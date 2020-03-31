От "сухого закона" до изоляции от москвичей. Как российские регионы борются с коронавирусом

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После того, как власти Москвы, Подмосковья и нескольких других регионах страны ввели режим полной изоляции, президент Владимир Путин провел совещание со своими полномочными представителями о принятии мер по борьбе с коронавирусом.

Глава государства 30 марта призвал всех россиян отправиться на самоизоляцию: "нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь, вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас, подумайте, пожалуйста, и вы о себе".

Он призвал регионы "задействовать все лабораторные мощности" для тестирования и лечения нового вируса, а также быть готовыми к приему пациентов из соседних областей.

До заявления Путина некоторые регионы не предпринимали особых мер по борьбе с коронавирусом, а другие главы, наоборот, действовали на опережение.

Как Собянин поспорил с Мишустиным

Вечером 29 марта в Москве и Подмосковье ввели режим полной самоизоляции - их жителям разрешили выходить из дома только по необходимости.

На следующий день, 30 марта, премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов разработать введение дополнительных ограничений для граждан по примеру Москвы и Подмосковья. "Сейчас наша основная задача - это работать на опережение, минимизировать распространение вируса", - заявил Мишустин.

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За неделю до этого мэр Москвы и глава рабочей группы по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин признал, что реальной картины о распространении болезни в регионах нет. "Не все регионы понимают. Видит - один у него заболел. Но дело в том, что объем тестирования очень низкий, и реальной картины никто не знает", - сказал градоначальник.

Несмотря на то, что Мишустин рекомендовал меры Собянина для других регионов, между политиками возник конфликт из-за введения ограничений. Об этом сообщило издание The Bell. По словам источников издания, Собянин с самого начала настаивал на введении карантина в Москве, а правительство этому противилось, так как закрытие столицы означает масштабные экономические потери.

Именно правительство и лично Мишустин на прошлой неделе "глушили все региональные инициативы по более жестким карантинным мерам", рассказал Русской службе Би-би-си источник, близкий к администрации президента.

"Президент хочет, чтобы решения принимало правительство. А Мишустин просто боится принимать решения. Правительство хотело дождаться, когда народ увидит массовое заболевание и трупы и сам попросит - закройте к черту всё и всех, мы хотим жить. А самим взять на себя непопулярные решения и спасти энное число человеческих жизней они не готовы", - объяснил собеседник Русской службы Би-би-си.

Губернаторы же, по словам источника, наоборот, выступали за более жесткие меры - в первую очередь в Москве, откуда в регионы приезжает большинство заболевших.

Два источника Русской службы Би-би-си в мэрии уточнили, что решение ввести в Москве полную изоляцию Собянин принимал единолично, без согласования с Кремлем. "Решение было принято мэром единолично и внезапно, - подтвердил собеседник Би-би-си в столичном правительстве. - Мы готовились к ужесточению мер с середины-конца недели. В рамках города у мэра есть полномочия так действовать, он этим правом воспользовался".

"Думаю, никакой самодеятельности тут нет. Меры принимаются по согласованию с федеральными властями", - возражает политолог Евгений Минченко.

По его словам, регионы принимают решения о введении мер для борьбы с коронавирусом "в формате гибких консультаций" с центральной властью. "Вариантов для реагирования много и они разнообразные. Мы живем в федеративном государстве, если и есть отклонения от генеральной линии, то они в рамках нормы", - считает Минченко.

"Везде ситуация разная - объясняет различие в региональных мерах другой политолог Алексей Макаркин - Где-то завезли уже коронавирус и там ситуация сложнее. В других случаях речь идет о городах, где крупные предприятия. Если там, допустим, один завод, они уже настаивают на том, чтобы самоизолироваться, как это [происходит] в Мурманской области".

"Посадить всю страну на карантин невозможно", - считает политолог. Ведь речь идет о большом государстве с меняющимися от региона к региону вызовами.

По мнению Макаркина, ситуация в России схожа с китайским сценарием: "где-то, как в Ухани, был суровейший карантин самый жесткий; где-то, как в других провинциях, было помягче. Они всю страну не посадили на всеобщий карантин".

По примеру Москвы

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Столица одной из первых ввела ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Сначала 23 марта московские власти отправили на режим полной самоизоляции людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Путин в обращении к гражданам 25 марта распорядился ввести нерабочую неделю с 28 марта. После этого власти Москвы распорядились за два дня до "карантинного отпуска" закрыть все рестораны, торговые центры, парки и объекты развлечений.

Вечером 29 марта Собянин ввел новые ограничения - полный режим изоляции для москвичей независимо от возраста. Выходить из дома разрешено только в аптеки, магазины, для выноса мусора и выгула животных, за медицинской помощью или на работу. Московский мэр анонсировал выдачу спецпропусков для передвижения по городу, и "умную систему контроля" за соблюдением предписаний.

Похожие меры одновременно с Собяниным ввел подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

На следующий день примеру столицы и области последовали другие губернаторы. Первыми карантинные ограничения анонсировали главы Мурманской и Калининградской областей.

"Ровно то же самое, что и в Москве. Ограничений на передвижение личного транспорта не будет, общественный транспорт мы сократили", - сказал калининградский губернатор Антон Алиханов.

Через несколько часов к режиму полной изоляции присоединились Вологодская и Рязанская области.

Власти Тюменского региона пригрозили ввести полную изоляцию, как в Москве, если люди не будут придерживаться введенного ранее "режима разобщения" - отказа от посещений общественных мест и соблюдения дистанции. "Мы в тестовом режиме проверили поездки граждан возрастом 65+. На каждого пришлось более трех поездок в выходные. Либо вы нас не услышали, либо не до конца понимаете риски", - предупредила вице-губернатор области Ольга Кузнечевских.

Угроза сухого закона в Башкирии

Пока одни российские регионы вслед за Москвой объявляют о режиме самоизоляции, другие пытаются с помощью отдельных ограничений повлиять на жителей.

Глава Башкирии Радий Хабиров готов ввести в регионе полный запрет на продажу алкоголя, чтобы жители региона в условиях нерабочей недели не нарушали закон. "Если пойдут факты домашнего насилия, почувствуем пожары, я не остановлюсь и просто объявлю сухой закон на территории республики, и потом пусть не жалуются, деятели", - отметил он.

"Такие меры у нас применяют на каждый крупный праздник, на 1 сентября и даже на Новый год тоже объявляют о запрете продажи алкоголя, - комментирует Би-би-си местный житель, фотограф Вадим Брайдов. - Люди на это реагируют нервно, они идут в магазины и скупают весь алкоголь, что там есть, кассиры в супермаркетах не раз говорили, что после таких заявлений властей они замечают только рост продажи алкоголя, а не спад". По словам Брайдова, в преддверии долгих выходных на этой неделе люди тоже скупают алкоголь - многие с расчетом на продление ограничений. Берут, в основном, крепкие напитки - тем более что бары закрываются.

На днях в Уфе задержали 11 несовершеннолетних в клубе, который незаконно проводил "Антикоронавирусную вечеринку" с полусотней участников. "Полиция их разогнала - так они все пошли за гаражи и там продолжили пить и веселиться. В общем, люди реагируют на ограничения протестом", - говорит фотограф.

Кроме того, власти республики поручили главам муниципальных образований выпустить на улицы пешие патрули. "Они должны вежливо говорить людям, особенно пожилым, что действует режим самоограничений, и они должны находиться дома", - говорят в аппарате Хабирова.

Ограничения на продажу алкоголя ввели в Пермском крае. С 30 марта там запрещена торговля спиртным с 20.00 до 11.00 следующего дня.

Палки против толпы в Чечне

Самые жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса приняты в Чечне. В начале марта глава республик Рамзан Кадыров сравнил COVID-19 с гриппом: "Те, у кого есть здоровье, его перенесет, те, у кого его нет, не перенесут. Чтобы укрепить иммунитет, смешивайте лимон с медом, пейте это и сидите, тогда не настигнет вас. Ешьте чеснок".

Спустя несколько дней, после того, как жители кавказских республик ринулись скупать продукты, Кадыров назвал "шайтанами" тех, кто сеет панику и распространяет слухи о коронавирусе.

К концу марта в Чечне обнаружили первого заболевшего, а аэропорт города перестал принимать людей без чеченской прописки. Через несколько дней в соцсетях стали распространяться ролики с патрулями чеченских силовиков, которые избивают палками вышедших на улицы граждан.

Чеченцев, вышедших на улицу без причины, забирают в районный отдел полиции и держат по несколько десятков человек в одном помещении, сообщили Русской службе Би-би-си в правозащитном центре "Мемориал".

Отмена отпусков на Кубани

До того, как первые регионы приняли решение о введении массовой изоляции, некоторые губернаторы стали вводить ситуативные меры против распространения болезни.

Администрация Краснодарского края запретила бронирование и заселение в гостиницах и санаториях после того, как президент 25 марта объявил о нерабочей неделе.

"Мы же в Краснодарском крае наблюдаем, что за последние сутки уровень бронирования наших гостиниц на следующую неделю на побережье вырос на 30%. Поэтому вынуждены вводить дополнительные меры", - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на следующий день после новости об объявлении затяжных выходных.

По словам Кондратьева, активнее россияне бронировали гостиницы в Сочи. Чтобы остановить внезапно возникший турпоток власти ограничили авиасообщение между Краснодаром и Сочи, отменили часть автобусных рейсов и поездов.

Белгородская "федерализация"

Власти Белгородской области после объявления о недели выходных начали вести учет москвичей, которые прибыли в регион в период пандемии.

"Мы не можем этого запретить, но держать на контроле всех этих граждан надо, в том числе с помощью Роспотребнадзора - сказал губернатор региона Евгений Савченко - Мы не должны повторить печальный опыт Италии, когда из зараженного севера Италии выехал к родне на юг, и теперь вся Италия полыхает".

Каким именно образом губернатор Савченко собирается контролировать перемещения приехавших жителей столицы - не ясно.

Соседние с Московской областью регионы не стали принимать дополнительных мер из-за соседства с местом наибольшего числа зараженных Covid-19. В Тверской области так же, как и в Белгородской, заметили приток людей, но не увидели необходимости его ограничивать. Губернатор Тверской области Игорь Руденя призвал гостей не разводить костры в лесах и не жечь траву.

Закрытые города в Мурманской области

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Еще до перехода Москвы на самоизоляцию власти Мурманской области решили закрыть на въезд Кировск и Апатиты. С 28 марта в эти города пускают только по прописке или регистрации. В Апатитах был подтвержден один случай заболевания коронавирусом - у мужчины, который вернулся с Кубы.

Ввести карантин потребовал глава "ФосАгро" Андрей Гурьев - филиалы компании располагаются в Апатитах, Кировске, Череповце, портах Мурманской и Ленинградской областей. По словам Гурьева, карантин снизит риски распространения инфекции и обеспечит бесперебойную работу "системообразующих, критически важных для экономики страны предприятий".

29 марта мурманские власти закрыли въезд в два других города (Териберку и Ура-Губу), а на следующий день - еще в два (Мончегорск и Ковдор). Билеты на общественный транспорт в закрытые города можно будет купить только при наличии прописки.

Без транспорта в Карелии

Карелия стала первым регионом в России, в котором власти остановили работу общественного транспорта.

"Общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции", - сказал глава республики Артур Парфенчиков в своем обращении к населению. На момент принятия решения 27 марта в регионе не было ни одного подтвержденного случая Covid-19.

Как минимум до 5 апреля передвигаться в регионе можно только на своей машине или такси. Власти обеспечат доставку сотрудников госпредприятий до места работы и обратно домой. То же самое должны сделать частные компании, которые не смогли остановить работу.

Под запрет в республике попало посещение церквей и храмов. Исключение сделали только для служителей.