок бесплатно
- Peloton App (велотренировки) - первые три месяца видеоуроков бесплатно
- Headspace (медитация/майндфулнес) - бесплатные коллекции в приложении
- Down Dog (йога, фитнес, пилатес) - вся линейка приложений доступна бесплатно до 1 мая
- Sanvello (борьба со стрессом и тревожностью) - бесплатный доступ к коллекциям медитации и упражнениям
Творчество
- Final Cut Pro X (видеоредактор) - первые три месяца бесплатно
- Logic Pro X (обработка музыки) - первые три месяца бесплатно
- Fender Play App (гитарные уроки) - первые три месяца бесплатно для первых 100 тыс. Подписчиков
- KORG Kaossilator app (синтезатор) - бесплатно до 31 марта