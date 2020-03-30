Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Опустевшие парковки у торговых центров - первый признак надвигающегося кризиса

Жизнь на планете замерла. Возвращение к норме если и возможно, то обойдется дороже, чем любой из всех послевоенных кризисов. Конечный счет вирус предъявит через месяцы, если не годы, но уже сейчас Запад вносит предоплату за лечение и реабилитацию экономики - и счет идет на триллионы долларов.

Пандемия на Западе еще не достигла пика, и от ее продолжительности будет зависеть, насколько беднее станут жить люди. В большинстве стран карантин продолжается неделю-другую, а власти предупреждают, что в той или иной форме он может продлиться и полгода.

Примерный масштаб бедствия можно оценить, бегло взглянув на то, сколько денег на этом очень начальном и предварительном этапе власти богатых стран обещают потратить на реанимацию экономики.

Суммы гигантские, беспрецедентные и пугающие. США одобрили антикризисный пакет стоимостью 2 трлн долларов; Европа пока отложила полтриллиона, но собирает намного больше. А в целом страны "Большой двадцатки" к концу марта уже пообещали потратить около 5 трлн долларов денег налогоплательщиков на борьбу с нынешним кризисом - это примерно 6% годового объема мировой экономики.

И в отличие от предыдущих кризисов, речь идет не о печатании новых денег центробанками, а о перераспределении уже существующих и без того сокращающихся общих реальных доходов общества в пользу наиболее пострадавших.

Другими словами, обеднеть должны все. Те, кто выживет, поистрепавшись, заплатят за тех, кто не переживет. Победителей не будет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Миллионы людей потеряют близких. Задача властей - вернуть им надежду на достойную жизнь

"Теперь уже ясно, что мир погружается в рецессию, - предрекла спад мировой экономики глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. - Она будет не меньше, а то и хуже той, что мы пережили в 2009 году".

Глава МВФ не исключила отскок в 2021 году, но только в том случае, если пандемию удастся обуздать, а порожденные ею перекосы исправить. Для этого нужно "предотвратить волну банкротств и увольнений, угрожающих не только восстановлению экономики, но и общественному согласию". Стоит это очень дорого.

За что придется заплатить

Коронавирус выявил огрехи в системе здравоохранения одних стран и полный крах в других. Первые неотложные траты пошли именно туда: временные больницы, срочная закупка масок и оборудования, наём медперсонала. Когда пыль осядет, большинству стран придется серьезно вложиться в решение проблем здравоохранения, выявленных этой пандемией.

Однако денег на это не будет, если экономическая активность не восстановится, люди и бизнес не сохранят работу и не продолжат платить налоги. Поэтому для начала придется поддержать их: субсидиями, налоговыми каникулами, смягчением правил и прямой раздачей денег.

На что помимо спасения заболевших и создания вакцины Запад потратится в первую очередь? У каждой страны свои рецепты, но вот примерный список уже объявленных антикризисных мер.

Почти все страны начали с помощи парикмахерам, таксистам, дизайнерам и рестораторам. Они обещают безвозмездные гранты и льготные кредиты малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям и самозанятым.

Прямая раздача денег: каждый американец получит до 1200 долларов наличными, японцам и грекам тоже обещают подарки.

Льготные кредиты попавшим в беду и выкуп компаний в наиболее пострадавших отраслях. Список открыли авиация и туризм, но он ежедневно пополняется.

Налоговые каникулы: отсрочка платежей и социальных сборов с компаний и индивидуальных предпринимателей.

Увеличение пособия по безработице и смягчение требований для его получения. Ирландия, например, обещает всем потерявшим заработок из-за Covid-19, пособие в 350 евро в неделю.

Кредитные каникулы: отсрочка платежей по долгам компаний и физических лиц.

Дотация из бюджета на выплату зарплат сотрудникам фирм, вынужденно простаивающих из-за карантина. В Чехии, Нидерландах и Великобритании власти обещали взять на себя 80-90% платежной ведомости частного бизнеса на несколько месяцев.

Компенсация затрат на сокращение персонала, чтобы людям выплатили выходное пособие за несколько месяцев, а не увольняли без копейки.

Оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, чтобы родители не спешили выходить на работу, пока школы закрыты. Во Франции - до двух недель за счет бюджета.

Некоторые (например, Швейцария) даже компенсируют потери от срыва конференций и других мероприятий.

Эти меры обойдутся в триллионы долларов, деньги возьмут в долг, а расплачиваться придется будущим поколениям. Однако без искусственного дыхания бизнес и население могут не пережить Covid-19.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Малый бизнес принял на себя главный удар карантина. Рынок Бокерия в центре Барселоны

"Нынешний кризис - стопроцентно самый серьезный и масштабный на нашей памяти, - сказала Би-би-си главный экономист клуба богатых стран ОЭСР Лоранс Бун. - На этот раз проблема не в недостатке ликвидности. На этот раз главная проблема - вирус".

"Фактически это означает, что мы стоим на пороге очень серьезного кризиса", - сказала она, добавив, что если эпидемию не удастся обуздать за пару месяцев и она вернется следующей зимой, ни один экономист в мире не возьмется предсказать, чем это обернется.

Кто сколько обещает заплатить

В деле борьбы с вирусом никто пока не может сравниться с США. Самая богатая страна мира быстро вышла в лидеры по числу инфицированных коронавирусом и, несмотря на публичный скепсис президента Дональда Трампа, отнеслась к эпидемии как к неприятности исторического масштаба.

Конгресс выделил более 2 трлн долларов на реанимацию экономики. Полтриллиона получат крупный и средний бизнес, 350 млрд раздадут мелким предпринимателям в виде льготных кредитов. Американцам наличными выдадут 300 млрд долларов, и еще примерно столько же пойдет на выплату пособий тем, кто из-за вируса потерял работу.

Несмотря на внушительный объем антикризисного пакета, превышающий годовой размер экономики России и сопоставимый с ВВП Бразилии, Италии или Канады, конгрессмены и Белый дом допускают, что счёт этот не окончательный и в итоге придется заплатить больше.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жизнь в Нью-Йорке замерла. Даже на Таймс-сквер никого нет

Одобренный Конгрессом и подписанный Трампом в минувшую пятницу закон обойдется Америке примерно в 10% ее годового ВВП. Другие страны пока выступают скромнее, но некоторые уже выделили сопоставимые суммы.

Вторая крупнейшая экономика в мире - Евросоюз - пока не может договориться о совместных стимулах. Однако на национальном уровне деньги уже текут рекой.

Германия выделила более 150 млрд евро, или 4,5% ВВП, и пообещала в случае необходимости увеличить антикризисный пакет до 800 млрд евро, что составляет четвертую часть немецкой экономики.

Из наиболее пострадавших от коронавируса стран ЕС Франция оказалась щедрее всех: она готова раскошелиться на 350 млрд евро (15% ВВП). Италия отложила 25 млрд евро, Испания - не больше 10 млрд. Это не больше пары процентов их годового выпуска, и никто не верит, что этого хватит.

Нидерланды собираются потратить до 20 млрд евро, или 2% ВПП только в ближайшие три месяца. Примерно столько же уже выделили Дания, Польша, Португалия, Ирландия и Чехия. Другие, вроде Австрии, Греции, Швеции и Эстонии, решили не рассчитывать на лучшее, а сразу готовиться к худшему: они отписали от 5% до 10% ВВП на борьбу с новым кризисом.

Аналогичным образом поступили другие развитые страны, включая Австралию, Канаду и Израиль. Другие, вроде Японии, пока подсчитывают убытки и оформляют компенсации.