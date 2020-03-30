"Я не могла дышать, началась истерика": рассказ пациентки из Беларуси, пережившей коронавирус в Британии

Media playback is unsupported on your device 34-летняя уроженка Беларуси рассказала Би-би-си, как она болела коронавирусом в Британии.

Когда у 34-летней Евгении Тайлер появились кашель и насморк, она встревожилась и позвонила в больницу - но ей сказали, что это легкая простуда и не стоит беспокоиться. Неделю спустя, задыхающуюся и едва в сознании, бойфренд привез ее в отделение скорой помощи. Взглянув на рентгеновский снимок легких Евгении, врач сразу сказал, что у нее Covid-19.

В интервью Русской службе Би-би-си Евгения рассказала о симптомах, лечении и условиях в британской больнице, а также о том, какую роль в ее болезни сыграли проблемы со щитовидной железой.

Симптомы. "Мне сказали, что это обычная простуда"

Вначале у меня была легкая простуда, насморк и горло побаливало. Неделю спустя у меня появился сильный насморк, простуда, тяжесть в носу, болели глаза. Температуры не было. Это состояние продлилось пару дней. Я тогда позвонила в 111 (служба горячей линии британской системы здравоохранения - Би-би-си)

Они сказали, что это не симптомы коронавируса, а обычная простуда.

Правообладатель иллюстрации Jenya Tyler Image caption Когда Евгения позвонила на горячую линию скорой помощи, ей сказали, что у нее обычная простуда

Обострение. "Я не могла дышать, у меня началась истерика"

Во вторник после обеда начался кашель. Он был несильный, я немного покашливала. К 11 часам вечера у меня вдруг сдавило грудную клетку. Было ощущение, что мне кто-то наступил на грудь. Я потеряла возможность глубоко вдохнуть, стало очень страшно и тяжело.

Мы с бойфрендом попытались дозвониться по телефону горячей линии. Ждали ответа 40 минут. У меня началась истерика, я не могла дышать.

Мой парень хотел отвезти меня в больницу - я рыдала, просила не ехать, думала, что меня выгонят. Когда мне стало совсем тяжело дышать, бойфренд взял меня в охапку и повез в больницу. Он сказал: "Если ты уже будешь умирать, то лучше умирай на ступеньках больницы - там шанс намного выше, что ты получишь медицинскую помощь".

Правообладатель иллюстрации Jenya Tyler Image caption В отделении скорой помощи Евгения провела ночь. В палате была вместе со своим парнем

Когда мы подъехали к больнице, я осталась снаружи, а бойфренд пошел внутрь. Он разговаривал с женщиной в защитной униформе. Она спросила, есть ли у меня симптомы. Через три минуты я уже была в больнице, на койке.

Я ждала медсестру, чтобы сдать анализ крови, мне принесли ингалятор, чтобы было легче дышать.

Диагноз и лечение

У меня взяли кровь и отправили на рентген легких. После того, как врач увидел мой рентген, он сказал, что у меня коронавирус.

Я лежала в приемном отделении скорой. Провела там ночь. В палате я была вместе с бойфрендом. Мне поставили две капельницы, дали два ингалятора с вентолином (бронхорасширяющий препарат, в том числе применяется для купирования приступов бронхиальной астмы - Би-би-си).

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Когда меня сняли с капельницы, я шла по коридору в туалет и в основном видела палаты с женщинами старше 45 и уже совсем пожилыми. Все на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Врачи отреагировали молниеносно"

Больше всего меня впечатлило, как быстро меня приняли и как быстро сотрудники медперсонала знали, что нужно делать, как облегчить мои трудности с дыханием. Я не успевала закончить предложение, сказать, что со мной происходит, а врачи и медсестры уже кивали - они знали, что делать.

Врачи, мне кажется, готовы к тому, что происходит сейчас.

Когда прошла кризисная ситуация, и я стала дышать нормально, меня отпустили домой.

Кто-то предполагает, что теплая погода может замедлять распространение вируса.

Учитывая, что лекарства пока нет, мне лучше быть дома. Но врачи сказали, что я могу снова обратиться за помощью, если станет хуже.

Врачи сказали мне продолжать самоизоляцию и социальное дистанцирование даже после выздоровления - пока неясно, как поведет себя иммунитет.

Коронавирус. "Мне было очень обидно"

Когда я узнала, что у меня коронавирус, мне стало очень обидно. Учитывая, что у меня слабый иммунитет, мы старались придерживаться социального дистанцирования еще за три недели до того, как я заболела.

Правообладатель иллюстрации Jenya Tyler Image caption Евгения Тайлер: "Я придерживалась социального дистанцирования еще за три недели до того, как заболела"

Я не ездила на общественном транспорте, мой бойфренд работал из дома и периодически отвозил меня на работу. Поэтому у меня был очень ограниченный контакт с окружающими, и от этого вдвойне обидно.

Иммунитет. "Мое предыдущее заболевание сыграло большую роль"

В 2009 году у меня был рак щитовидной железы. Я проходила курс радиотерапии. Поэтому у меня ослабленный иммунитет. Но я бы не назвала себя болезненным человеком. Я занимаюсь спортом и чувствую себя нормально.

Но в ситуации с этим вирусом мое предыдущее заболевание сыграло большую роль.

Правообладатель иллюстрации Jenya Tyler Image caption Парень Евгении тоже заразился Covid-19, но ему врачи сказали просто переждать

Мой бойфренд тоже заразился Covid-19. В больнице нам сказали, что, исходя из его симптомов - кашля и слабости, - у него тоже коронавирус. Мы живем вместе, и этого трудно было бы избежать.

Но ему лечения никакого не назначили, теста никакого не делали, сказали просто переждать.

Лечение дома. "Сказали самоизолироваться даже после выздоровления"

Мои симптомы затрудненного дыхания регулируются лекарствами, которые мне дали в больнице. Но по возвращению домой у меня начал развиваться насморк с мокротами верхних дыхательных путей.

Мне прописали антибиотики, чтобы убить инфекцию, которая развивалась.

Правообладатель иллюстрации Jenya Tyler Image caption "Больше всего меня впечатлило то, как быстро сотрудники медперсонала знали, как облегчить мои трудности с дыханием"

У меня в последние несколько дней очень сильные приступы кашля, их очень тяжело контролировать лекарствами, которые мне прописали. Поэтому знакомые мне передали вентолин и нибулятор (ингалятор).

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