Курьеров все больше, прохожих все меньше. Как прошел первый понедельник карантина в Москве

Темные витрины на центральных улицах, обнадеживающие плакаты в окнах и курьеры повсюду: Би-би-си посмотрела, как выглядит Москва в первый день карантина из-за эпидемии коронавируса.

Карантину помогла погода: под холодным ветром и снегом в понедельник вряд ли кому-то хотелось гулять. Ворота парка Горького заперты. У Страстного бульвара ворот нет, поэтому проход закрыт полицейскими заграждениями. Парапет у входа в метро Пушкинская - возле самого памятника - облюбовали голуби. В обычные дни они не осмеливаются сидеть там, где все время толпа пассажиров.

Закрыты фудкорты, кофейни, магазины одежды - многие выключили подсветку вовсе, и улицы выглядят совсем покинутыми. Только работающие продуктовые уютно светят витринами, и двери аптек гостеприимно открыты - они продают товары первой необходимости, поэтому работают во время карантина.

В "Азбуку вкуса" замерзшие полицейские патрули заходят за горячим чаем. Дом книги на Новом Арбате тоже закрыт - но на всю длину стеклянной витрины изнутри приклеены намалеванные от руки оранжевые буквы. "Это поможет" и "Время читать", трогательно сообщает магазин редким прохожим. В уголке витрины - тоже от руки - крупно написан сайт магазина для заказов книг с доставкой.

Маленькая шаурмишная на Новом Арбате торгует из-под полы: нужно нажать кнопку возле запертой вроде бы двери. Крупный общепит - бургерные, фаст-фуд - если и работает, то только на доставку, для курьеров.

Курьеры вдруг стали заметнее, чем обычно: на пустых улицах только и мелькают желтые и зеленые куртки.

Иван - тоже курьер: я встречаю его на Киевской, он возит не еду, а одежду. Сквозь одноразовые перчатки просвечивают татуировки на кистях. Чтобы поговорить со мной, он сдвигает вниз маску-не медицинскую, а скорее мотоциклетную, с устрашающими клыками зверя.

"У меня мама пожилая дома, так что я стараюсь", - объясняет он свою экипировку. С тех пор, как в институте отменили занятия, получилось работать больше, говорит Иван - но страшновато, конечно. К тому же сегодня заказы одежды резко упали, то есть работы стало меньше - он уверен, что это как раз из-за карантина.

На рекламных экранах ТЦ "Европейский" у Киевского вокзала реклама часто перемежается посланием: "Оставайтесь дома! Берегите себя и близких".

На Старом Арбате ни художников, ни музыкантов, ни музыки из сувенирных и кафе - но там все равно не так безлюдно, как можно было ожидать. Правда, оказывается, что едва ли не все идущие в сторону метро Арбатская люди работают в поликлинике неподалеку.

Лариса Ивановна жалуется, что по приказу Собянина отключили ее карточку москвича: на работу ей все равно надо ездить, на удаленку медработников перевести невозможно. "Я покупаю теперь билеты на свои денежки, - сообщает она, но тут же оговаривается: "Все, что делает правительство, все правильно. Но иногда ошибаются".

"А чего нам бояться? Надо кушать лучок, чесночок, имбирь, и все будет хорошо!" - на ходу, улыбаясь, советуют еще две сотрудницы поликлиники и ускоряются в сторону метро.

В спальных районах курьеров не меньше, чем в центре - они пролетают на велосипедах через почти пустые улицы. Детские площадки в Обручевском районе затянуты красно-белой лентой, на ней объявление, что гулять запрещено. Детей на улице не видно вовсе.

Седой мужчина в маске быстро пересекает улицу с наполненным пакетом. На руках у него тоже пакеты - вместо одноразовых перчаток. С журналистами разговаривать он отказывается: обходит по широкой дуге и кричит: "Я в аптеку ходил!"

Жизнь заметна у местной "Пятерочки". Туда направляются две девушки в черных масках и черных же резиновых перчатках. "Мы закупались на две недели, а уже все съели за неделю!" - со смехом объясняет та, что помоложе.

Девушки вместе работают в салоне красоты. Салон теперь закрыли из-за карантина, так что заработка нет, серьезно рассказывает вторая. "Стараемся экономить: на кино, на походах в кафе, это да, все экономия. Скачали курс по йоге, по иностранному языку, будем развлекаться, как можем", - говорит она и заботливо натягивает подруге маску на нос.

Супервайзер магазина возмущается, что его заставляют работать, несмотря на карантин. По работе ему нужно объездить 14 магазинов в день, а начальство выдало всего 20 масок - и никаких санитайзеров. "Я население не снабжаю едой, но я должен ездить и смотреть за продукцией. Зачем?" - ругается он.

Из "Пятерочки" выходит мужичок с бутылкой пива и тут же ее открывает. "Мне вообще по барабану, - говорит он.-От пневмонии каждый день гибнет гораздо больше людей. Это, короче, все сделала Америка, дабы посмотреть, как мир будет реагировать на новую инфекцию".

- "А вы заболеть не боитесь?"

- "Я курю и пью. От курящих заболевших только один процент. И спирта вирус очень боится", - говорит он, указывая на бутылку пива, и уходит.