Коронавирусная зачистка. Заключенных в США выпускают на свободу

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В минувшее воскресенье американское Бюро тюрем объявило о смерти от коронавируса первого заключенного в США. Политики, юристы и правозащитники уже давно предупреждали о неизбежной вспышке эпидемии в местах лишения свободы, но для некоторых осужденных распространение болезни стало шансом досрочно выйти на свободу.

49-летний Патрик Джонс, отбывавший в штате Луизиана 27-летний срок заключения за торговлю наркотиками, стал первой официальной жертвой коронавируса в тюремной системе США.

Как утверждает газета Washington Post со ссылкой на представителя профсоюза тюремных надзирателей Кори Траммела, после смерти Джонса один из охранников тюрьмы "Окдейл" был помещен в реанимацию, а положительные тесты на вирус сдали как минимум 30 заключенных.

Всего, по словам Траммела, в тюрьме, рассчитанной на 1700 человек, на карантине находится почти 60 заключенных и не меньшее количество надзирателей.

В федеральном Бюро тюрем США подтвердили факт смерти осужденного, но отказались отвечать на запрос Русской службе Би-би-си и комментировать цифры, которые привел Washington Post представитель профсоюза в Луизиане.

Статистические погрешности

Всего сегодня в Соединенных Штатах в различных местах заключения, включая иммиграционные, военные тюрьмы, места изоляции несовершеннолетних правонарушителей и специальные закрытые психиатрические клиники, содержится 2,3 миллиона человек.

Но, согласно официальным данным Бюро тюрем, наличие коронавируса в конце марта было официально подтверждено только у 14 заключенных и 13 охранников.

Правозащитники и юристы считают эти данные как минимум неполными. Еще неделю назад власти Нью-Йорка, например, объявили о том, что в городских тюрьмах содержится 38 носителей коронавируса, а под наблюдением врачей находится 58 заключенных и охранников.

"Федеральные ведомства с большим запозданием и не очень охотно обновляют подобную статистику, хотя в условиях любой эпидемии именно тюрьмы являются одним из серьезных источников распространения заболеваний", - объяснил Русской службе Би-би-си профессор-эпидемиолог из Колумбийского университета в Нью-Йорке Сэт Принс.

Тюремный конвейер

В 1997 году исследователи Национального института здоровья в Вашингтоне действительно установили, что в разгар эпидемии ВИЧ-инфекции более 20% всех заболевших как минимум один раз в течение одного года побывали в тюрьмах. В этот список вошли не только заключенные и подследственные, но и посетители, охранники и другие сотрудники тюрем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

О числе контактов можно судить и по вполне официальной статистике минюста США: согласно этим данным, только в 2017 году места заключения в стране посетило почти 11 миллионов человек.

"Сотрудники этих учреждений и посетители каждый день возвращаются домой, - говорит профессор Принс. - Большинство заключенных осуждают за мелкие прегрешения: нарушения правил дорожного движения, неуплату штрафов и так далее, так что в среднем, согласно статистике, они проводят в тюрьме меньше месяца, а затем возвращаются в общество".

При этом, по оценке специалистов, именно тюрьмы и следственные изоляторы являются идеальным местом для распространения любых заболеваний.

"Небольшие окружные тюрьмы обычно переполнены, там плохая вентиляция, мыла и других моющих средств может не хватать, да и социальную изоляцию в таких условиях обеспечить просто невозможно", - пояснил Русской службе Би-би-си Диего Руис, адвокат из Кливленда, штат Огайо.

Еще одной проблемой может стать и то, что многие заключенные в США просто не могут оплатить медицинские услуги. По подсчетам аналитиков правозащитной группы Prison Policy Initiative из штата Массачусетс, в большинстве штатов США визит к врачу, проведение тестов или получение лекарств обойдется заключенному в сумму от 2 до 5 долларов.

Учитывая, что в американских тюрьмах заключенные зарабатывают от 14 до 63 центов в час, "на воле" эта сумма будет соответствовать оплате в $200 или $500 за один визит к врачу.

Коронавирусная зачистка

Угроза новой эпидемии в местах заключения уже заставила власти почти всех штатов США пойти на неслыханные прежде меры. Еще в начале марта федеральные прокуратуры в Калифорнии и Колорадо объявили, что из следственных изоляторов будут освобождены почти все обвиняемые в ненасильственных преступлениях. Судам также рекомендовано увеличить количество рассмотрения запросов заключенных на условно-досрочное освобождение.

В Огайо и Техасе решили выпустить более 200 заключенных, у которых подходили к концу назначенные им сроки.

Власти в штатах Флорида, Вашингтон и Алабама приняли решение о том, что местные тюрьмы должны покинуть осужденные по обвинениям в ненасильственных преступлениях, нарушении правил дорожного движения или правил условно-досрочного освобождения.

В Нью-Джерси решили временно - только на период эпидемии - освободить из тюрем и следственных изоляторов почти половину "сидельцев" в штате - 1000 человек. Всем им по первому распоряжению судьи потом предстоит вернуться в места заключения.

Суды Лос-Анджелеса пообещали в ближайшие недели освободить не менее 1700 человек, у которых до окончания назначенного срока наказания осталось не более 30 дней. Кроме этого, могут быть освобождены пожилые заключенные и заключенные, испытывающие серьезные проблемы со здоровьем.

Одновременно полицейские департаменты в Калифорнии, Колорадо, Пенсильвании и нескольких других штатах объявили, что сократят количество арестов правонарушителей. Вместо этого задержанным будут выписываться предупреждения, штрафы или повестки в суд на более позднюю дату.

Из-за этого только в округе Лос-Анджелес число арестов в последние недели снизилось с обычных 300 до 60 в день.

Такие же шаги предприняла и Иммиграционная служба США, официально известившая конгресс о временном прекращении практики арестов нелегальных иммигрантов за исключением случаев, которые будут признаны "критическими для национальной безопасности".

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Нью-Йорке наблюдательный совет, отвечающий за ситуацию в пенитенциарных учреждениях города, еще в середине марта призвал городские власти немедленно освободить всех заключенных, испытывающих серьезные проблемы со здоровьем. Причиной стала смерть от коронавируса 56-летнего инспектора наблюдательного совета, который проверял обстановку в местах заключения.

В федеральном Бюро тюрем США Русской службе Би-би-си сообщили, что во всех федеральных тюрьмах страны введен обязательный двухнедельный карантин для новых заключенных, введены запреты на личное общение с адвокатами и на посещение тюрем родственниками.

С надеждой на вирус

Принимаемые властями США меры по резкому сокращению числа заключенных вызвали настоящий всплеск новых прошений о помиловании и сокращении сроков. В числе уже обратившихся с соответствующим ходатайством - бывший личный адвокат президента Трампа Майкл Коэн, организатор одной из крупнейших финансовых пирамид в истории США Берни Мэдофф и бывший глава наркокартеля "Кали" Хильберто Родригес Орехуэлло.

"У него очень плохо со здоровьем, и ему 81 год, - говорится в обращении в суд адвоката Дэвида Маркуса, представляющего интересы экс-наркобарона, уже отбывшего почти половину назначенного ему 30-летнего срока по обвинению в транспортировке крупных партий наркотиков. - Когда (а не если) COVID-19 нанесет удар по тюрьме, в которой он находится, у него не будет ни одного шанса".

81-летний Берни Мэдофф, отбывающий 150-летний срок наказания за организацию финансовой пирамиды и нанесение своим вкладчикам ущерба на сумму в 17,5 млрд долларов, еще в феврале попросил о помиловании, сославшись на тяжелое заболевание почек. В интервью нескольким американским телеканалам его адвокат Брэндон Сэмпл заявил, что вспышка коронавируса уже поставила под угрозу жизнь его клиента.

"Федеральная пенитенциарная система постоянно демонстрирует, что она не может противостоять крупным кризисам", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 81-летний Берни Мэдофф отбывает 150-летний срок наказания за организацию финансовой пирамиды

На прошлой неделе прошение о помиловании и переводе под домашний арест подал и адвокат Майкл Авенатти, представлявший интересы порнозвезды Сторми Дэниэлс, утверждавшей, что у нее был роман с Дональдом Трампом. По утверждению юриста, его жизнь в одной из тюрем Нью-Йорка находится под угрозой, так как его сокамерник был помещен в больницу с признаками тяжелой простуды.

Бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн, отбывающий трехлетний срок тюремного заключения за многочисленные финансовые правонарушения, на прошлой неделе распространил в своем "Твиттере" ссылку на петицию, призывающую немедленно перевести всех обвиняемых в ненасильственных преступлениях под домашний арест.

Он обратился лично к Дональду Трампу, заявив, что этот шаг позволит тюрьмам освободить место для дополнительного и "крайне необходимого" медицинского оборудования для лечения инфицированных.

"Без вашего вмешательства тысячи совершивших ненасильственные преступления столкнутся с риском для жизни, хотя никто не приговаривал их к смертной казни", - написал адвокат.

К вечеру воскресенья по времени Восточного побережья США петицию не подписал ни один человек.