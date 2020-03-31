Политтехнологи, деньги, коронавирус: Карабах выбирает президента и парламент

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В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике 31 марта проходят президентские и парламентские выборы - несмотря на призывы кандидатов, журналистов и наблюдателей перенести голосование.

Карабахские власти решили рискнуть - они подчеркивают, что на территории пока не выявлено случаев заражения, и обеспечивают избирателей масками и антисептиком.

В Армении, с которой непризнанная НКР состоит в тесном союзе и паспорта которой имеют ее жители, объявлено чрезвычайное положение и жесткий карантин. На момент выхода статьи официальное число заразившихся там превысило 480 человек.

Эти выборы также станут первыми в истории непризнанной республики, которые пройдут без международных наблюдателей.

Правительство Армении заявляет, что перенос даты выборов должен решаться в Карабахе.

Однако эксперты говорят, что в НКР не смогли бы проигнорировать совет официального Еревана.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) занимает территорию, оспариваемую между Азербайджаном и Арменией. Баку считает ее оккупированной армянами.

Ереван официально не признает независимость НКР, но бюджет и армия республики тесно связаны с Арменией.

Азербайджан не признает выборы в Нагорном Карабахе.

"Поразительная безответственность"

В нормальных условиях карабахские выборы стали бы ключевым политические событием и для Армении, но они потерялись на фоне введенного в стране чрезвычайного положения.

В Армении с 16 марта действует режим чрезвычайного положения, введена цензура СМИ при освещении коронавируса, а в понедельник правительство внесло в парламент законопроект о разрешении полиции следить за гражданами через мобильные устройства - и все это в рамках борьбы с пандемией.

В самом Карабахе случаев заражения вирусом не выявлено, однако введен ряд мер для борьбы с ним - церкви закрыты, школы и университеты отправлены на каникулы, отменены массовые мероприятия.

Всего в непризнанной республике живет 150 тыс. человек. Для участия во всеобщих выборах зарегистрировано 103 тыс. избирателей, по данным ЦИК НКР.

Однако выборы решено проводить. Людям на участках обещают раздавать маски, перчатки и антисептики для рук. Для голосования всем избирателям раздадут и индивидуальные ручки.

Но эти меры мало кого успокоили. Ряд кандидатов раскритиковали решение и потребовали переноса голосования.

В интервью Би-би-си два депутата парламента Армении заявили, что предпочли бы, чтобы выборы были перенесены, однако объяснили отсутствие решения об этом нежеланием Еревана вмешиваться в дела НКР (по-армянски - Арцах). Они говорили на условиях анонимности.

“У нас церковь и Арцах отделены от государства”, - пошутил один из законодателей.

Оба сказали, что не смогли уделить выборам должного внимания из-за пандемии.

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“Нужно было сделать серьезные открытые консультации [между двумя правительствами]”, - сказал журналист Арсен Харатян, бывший советник Пашиняна.

“Карабах почти во всех отраслях интегрирован с экономикой Армении. Я думаю, что эти выборы могли перенести временно”.

Журналист Татул Акопян, известный исследователь Карабаха, в колонке назвал решение не переносить выборы “поразительной безответственностью”.

От поездки в Нагорный Карабах и освещения выборов отказался целый ряд армянских изданий, а организация “Очевидец” выпустила заявление, в котором отказалась от отправки наблюдателей и назвала проведение выборов противоречащим здравому смыслу.

Президент обнулился, но помешала революция

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бако Саакян руководит непризнанной республикой 13 лет

Непризнанной республикой с 2007 года руководит Бако Саакян, бывший глава Службы национальной безопасности.

В 2017 году, когда два его президентских срока подходили к концу, Саакян инициировал конституционный референдум, который установил в НКР президентскую форму правления.

Изменение основного закона также дало ему возможность “обнулить” сроки и остаться у власти в качестве переходного главы государства до 2020 года, а затем избираться еще на два срока.

Однако в мае 2018 года на волне массовых протестов в Ереване произошла смена власти, и уже в июне протесты начались и в Степанакерте.

Саакян был вынужден отказаться от планов на новые сроки - и тогда стало понятно, что Карабах ждут конкурентные выборы.

От чекистов до журналистов

Среди кандидатов в президенты - как тяжеловесы местной политики, так и совсем малоизвестные фигуры.

Самые известные претенденты - бывший госминистр Араик Арутюнян, глава МИД непризнанной республики Масис Маилян, бывший секретарь Совета национальной безопасности Виталий Баласанян, спикер парламента Ашот Гулян, депутат от оппозиции Айк Ханумян и пресс-секретарь президента Давид Бабаян.

Одной из главных интриг был вопрос о том, кого поддерживает Никол Пашинян. За почти два года у власти премьер-министр Армении сохранил необычно высокий рейтинг поддержки и остался самым популярным армянским политиком, и его поддержка могла бы сильно повлиять на исход выборов.

Однако официальный Ереван на всех уровнях избегал называть “своего кандидата” и настаивал на независимости карабахской политики.

“Официально никто не пользуется поддержкой Еревана, правящая сила официально не поддерживает ни одного из кандидатов”, - сказал Би-би-си Арсен Харатян, находящийся в Степанакерте для освещения выборов. Харатян - в прошлом член правящей партии, в 2018 году он занимал должность советника премьер-министра.

Несмотря на отсутствие открытой поддерки, кандидаты намекали на нее.

В интервью Би-би-си политолог Эдгар Элбакян, работающий в Ереване и Карабахе, сказал, что бывший госминистр Арутюнян и глава МИД Маилян пытались представить себя “николовыми помазанниками” - однако кого на самом деле поддерживал Пашинян, эксперт затруднился ответить.

Би-би-си задала этот вопрос двум депутатам от правящей силы в парламенте Армении.

Они не смогли сказать, кого поддерживает их лидер, а сами назвали разных кандидатов как своих личных фаворитов.

Генерал-майор Виталий Баласанян, известный ролью в Карабахской войне, наоборот, строил свою кампанию на критике новой армянской власти и даже называл Пашиняна “проектом Запада”.

Выборы в парламент будут проходить по партийным спискам. 12 партий и блоков поборются за 33 места при пороге в 5% голосов для партий и 7% для блоков.

Рекордные суммы

Ожидая непростую борьбу, политики всерьез подошли к избирательной кампании.

"Было привлечено много политтехнологов извне и очень много потрачено на рекламу. Это впервые на моей памяти - не могу вспомнить такого присутствия политтехнологолов", - рассказала Би-би-си Олеся Вартанян, эксперт International Crisis Group по Южному Кавказу.

"Я думаю, что в Арцахе никто не видел таких выборов до этого, даже с точки зрения афиш, - говорит Арсен Харатян. - Деньги, можно сказать, рекордные. Есть и слухи о раздаче денег".

Несколько источников Би-би-си в Степанакерте также рассказывали о случаях покупки лояльности избирателей со стороны некоторых кандидатов.

"Избирательная культура Арцаха [арм. Название Карабаха] схожа с той культурой, которая имела места в Армении по состоянию на весну 2017 года, за год до революции", - сказал политолог Элбакян в ответ на вопрос о слухах о подкупе избирателей.

"Такая избирательная культура присуща всем переходным системам. В техническом плане все чисто и опрятно, но многие вещи - не такие, как они должны быть при демократиях. Такие явления, как подкуп голосов формально законными путями, имеет место в Арцахе".

Если действительно тратились рекордные суммы, то Центризбирком НКР их не заметил: по опубликованным 23 марта данным, всего все партии потратили 21 млн драм (около 42 тыс долларов), а кандидаты в президенты - 11 млн драм (22 тыс долларов).