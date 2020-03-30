Аппараты ИВЛ для больных Covid-19 - что это такое и как они работают?

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Западные страны массово закупают аппараты искусственной вентиляции легких: в связи с эпидемией Covid-19 этих машин не хватает в Италии, Британии и США. В тяжелых случаях такой аппарат дает больным наилучшие шансы на выживание.

Если упростить, то аппарат ИВЛ берет на себя процесс обеспечения организма кислородом, когда перестают работать легкие. Это дает организму время на борьбу с заболеванием.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 80% людей, заболевшие Covid-19, которую вызывает коронавирус, выздоравливают без медицинской помощи.

Но из каждых шести случаев один - тяжелый, и в тяжелых случаях пациентам становится трудно дышать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аппарат ИВЛ должен применяться только под надзором квалифицированного медперсонала

Как работает ИВЛ

Чтобы подключить пациента к ИВЛ, врачи вводят в дыхательные пути интубационную трубку.

Когда болезнь поражает легкие, иммунная система реагирует на это расширением сосудов, чтобы в кровь поступило больше антител.

Но из-за этого в легких может скопиться жидкость - дышать становится тяжелее, и организм начинает испытывать недостаток кислорода.

Чтобы противодействовать этому, используется компрессор, с помощью которого в легкие поступает воздух с повышенным содержанием кислорода или другие медицинские газы.

Другой компонент аппарата ИВЛ - увлажнитель, который нагревает воздух из ИВЛ до температуры тела и увлажняет его.

Пациентам на ИВЛ дают препараты, расслабляющие диафрагму и другие мышцы, чтобы позволить аппарату полностью регулировать дыхание.

Нужно отметить, что аппарат не является средством лечения и восстановления поврежденных легких, но лишь дает передышку легким, чтобы те могли восстановиться сами.

Пациентам с более легкими симптомами могут прописать неинвазивную вентиляцию легких с разными видами масок, которые надеваются на лицо.

Правообладатель иллюстрации Intersurgical Image caption Кислородные "колпаки" уменьшают вероятность передачи вируса

Еще один метод, применяемый в терапии больных с Covid-19, - использование "колпака", который фиксируется на шее у больного. Колпак препятствует проникновению вируса в окружающую среду с дыханием больного.

В отделениях интенсивной терапии, как правило, стараются подключать больных с пораженными органами дыхания к аппаратам ИВЛ как можно быстрее, чтобы не допустить резкого падения уровня кислорода в организме.

Доктор Шонпидон Лаха из ассоциации сотрудников интенсивной терапии сказал Би-би-си, что большей части пациентов с Covid-19 не потребуется аппарат ИВЛ, их вполне можно лечить в домашних условиях, с помощью терапии кислородом.

Но иногда аппарат ИВЛ - "единственный способ загнать кислород в пациента", говорит медик, несмотря на то, что использование аппаратов может быть связано с риском. Врачам не всегда понятно, кто из пациентов, подключенных к ИВЛ, пострадает от долгосрочных последствий вируса.

Еще одна проблема связана с наличием в больницах квалифицированных врачей и медработников для обслуживания аппаратов - их не всегда хватает.

"Вентилятор - сложный зверь. Он может причинить пациенту травму, если его неправильно настроить. Тут сложные технические аспекты. У некоторых людей есть опыт использования разных видов вентиляторов в других областях медицины, но чтобы правильно применять их в условиях интенсивной терапии, им необходима поддержка", - говорит он.

Из-за быстрого распространения Covid-19 многие системы здравоохранения не справляются с наплывом пациентов, которым одновременно бывает необходим ИВЛ. Иногда больницам, которым не хватает аппаратов, приходится делать выбор в пользу пациентов, у которых больше шансов выжить.