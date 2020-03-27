Чем заняться в самоизоляции: NBA, фитнес, фильмы йога и образование. Теперь бесплатно

  • 27 марта 2020
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На время глобальной пандемии многие приложения и сайты, зарабатывающие на подписках или отдельных уроках и курсах, стали бесплатными для всех, почти бесплатными или бесплатными для новых подписчиков на месяц или три месяца.

Русская служба Би-би-си сделала подборку самого интересного - от матчей NBA и NHL до фитнес-приложений, сервисов с аудиокнигами и онлайн-курсов.

Кино и сериалы

  • Mubi (классика и артхаус) - 3 месяца за 100 рублей (цена отличается в зависимости от страны)
  • Амедиатека (западные сериалы на русском) - месяц бесплатного доступа или 50% скидка для новых подписчиков
  • Телеканал 2x2 (мультфильмы) - бесплатно до 7 апреля
  • КиноПоиск HD (фильмы и сериалы) - бесплатно до конца апреля
  • ТНТ Premier (российские фильмы и сериалы) – бесплатный доступ к сериалам и фильмам "Газпром-медиа"
  • Okko (фильмы и сериалы) - первый месяц бесплатно
  • More.tv (телевидение, фильмы и сериалы) - 45 дней бесплатной подписки
  • ivi (фильмы и сериалы) - первый месяц за 1 рубль
  • Wink (фильмы и сериалы) - бесплатный доступ к российским сериалам и фильмам, а также к образовательному контенту для детей
  • CBS All Access (фильмы и сериалы) - первый месяц бесплатно (нужна банковская карта США)

Электронные и аудиокниги

  • National Emergency Library от Internet Archive (электронные книги) - бесплатно до 30 июня
  • Audible Stories (аудиокниги для детей и подростков) - первый месяц бесплатно
  • Bookmate (электронные и аудиокниги) - месяц бесплатно
  • Storytel (аудиокниги) - месяц бесплатно
  • Mybook (электронные книги) - месяц бесплатно
  • Smart Reading (краткие изложения non-fiction) - бесплатно до 20 апреля
  • Литрес: Библиотека (электронные и аудиокниги) - бесплатно, пока в России закрыты библиотеки

Новости и аналитика

  • New York Times - материалы о коронавирусе доступны без подписки
  • Wall Street Journal - материалы о коронавирусе доступны без подписки
  • Washington Post - материалы о коронавирусе доступны без подписки
  • Bloomberg - материалы о коронавирусе доступны без подписки
  • Foreign Policy - материалы о коронавирусе доступны без подписки
  • Los Angeles Times - материалы о коронавирусе доступны без подписки
  • Financial Times - материалы о коронавирусе доступны без подписки
  • Dazed - бесплатная цифровая версия нового номера журнала

Образование

  • Радио Арзамас” (лекции и подкасты) - бесплатно до 15 апреля
  • Covideducation.ru (курсы) - бесплатный контент от SkillFactory и подборка курсов
  • GeekBrains (курсы) - три курса по программированию и IT бесплатно до 31 марта
  • Institut Français de la Mode (лекции о моде) - бесплатный онлайн курс “Понимая моду: от бизнеса до культуры” с 30 марта, среди лекторов - сэр Пол Смит
  • Duolingo ABC (английский для детей от 3 до 6) - бесплатное приложение
  • JSTOR (академические книги и журналы) - бесплатный доступ к отраслевым журналам о здравоохранении до 30 июня
  • Cambridge University Press (академические книги и журналы) - бесплатный доступ к исследованиям на тему коронавируса

Спортивные трансляции

  • NBA League Pass (баскетбол) - бесплатно до 22 апреля
  • NHL.TV (хоккей) - бесплатный просмотр матчей сезона 2019-2020
  • PSG TV (футбол) - все матчи “Пари Сен-Жермен” с 2018 по 2020 год бесплатно
  • NFL Game Pass (американский футбол) - бесплатно до конца июля
  • MLB.TV (бейсбол) - все игры сезонов 2018 и 2019 года бесплатно

Приложения для йоги, фитнеса и медитации

  • Adidas Training (фитнес) - бесплатные домашние тренировки
  • Nike Training Club (фитнес) - бесплатные домашние тренировки
  • Centr, by Chris Hemsworth (фитнес) - первые шесть недель тренировок бесплатно
  • Peloton App (велотренировки) - первые три месяца видеоуроков бесплатно
  • Headspace (медитация/майндфулнес) - бесплатные коллекции в приложении
  • Down Dog (йога, фитнес, пилатес) - вся линейка приложений доступна бесплатно до 1 мая
  • Sanvello (борьба со стрессом и тревожностью) - бесплатный доступ к коллекциям медитации и упражнениям

Творчество

  • Final Cut Pro X (видеоредактор) - первые три месяца бесплатно
  • Logic Pro X (обработка музыки) - первые три месяца бесплатно
  • Fender Play App (гитарные уроки) - первые три месяца бесплатно для первых 100 тыс. Подписчиков
  • KORG Kaossilator app (синтезатор) - бесплатно до 31 марта

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