В Италии - российский гимн, вешают "триколор" и Пупо поет по-русски. Что с этим не так?

Правообладатель иллюстрации Russian Ministry of Defence/TASS Image caption По официальным данным, российские военные специалисты продезинфицировали в Италии более 21 тыс. квадратных метров помещений. Каждый их шаг освещается в СМИ

Прокремлевские СМИ сообщают, что на улицах итальянских городов звучит российский гимн, а флаги ЕС итальянцы массово заменяют на "триколор". Би-би-си выяснила, что новости о "благородных жителях Италии" сделаны выходцами из России по китайскому образцу.

"Спасибо, что протянули руку", "США и Европе стоило бы поучиться", "Дорогая Меркель, спасибо, что бросили нас" - такие материалы вышли на российских телеканалах после того, как Россия отправила в Италию 15 самолетов с военными вирусологами и оборудованием для борьбы с коронавирусом.

В Италии, естественно, эту помощь заметили. На официальном уровне Россию поблагодарил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини. На неофициальном - экс-премьер Италии и друг Владимира Путина Сильвио Берлускони. В беседе с корреспондентом ТАСС "спасибо большое" по-русски сказал певец Аль Бано, а его коллега по эстраде Пупо опубликовал в "Фейсбуке" видео, на котором он поет отрывок из песни "Есть только миг".

В соцсетях можно встретить слова благодарности и простых итальянцев. Но российским государственным и прокремлевским СМИ этого показалось мало - они попытались представить реакцию на российскую помощь в Италии как широкую народную поддержку.

Сюжет первый: на улицах Италии снимают флаги Евросоюза

"Друзья познаются в беде. Итальянцы меняют флаги ЕС на российский триколор" - заметка с таким заголовком вышла на сайте Life 24 марта. Аналогичные статьи и видеосюжеты были опубликованы и в других российских СМИ.

Но итальянец в них один и тот же - это Федерико Кане, пожилой житель городка Оменья к северо-западу от Милана. Ему принадлежит завод по производству гидромолотов - навесного оборудования, которое крепится на дорожно-строительной технике. Кане рассказал Би-би-си, что заменил флаг ЕС на российский именно на территории своего завода.

На предприятии Кане хранит не только российский "триколор": у него есть привычка вывешивать национальные флаги, приветствуя делегации потенциальных дилеров из разных стран, говорит он. Есть у Кане партнеры и в России: в Москву и регионы его продукцию поставляет компания "СДС".

"СДС", согласно сайту госзакупок, выигрывает конкурсы жилищно-коммунальных структур московской мэрии на обслуживание уборочной техники. Директор компании Елена Лещинская в разговоре с Би-би-си затруднилась вспомнить, видела ли она на заводе Кане российский флаг во время их деловых переговоров.

"Моя идея - поблагодарить российский народ и президента Путина за помощь", - объяснил смысл своей акции сам Кане.

Кане, судя по его страничке в "Фейсбуке", является большим поклонником Владимира Путина и регулярно постит новости на русском и болгарском языках с критикой Евросоюза.

Несколько второстепенных СМИ [1, 2, 3] так же опубликовали фотографию, на которой на двух соседних флагштоках развеваются российский и итальянский флаги. Ее разместил некий Николя Мейер, подписав: "Существенная поддержка для Италии в эти темные времена! Примите мою благодарность как члена МПА (Международной полицейской ассоциации)!"

Ссылки на сам пост в публикациях не было. Первым о Мейере рассказало российское издание "Репортер". Би-би-си обратилась в редакцию за информацией о Мейере. Представитель издания прислал Би-би-си ссылку на профиль.

Автором поста оказался житель французского Страсбурга, который раньше, по собственному утверждению, жил в Мурманске. Флагштоки установлены возле его загородного дома - такой вывод можно сделать из его профиля в "Фейсбуке".

Сам Мейер не ответил на вопросы Би-би-си.

Сюжет второй: на улицах Италии играет российский гимн

С середины марта итальянцы выходят на балконы, чтобы выразить солидарность в борьбе с коронавирусом. В определенные дни - поют и играют на музыкальных инструментах. Репертуар включает в себя местную эстраду, фанатские кричалки и национальный гимн. В иные дни - аплодируют медикам. О флешмобах итальянцев оповещают заранее в мессенджерах и соцсетях, которые потом заполняются видео с балконов.

Правообладатель иллюстрации AGF/Getty Images Image caption Вот как на самом деле проходят балконные флешмобы итальянцев - с песнями под гитару

На порыв итальянцев первыми обратили внимание китайские пропагандисты. 15 марта пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР опубликовала видео с хлопающими итальянцами - правда, на заднем плане звучал уже китайский гимн. Чиновница утверждала, что итальянцы благодарили за помощь именно Китай.

Миланское издание Open разобрало видео по кадрам и нашло первоисточники - в них не содержалось ничего, похожего на гимн Поднебесной.

Китайские медиа, включая крупный государственный канал CGTN, опубликовали еще одно видео - якобы их гимн звучал на улице Энна на востоке Рима. Хотя в этом видео использовались оригинальные кадры, Open и другие итальянские СМИ не нашли ни одного подтверждения, что китайский гимн действительно исполнялся на этой улице.

Первое видео с российским гимном появилось в интернете 22 марта - якобы он прозвучал в Брешии. Под музыку Александрова камера блуждает по темной улице, вокруг - ни души. Российские СМИ это видео проигнорировали.

25 марта представитель итальянского профсоюза UGL Жан Луиджи Ферретти опубликовал на YouTube видео из Рима - на этот раз российский гимн звучал прямо из центрального офиса неофашистской организации CasaPound ("Дом Паунда"). В самом видео это никак не объяснялось.

Image caption Российский гимн действительно звучал в Риме - из офиса неофашистской организации CasaPound

Профсоюз UGL исторически связан с неофашистским движением, а Ферретти несколько раз ездил в Россию, в частности, наблюдать за президентскими выборами 2018 года. "Я получил огромное удовлетворение и считаю, что Россия - это страна, которая может уже учить других, как проводить выборы", - заявил он тогда (цитата по каналу "Мир").

Несколько дней спустя видео с гимном из офиса CasaPound опубликовала итальянский гид Анастасия Кучумова. На своей странице во "ВКонтакте" она указала, что участвует в деятельности культурной ассоциации "Максим Горький" (бывшее общество дружбы Италия - СССР). В один и тот же момент на видео Ферретти и Кучумовой проезжает зеленый трамвай. Он появляется на строчке гимна "священная наша держава", из чего следует, что видео были сделаны одновременно, хотя и опубликованы в разные дни.

По словам Кучумовой, видео изначально появилось в чате итальянских гидов, кто его автор, она не знает. Ферретти и CasaPound не ответили на вопросы Би-би-си.

Как расходился сюжет про российский гимн

Через 16 минут после видео Ферретти в сети появилось третье: балкон провинциального итальянского города, на переднем плане развивается итальянский флаг, громко играет гимн России.

Его опубликовала в своем телеграм-канале главный редактор портала Daily Storm Алена Сивкова. Daily Storm был основан бывшей корреспонденткой Lifenews Анастасией Кашеваровой, ныне работающей советницей спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Это не фальшивка чистой воды, а манипуляция. Гибридная ложь. Или гибридная правда. Илья Шепелин, ведущий программы Fake News на канале "Дождь"

Сивкова первой из российских журналистов заметила видео Федерико Кане с заменой флагов. Тогда же она проанонсировала "флешмоб" с гимнами: "Завтра будут гимн России на улицах включать в 18.00 вечера".

Именно видео из телеграм-канала Сивковой и стало основным в репортажах российских СМИ.

"Российский гимн накануне внезапно зазвучал на улицах Италии. Причем сразу в нескольких регионах", - такими словами сопроводил сюжет об этой видеозаписи канал "РЕН-ТВ".

После РЕН-ТВ новость о российском гимне опубликовали другие российские СМИ [1, 2, 3], а "Россия-1" включила ее в свой сюжет о ситуации с коронавирусом на Аппенинах.

На следующий день главред Daily Storm Алена Сивова возмутилась в своем канале, что коллеги не сослались на ее ресурс, и добавила, что автор записи - мама сотрудницы Daily Storm Екатерины Лугиной.

Лугина рассказала Би-би-си, что ее мама Елена живет в городе Имола на северо-востоке Италии. Ее муж - итальянец. Он же, по ее словам, и включил гимн. "Каждый день в 6 часов вечера жители города включают музыку, гимн играет практически каждый день с разных балконов", - добавила она.

Би-би-си отправила запрос в мэрию Имолы, но там не ответили на вопрос о том, действительно ли российский гимн теперь можно услышать в городе каждый вечер. Также Би-би-си обратилась за комментариями в телеканалы РЕН-ТВ и Россия-1.

В целом сюжет с российским флагом на итальянских улицах упоминался в СМИ реже, чем история с заменой флага ЕС в городе Оменья. В воскресенье, 29 марта, Федерико Конте опубликовал у себя в "Фейсбуке" скрин из репортажа алжирского телеканала.

"По TV России показали по главным каналам", - прокомментировала по-русски жительница Москвы Елена Костина. У нее в друзьях есть бывший и действующий журналисты "Федерального агентства новостей", связанного с "фабрикой троллей" и бизнесменом Евгением Пригожиным.

Илья Шепелин, ведущий программы Fake News на канале "Дождь":

"Строго говоря, этот случай - не чистая выдумка. Ведь вправду, существующие итальянские жители испытывают восторг от действий России, своими руками заменяют флаг ЕС на российский триколор. Однако все эти поклонники России не то чтоб обычные итальянцы, имеют тесные деловые и финансовые связи с Москвой - если бы таковых не было, может быть, и восторг этих итальянцев был бы не таким эмоциональным.

Поэтому мы имеем дело не с фальшивкой чистой воды, а манипуляцией. Гибридной ложью. Или гибридной правдой. Это из какого окопа посмотреть.

Сложно понять, зачем телеканалы продолжают производить такие фейки, когда: а) запросто можно обойтись и без них, не теряя посыла сюжета; б) когда в эпоху интернета тебя мало того что поймают на манипуляции, так и ущерб от нее запросто может оказаться сильнее пропагандистского эффекта. Новость проживет в головах телезрителей день-два, а вот разоблачение рискует привести к скандалам, статьям на википедии, на такой пример потом долго будут пенять.

В конце концов, разве не существует в природе итальянских обывателей, которые не были бы напрямую связаны с Россией и на прошлой неделе от чистого сердца благодарили Москву за помощь? Да, конечно, существуют. Но на телеканалах, как и во многих других сферах России, существует палочная система. Есть информационный повод, который еще не произошел, но руководству каналов известно о нем заранее. Необходимо все подготовить для его освещения: героев, тезисы, которые должны прозвучать. Поэтому корреспонденту ничего другого не остается, как исполнять такое распоряжение.

Причем, уверяю, среди собкоров в европейских странах встречаются очень квалифицированные журналисты, и они сами бывают не рады таким заданиям - над ними же потом однокурсники будут потешаться в "Фейсбуке", а не над неизвестным начальством".