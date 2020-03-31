Закупки без конкурсов, бизнес без банкротств. В России меняют правила о ЧС

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Госдума и Совет Федерации во вторник в экстренном режиме может разрешить правительству России устанавливать для граждан "правила поведения" без введения чрезвычайного положения. На время пандемии отменяются жесткие правила для госзакупок и вводится мораторий на банкротства. Кроме того, депутаты усилят уголовную ответственность за несоблюдение карантина.

Какие полномочия получит правительство

Чрезвычайное положение, позволяющее ограничивать конституционные права граждан, может быть введено лишь президентом. Поэтому правительство предлагает легализовать меры по борьбе с пандемией в рамках федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Нынешний закон предусматривает создание правительственной комиссии и узкий перечень мер реагирования, "не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина". Это в основном управленческие функции, которыми наделяются федеральные и региональные чиновники.

Теперь же правительство при угрозе эпидемии сможет в режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации устанавливать обязательные правила поведения для граждан и организаций.

Поправки правительство внесло в Госдуму 26 марта - до введения всеобщей самоизоляции в Москве, Петербурге и других регионах.

Согласно законопроекту правительство России наделяется правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации как в регионах (вместо губернаторов и МЧС), так и на всей страны (вместо президента), а также правом на установление обязательных для исполнения "правил поведения".

А вот дополнительных полномочий главам регионов для принятия уже введенных ими мер по борьбе с коронавиурсом (в чем-то похожих на режим чрезвычайного положения), законопроект не предоставляет.

"Ограничения на свободу передвижения", возможность закрытия магазинов и ресторанов, запрет на проведение массовых мероприятий - все это предусматривает конституционный закон о чрезвычайном положении, которое вводится на короткий срок (30 или 60 дней), а вовсе не закон о защите при чрезвычайных ситуациях.

Член думского комитета по госстроительству и законодательству Сергей Иванов (ЛДПР) указал на другое основание для таких мер в регионах. Региональный власти вправе "вводить ограничительные мероприятия по представлению главного санитарного врача", сказал он Би-би-си.

29 марта главный санитарный врач Москвы Елена Андреева действительно предписала мэрии расширить меры по борьбе с коронавирусом - и в воскресенье был объявлен режим самоизоляции для всех москвичей.

Критика юристов

По мнению адвоката Юлия Тая, власти "фактически смешивают два правовых режима - чрезвычайного положения, требования для введения которого закреплены Конституцией, и чрезвычайных ситуаций, которые не касаются прав и свобод". Разрешить коллизию может только Конституционный суд, считает эксперт.

Адвокат Вадим Клювгант опасается, что законодательные новеллы будет тяжело исполнять и властям и рядовым гражданам. Терминология перепутана, предписания (например, о нерабочей неделе) "во многом непонятны и противоречивы", указывает он. "Неопределенность, как любые лазейки в регулировании, любые двусмысленности и пробелы, создают риск произвола", - предупреждает эксперт.

Первый зампред комитета Госдумы по госсстроительству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") не согласен - он предлагает "оставить юридический догматизм". "Пробелы в законодательстве заполняются практикой, принятием решений, - сказал он Би-би-си. - А права и свободы могут быть ограничены, согласно Конституции, при возникновении угрозы госбезопасности".

Аптечная реформа и мораторий на банкротство

Дополнительное регулирование вводится в аптечной сфере. Правительство будет вправе ввести правила продажи лекарств и ограничения на оптовую и розничную торговли медицинскими изделиями из специального перечня на трехмесячный срок.

В пакете мер есть и поправки в закон "О банкротстве". Для стабильности экономики вводится мораторий на банкротство, исполнительное производство в отношении должника, обращение взыскания на заложенное имущество и т.д.

Это нужно, чтобы не допустить ситуации, когда кредитор, быстрее других получивший исполнительный лист, в преимущественном порядке "ухватит большой кусок от имущества должника, ничего не оставив другим кредиторам", считает глава аналитической службы юридической фирмы "Инфралекс" Ольга Плешанова.

Вопрос, по ее мнению, в цене моратория для кредиторов, особенно частных. Например, работники должника смогут предъявить требования лишь после окончания моратория. Но размер требований будет рассчитываться на момент начала моратория, а в период его действия компенсаций не будет, отмечает Плешанова.

Опасность и в том, полагает она, что должник в период моратория может прекратить свою деятельность, не принимая мер по сохранности имущества. И после окончания моратория выставлять на конкурс будет нечего. Важно, чтобы мораторий вводился лишь в исключительных обстоятельствах на небольшой срок, заключила эксперт.

Форс-мажора для бизнеса

Ряд мер призваны смягчить ситуацию для бизнеса - на время пандемии упростят процедуры лицензирования, аккредитации, сдачи квалификационных экзаменов.

При информировании Ростуризмом об угрозе безопасности туристов в стране пребывания установят мораторий на продажу организованных туров. Туристы получат право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры. А у туроператоров появится возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности. Механизм использования таких фондов для возврата средств туристам будет вводиться правительством по каждой "закрытой" стране.

Госконтракты и ответственность за их неисполнение тоже подчинятся правилам о форс-мажоре. Предлагается освободить подрядчиков по госконтрактам от предоставления финансового обеспечения (гарантии банка, поручительства), которое затрудняет участие в тендерах. Эта поправка предоставит заказчикам право не требовать в 2020 году от среднего и малого бизнеса исполнения госконтрактов.

Госзакупки без конкурса

Кардинально упрощаются для госзаказчиков требования закона о госзакупках. Правительство предлагает отменить статьи, которые регулируют закупки в условиях чрезвычайных ситуаций.

В законопроект включена норма, согласно которой правительство до конца года получит право устанавливать "иные случаи" госзакупок у единственного поставщика. То есть без конкурса.

Больше не потребуется предварительный отбор поставщиков по перечню товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с пандемией. Заказчики по соглашению сторон смогут изменять из-за пандемии цены госконтрактов, сроки их исполнения (если заказчик объяснит необходимость таких изменений, а также при наличии решения высшего органа исполнительной власти).

Правила закупок установит правительство. Важно, чтобы после нормализации ситуации власти вернули аукционы, сказал Би-би-си член координационного совета "Деловой России" Андрей Степаненко.

До семи лет за нарушение карантина

Законопроект об усилении уголовной ответственности за умышленное нарушение санитарно-эпидемиологических правил внесли в Госдуму председатель нижней палаты Вячеслав Володин и глава комитета по законодательству Павел Крашенинников.

В пояснительной записке проект объясняется недостаточной мотивацией россиян в вопросе "обеспечения безопасности как своей, так и окружающих".

Депутаты предложили ужесточить наказание за нарушение эпидемиологических правил. Если это приведет к массовому заболеванию людей, нарушителю грозит штраф до 1 млн рублей, либо лишение права на профессию на срок до трех лет.

Если нарушение привело к смерти или связано с умышленным созданием угрозы для здоровья людей, штраф вырастет до 2 млн рублей, либо нарушителя отправят на принудительные работы или лишат свободы на срок до пяти лет. Нарушителям эпидемиологических правил, из-за которых погибли не меньше двух человек, грозит срок до семи лет.

Кроме того, депутаты решили ввести уголовную ответственность за "фейковые" сообщения (например, о коранавирусе) вместо административной.