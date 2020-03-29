Мафия в условиях пандемии: огромные убытки и новые возможности

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Мексике число уличных убийств с началом пандемии снизилось, но скоро вернулось к прежнему уровню

Международная организация "Глобальная инициатива против транснациональной оргпреступности" обнародовала доклад "Преступность и инфекция. Воздействие пандемии на оргпреступность". В этом 25-страничном документе отмечается, что меры, принятые в мире против распространения коронавируса, ограничили свободу действий оргпреступности и одновременно открыли перед ней новые возможности для обогащения.

Повсеместное закрытие границ быстро прекратило или замедлило ряд видов преступной деятельности. С другой стороны, преступные организации воспользовались неразберихой и шаткостью ситуации и наживаются на новом спросе на незаконные товары и услуги. Криминал будет эксплуатировать новые возможности и дальше, особенно в тех странах, где он давно внедрился в сферу здравоохранения.

Авторы доклада называют четыре типа последствий, которые пандемия коронавируса имела для оргпреступности.

Ряд видов преступного промысла пострадал из-за социального дистанцирования и ограничений на свободу передвижения, восстановится он не сразу. Некоторые преступные организации воспользовались тем, что внимание правоохранительных органов и политической власти переключилось на другие проблемы, и интенсифицировали свою деятельность. ОПГ, давно внедрившиеся в сферу здравоохранения, незамедлительно нашли новые возможности для эксплуатации этого сектора. Киберпреступность быстро наращивает темпы, воспользовавшись тем, что масса людей прикована к дому и проводит гораздо больше времени в интернете.

Доклад затем по очереди разбирает каждую из этих категорий. Социальное дистанцирование и карантины повлияли на масштабы уличной преступности, часто связанной с ОПГ. В Мексике, например, число убийств в начале года было "ошеломительно высоким", но драматически сократилось из-за социального дистанцирования с 81 до 54 в день. Оно, впрочем, уже вернулось к прежнему уровню,

Улицы городов пусты и патрулируются полицией, следящей за соблюдением карантина, а это затрудняет бегство с места преступления.

По данным авторов доклада, сокращение числа убийств и ограблений наблюдается в последнее время также на Балканах. Ожидают, что количество связанных с мафией убийств сократится в ближайшие месяцы в Сербии и Черногории.

В Боснии широко распространены угоны машин. Тамошние преступники говорят, что на пустых улицах делать это незаметно стало значительно сложнее.

По словам авторов доклада, пока неясно, каковы будут далеко идущие последствия карантинов, но пока они явно сказываются на оргпреступности. Например, в Италии за нарушение карантина арестован главарь Ндрангеты (калабрийской мафии) Чезаре Корди, до этого долго находившийся в розыске.

Сокращение экспорта из Китая сказалось на доходах ОПГ. Китай является ведущим источником контрафактных и запрещенных товаров в мире, поэтому в результате остановки китайских фабрик зарубежные ОПГ оказались без своего главного поставщика. Мексиканские картели, производящие метамфетамины и фентанил для прибыльного американского рынка, лишились исходных ингредиентов, поступавших из КНР.

Улицы многих городов пусты и патрулируются полицией

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Улицы многих городов пусты и патрулируются полицией. Неаполь, Италия

Хотя незаконные товары китайского происхождения были первыми жертвами карантинов, в будущем это может сказаться на товарных потоках по всему миру, говорится в докладе.

Частичное закрытие границ в Европе, являющейся крупным рынком для незаконных товаров, привело к тому, что импорт поступает в нее через ограниченное число пограничных пунктов и находится под более плотным наблюдением, чем до пандемии.

В частности, новая ситуация сказалась на европейских торговцах живым товаром. Однако доклад предупреждает, что они, скорее всего, попытаются нажиться на отчаянном положении мигрантов, которые застряли сейчас на полпути к пункту назначения, и взвинтят цены за переход границы.

Сообщают также о стычках между разными группировками этих контрабандистов, например, ливийцев и египтян.

Карантины и другие ограничения перерезали пути международной транспортировки наркотиков. В Восточной и Южной Африке наблюдается рост уличной цены на героин и снижение его качества, поскольку задача его перевозчиков резко затруднилась. Кроме того, одним из главных рынков его розничного сбыта является улица, а она сейчас обезлюдела. По словам авторов доклада, это может привести к переносу розничной наркоторговли в интернет, хотя пока сведений о таком переходе нет.

Пострадают и другие промыслы ОПГ, например, крышевание, которое останется без жертв в результате закрытия массы мелких компаний и торговых точек.

В Албании посевной сезон конопли приходится на март и апрель и, видимо, будет проходить более активно, чем обычно, поскольку полиция сосредоточена на борьбе с нарушителями карантина. Авторы доклада пишут, что летом следует ожидать богатого урожая.

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Пограничные пункты Колумбии, главного производителя кокаина в мире, закрыты из-за коронавируса, но ряд наблюдателей предупреждает, что это может усилить преступные группировки, контролирующие сотни троп, которые ведут через границу и используются для контрабанды мигрантов, наркотиков, незаконно добытого золота и иного запретного товара.

Национальный резервный банк Южной Африки выпустил предупреждение о том, что аферисты, которые якобы его представляют, собирают у обывателей купюры, утверждая, что они заражены вирусом.

Полиция Найроби совершила налеты на лавки, торгующие контрафактными наборами для анализов на коронавирус.

В докладе цитируются сообщения о домушниках, орудующих в Швейцарии и являющихся на разведку в дома обывателей под видом сотрудников санэпидстанции.

В докладе упоминаются участившиеся случаи контрабанды и хищения медицинского оборудования и обмана граждан, скучающих дома у компьютеров. Власти Ирана, Украины и Азербайджана пресекли попытки контрабанды медицинских масок и пульверизаторов с дезинфицирующим средством. В ряде областей Италии конфискованы контрафактные маски.

Следователь нью-йоркского ФБР Рич Джейкобс, начальник подразделения по борьбе с киберпреступностью, сказал обозревателю журнала Forbes Ричарду Бехару, что аферы интернет-мошенников в связи пандемией делятся на две категории.

Аферисты заявляют, что они собирают деньги на маски или наборы для тестирования, либо приглашают обывателей инвестировать в их производителей. Как сказал Бехару в четверг Майкл Францези, бывший капо мафиозного клана Коломбо, в последние дни ему обрывают телефон люди с такими предложениями.

Он предсказывает, что мафия не преминет заработать на нынешнем кризисе.

Вторая категория - это "чистые кибератаки", говорит Джейкобс и называет фишинг, то есть попытки выведать обманом личные данные, и фейковые вебсайты, с которых вам запускают злокозненные программы.