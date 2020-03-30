Бесценные проекты. Что изменит продажа активов "Роснефти" в Венесуэле

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Доля российского правительства в "Роснефти" могла снизиться ниже контрольной в результате недавней продажи венесуэльских активов. При этом сами проекты, по мнению аналитиков, почти ничего не стоят.

Поздно вечером 28 марта "Роснефть" сообщила, что прекращает деятельность в Венесуэле и продает активы структуре, которая "на 100% принадлежит правительству Российской Федерации". При этом название компании в пресс-релизе не уточнялось.

Взамен на баланс одной из своих "дочек" "Роснефть" получит от правительства собственные акции в размере 9,6%, говорилось в сообщении.

Агентство "Рейтер" со ссылкой на неназванный источник пишет, что эти акции "Роснефть" получит с баланса госхолдинга "Роснефтегаз", который владеет контрольным пакетом (50% плюс одна акция) "Роснефти" в интересах российского государства.

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"Формально у государства нет теперь контроля", - сказал собеседник агентства. Русская служба Би-би-си направила запросы в минэкономразвития и Росимущество (подчиняется минфину) и ожидает ответа.

Официальный представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев отказался отвечать на уточняющие вопросы Би-би-си.

Эксперты, опрошенные Би-би-си, считают, что, скорее всего, это так: формально доля государства в компании снизилась ниже контрольной, но в целом это не повлияет на руководство компании, так как государство остается крупным акционером.

Зато для "Роснефти" это может стать, по мнению аналитиков и источников, близких к компании, возможностью избавиться от активов в Венесуэле, которая уже несколько лет не может выбраться из политического и экономического кризиса.

"Роснефть" и Венесуэлу связывают много лет тесных взаимоотношений. В 2013 году глава компании Игорь Сечин в рамках правительственной делегации был на похоронах бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса. Затем "Роснефть" фактически выдала Венесуэле, которую возглавил президент Николас Мадуро, кредит в 6,4 млрд долларов, который страна по состоянию на ноябрь 2019 года так и не выплатила.

Из-за связей с Венесуэлой США ввели санкции против нескольких "дочек" "Роснефти". По мнению агентства Блумберг, передача венесуэльских активов правительству России защитит госкомпанию от дальнейших санкций. При этом Москва сохраняет эти активы за собой, продолжая поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро в его противостоянии с США, отмечает агентство.

Что изменится в управлении "Роснефтью"

Формально доля государства действительно ушла ниже 50%, считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. Но фактический контроль остался у государства, полагает он: "Государство по-прежнему фактически контролирует "Роснефть", потому что оно является крупнейшим акционером".

Весьма вероятно, что по пакету, который был передан группе "Роснефть", по-прежнему будет голосовать "Роснефтегаз", считает он. А менеджмент компании и до этой сделки имел достаточно большое влияние на решения, которые принимает "Роснефть", добавляет Суверов.

Механизм принятия решений в "Роснефти" навряд ли изменится, соглашается старший директор группы по природным ресурсам Fitch Дмитрий Маринченко.

"Менеджмент компании по-прежнему будет принимать во внимание мнение первого лица [президента Владимира Путина], когда речь будет идти о стратегически важных вопросах, а в операционных вопросах у менеджмента и так была довольно высокая степень автономии", - говорит Маринченко.

О готовящейся сделке знал только Игорь Сечин и его приближенные, рассказал Русской службе Би-би-си источник в "Роснефти". По его словам, правительство и так фактически не контролировало компанию, теперь это закреплено официально.

Газета "Ведомости" ранее писала со ссылкой на экспертов, что теперь у менеджмента "Роснефти" во главе с исполнительным директором компании Игорем Сечиным появилась возможность выдвигать в совет директоров своих кандидатов.

Сколько стоят активы "Роснефти" в Венесуэле

"Роснефть" продала правительству доли в добывающих предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных предприятиях.

"Россия нашла способ и остаться в Венесуэле, и одновременно защитить акционеров "Роснефти". Активы в любом случае управляются СП, поэтому Роснефть практически не контролировала деятельность PDVSA и денежные потоки", - рассказал Би-би-си источник, близкий к руководству компании. Он пожелал сохранить анонимность, поскольку не уполномочен давать комментарии СМИ.

По его словам, Венесуэла будет выглядеть плохо в текущей ситуации с ценами на нефть, поэтому в "Роснефти" рады выйти из этого предприятия и из политики. "При этом предполагаю, что вся команда останется на месте", - добавил собеседник Би-би-си.

"В любом случае, в мире наступает турбулентность, и в этой ситуации новый владелец венесуэльского актива в любом случае продолжит нести российский флаг в стратегической стране, и это позволит еще какое-то время сохранять у власти нынешнее правительство в Венесуэле", - полагает он.

Если принимать во внимание стоимость акций госкомпании на Московской бирже 27 марта, то пакет акций, который "Роснефть" получила за венесуэльские активы, можно оценить в 308 млрд рублей.

"В моменте венесуэльские активы ничего не стоят - в стране глубочайший политический и экономический кризис, который будет только усугубляться из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса; кроме того, на все это накладываются санкционные риски", - говорит Маринченко.

"Вероятно, оценка отражает не текущую стоимость активов, а сумму вложенных инвестиций", - предполагает аналитик.

Проекты в Венесуэле были убыточными, говорит собеседник Би-би-си в "Роснефти". Все венесуэльские активы генерировали убытки, и "Роснефть" рассматривала их продажу с начала 2019 года, пишет Argus со ссылкой на российского дипломата в Каракасе.

Условия работы для "Роснефти" в Венесуэле ухудшились после ввода американских санкций против трейдинговых дочек компании TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading в феврале и марте. США наложили на них санкции за экспорт венесуэльской нефти. Многие венесуэльские чиновники и компании находятся под американскими санкциями в связи с нарушениями прав человека.

Как отмечает Argus, продажа активов позволит "Роснефти" избежать убытков и дальнейших санкций, в то время как российское государство сможет сохранить активы на долгосрочную перспективу.

С политической точки зрения снижение доли государства в "Роснефти" никак не повлияет на автономность Сечина, считает политолог Татьяна Становая.

"Сечин - это человек, который служит Путину, и в этом плане вряд ли будут какие-то изменения. Сечин всегда считал "Роснефть" особой компанией и всегда спорил с теми, кто утверждал, что это именно госкомпания. Поэтому, в его понимании, у него есть особое место и особая миссия. Какая разница, какой пакет акций? Для него это не меняет ничего", - сказала она Би-би-си.

После продажи активов в Венесуэле "Роснефть" вправе рассчитывать, что США выполнят обещания и снимут санкции, сказал представитель госкомпании Михаил Леонтьев агентству РИА Новости.

"Мы, как международная публичная компания, выполнили наши обязательства перед нашими акционерами в той ситуации, которая сложилась в мире не по нашей воле", - сказал он.

При участии Владимира Дергачева