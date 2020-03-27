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На время глобальной пандемии многие приложения и сайты, зарабатывающие на подписках или отдельных уроках и курсах, стали бесплатными для всех, почти бесплатными или бесплатными для новых подписчиков на месяц или три месяца.

Русская служба Би-би-си сделала подборку самого интересного - от матчей NBA и NHL до фитнес-приложений, сервисов с аудиокнигами и онлайн-курсов.

Кино и сериалы

Mubi (классика и артхаус) - 3 месяца за 100 рублей (цена отличается в зависимости от страны)

Амедиатека (западные сериалы на русском) - месяц бесплатного доступа или 50% скидка для новых подписчиков

Телеканал 2x2 (мультфильмы) - бесплатно до 7 апреля

КиноПоиск HD (фильмы и сериалы) - бесплатно до конца апреля

ТНТ Premier (российские фильмы и сериалы) – бесплатный доступ к сериалам и фильмам "Газпром-медиа"

Okko (фильмы и сериалы) - первый месяц бесплатно

More.tv (телевидение, фильмы и сериалы) - 45 дней бесплатной подписки

ivi (фильмы и сериалы) - первый месяц за 1 рубль

Wink (фильмы и сериалы) - бесплатный доступ к российским сериалам и фильмам, а также к образовательному контенту для детей

CBS All Access (фильмы и сериалы) - первый месяц бесплатно (нужна банковская карта США)

Электронные и аудиокниги

Новости и аналитика

Образование

Радио Арзамас” (лекции и подкасты) - бесплатно до 15 апреля

Covideducation.ru (курсы) - бесплатный контент от SkillFactory и подборка курсов

GeekBrains (курсы) - три курса по программированию и IT бесплатно до 31 марта

Institut Français de la Mode (лекции о моде) - бесплатный онлайн курс “Понимая моду: от бизнеса до культуры” с 30 марта, среди лекторов - сэр Пол Смит

Duolingo ABC (английский для детей от 3 до 6) - бесплатное приложение

JSTOR (академические книги и журналы) - бесплатный доступ к отраслевым журналам о здравоохранении до 30 июня

Cambridge University Press (академические книги и журналы) - бесплатный доступ к исследованиям на тему коронавируса

Спортивные трансляции

NBA League Pass (баскетбол) - бесплатно до 22 апреля

NHL.TV (хоккей) - бесплатный просмотр матчей сезона 2019-2020

PSG TV (футбол) - все матчи “Пари Сен-Жермен” с 2018 по 2020 год бесплатно

NFL Game Pass (американский футбол) - бесплатно до конца июля

MLB.TV (бейсбол) - все игры сезонов 2018 и 2019 года бесплатно

Приложения для йоги, фитнеса и медитации

Adidas Training (фитнес) - бесплатные домашние тренировки

Nike Training Club (фитнес) - бесплатные домашние тренировки

Centr, by Chris Hemsworth (фитнес) - первые шесть недель тренировок бесплатно

Peloton App (велотренировки) - первые три месяца видеоуроков бесплатно

Headspace (медитация/майндфулнес) - бесплатные коллекции в приложении

Down Dog (йога, фитнес, пилатес) - вся линейка приложений доступна бесплатно до 1 мая

Sanvello (борьба со стрессом и тревожностью) - бесплатный доступ к коллекциям медитации и упражнениям

Творчество