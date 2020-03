От "сухого закона" до изоляции от москвичей. Как российские регионы борются с коронавирусом

View this post on Instagram

Президент в своём послании отметил, что дополнительная неделя выходных дней дана для возможности побыть дома, ограничить контакты и передвижения, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Это не неделя дополнительного отпуска или каникул. ⠀ Мы видим, что буквально за сутки, с момента обращения главы государства, бронирование гостиниц на нашем побережье резко выросло, особенно в Сочи. Поэтому вынуждены принимать дополнительные ограничительные меры в крае с 28 марта по 5 апреля, чтобы максимально сохранить благополучную эпидобстановку. Подписал постановление - на этот период закрываем все торговые центры, парки, точки общепита. Теперь они могут готовить еду только на вынос. ⠀ Приостанавливаем все новые бронирования и заселения в гостиницы. Кроме того, временно ограничиваем авиасообщение Краснодар - Сочи, а также количество пассажирских автобусных и ж/д перевозок. Предусматриваем возможность приостановить деятельность санаториев и предприятий, если там появится хоть один заболевший коронавирусом. ⠀ Чем жёстче мы войдем в режим самодисциплины, тем быстрее пройдем этот промежуток неблагополучной ситуации с коронавирусом.