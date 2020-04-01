"Это удар": как страны борются с коронавирусом, а побеждают оппозицию

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Негосударственные СМИ Кыргызстана сетуют, что полиция не дает им разрешения работать на улицах Бишкека в разгар эпидемии коронавируса

Правозащитники по всему миру обращают внимание на то, что некоторые правительства пытаются использовать борьбу с коронавирусом как предлог, чтобы усилить давление на оппозицию, неподконтрольные СМИ или наделить себя чрезвычайно широкими полномочиями.

Русская служба Би-би-си рассказывает о некоторых таких примерах.

Азербайджан

19 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "пятая колонна" и "национальные предатели" могут воспользоваться пандемией коронавируса для совершения провокаций. Он обвинил оппозицию в попытках "посеять беспорядок и панику".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Алиев заявил, что оппозиция может попытаться "посеять беспорядок и панику". Вскоре после этого в стране начались задержания оппонентов режима

Через два дня после этого члена оппозиционной партии "Народный фронт Азербайджана" Анара Меликова приговорили к 10 суткам административного ареста по обвинению в нарушении правил карантина.

25 марта арестовали на 10 суток Арастуна Бахшалиева, члена оппозиционной партии "Республиканская альтернатива". Официальная причина ареста - сопротивление полиции, однако на самом деле, по мнению его коллег по партии, один из статусов политика в "Фейсбуке" мог показаться власти "сеющим панику".

Также был арестован еще один видный оппозиционер - Тофик Ягублу. По версии полиции, в припаркованную машину Ягублу врезался автомобиль, виновники ДТП подошли к политику, и тот якобы напал на них.

Обеспокоенность и возмущение чередой арестов оппозиционеров в Азербайджане уже заявили международные правозащитные организации и комиссар Совета Европы по правам человека.

В Азербайджане и раньше арестовывали оппозиционеров, правозащитников и журналистов. Многие получали длительные сроки. По данным местных правозащитников, в стране на сегодня более 100 политзаключенных.

Армения

16 марта власти Армении ввели режим чрезвычайного положения и ряд ограничений для СМИ.

Согласно новым правилам, любые публикации, репортажи и даже посты в соцсетях о коронавирусе могут содержать только данные, предоставленные властями, при этом "полностью отражая официальную информацию", то есть без их редактирования.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Действие режима чрезвычайного положения в Армении журналисты почувствовали на себе быстро. Некоторые были вынуждены удалять не только статьи со своих сайтов, но и публикации из своих личных соцсетей

А в случае, если СМИ выдадут какую-то информацию об эпидемии без ссылки на официальные источники, они обязаны опубликовать по данному вопросу официальное заявление или опровержение в течение двух часов после его получения или публикации.

При этом полиция нередко оказывает давление на журналистов, освещающих тему коронавируса. Репортер местной газеты "Жаманак" Марин Харатян рассказала, что полиция пришла к ней домой и потребовала, чтобы она удалила свой пост в "Фейсбуке", в котором она написала о большом заводе в Армении.

По данным журналистки, управляющие заводом требовали, чтобы сотрудники выходили на работу, независимо от того, есть у них симптомы болезни или нет.

Общественное телевидение Армении было вынуждено удалить статью, в которой цитировалось сообщение Си-эн-эн о том, что в Иране в среднем каждые 10 минут кто-нибудь умирает от коронавируса.

Действия властей Армении раскритиковали в ОБСЕ и международной организации "Репортеры без границ". Вскоре после этого Ереван частично пошел на попятную. Власти разрешили публиковать информацию по теме коронавируса, полученную из официальных международных источников.

Все эти ограничения касаются только публикаций, связанных с коронавирусом. Материалы на другие темы не подвергаются цензуре.

Кыргызстан

Здесь 107 заболевших коронавирусом, действует режим чрезвычайной ситуации.

Помимо общего для всей страны режима чрезвычайной ситуации в столице и еще нескольких городах, где выявлены очаги эпидемии, действует режим чрезвычайного положения. А это - дополнительные ограничения.

Остановлена работа общественного транспорта и такси, введен комендантский час, запрещено выезжать за пределы городов и районов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Помимо внутриполитических проблем, перед властями Кыргызстана стоит еще один вопрос - эвакуация своих граждан, застрявших в аэропортах России из-за закрытия границ

В центр Бишкека сейчас можно проехать только по специальным пропускам. Сперва власти обещали, что ограничения не будут препятствовать работе журналистов. Но в итоге представителям негосударственных СМИ в выдаче пропусков отказали.

"Законы действуют одинаково для всех, в том числе и для представителей СМИ. Для их удобства мы проводим онлайн-конференции, по WhatsApp мы отвечаем на все злободневные вопросы", - заявили репортерам в МВД.

Представители властей добавили, что будут привлекать к ответственности журналистов, "нагнетающих обстановку в стране".

При этом, судя по фотографиям в соцсетях и телерепортажам, представители государственных СМИ получили возможность работать в центре Бишкека.

"Это серьезный удар по доступу к информации в и без того сложных условиях чрезвычайного положения, введенного в Кыргызстане", - считает Элина Караулова, директор фонда "Интерньюс" в Кыргызстане.

Юристы также раскритиковали действия властей. Они ссылаются на закон "О чрезвычайном положении", в котором комендатуре предписано уделять особое внимание принципам законности, гласности и важности взаимодействия государственных органов со СМИ во время кризисных ситуаций.

Беларусь

152 заболевших коронавирусом, 1 скончался. Ограничения не введены.

Неделю назад президент страны Александр Лукашенко приказал КГБ разобраться с источниками информации, которые "сеют панику" относительно эпидемии коронавируса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Советы Александра Лукашенко беречься от коронавируса чаркой, баней и работой на тракторе стали мемами, при этом белорусский президент демонстрирует электорату личное бесстрашие и даже выходит играть в хоккей

"Уже хватит на это смотреть. Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам. Необходимо разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки. Зачем они людей травят?" - заявил Лукашенко. Но пока не сообщалось о блокировке каких-либо ресурсов.

При этом с получением оперативной информации о распространении коронавируса в Беларуси у медиа возникают проблемы.

В понедельник Белорусская ассоциация журналистов потребовала от Минздрава начать ежедневно сообщать о развитии ситуации с эпидемией. Но чиновники эту идею не поддержали.

Лукашенко также заявил, что не видит оснований для переноса выборов главы Беларуси, намеченных на август 2020 года.

"Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам, не то враги, не то соперники, подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать", - сказал Лукашенко.

При этом оппозиция отменила встречи с избирателями в регионах из-за угрозы распространения коронавируса.

Турция

10 827 заразившихся коронавирусом, 168 скончались, в 18 провинциях введен карантин.

Более 300 человек в Турции были задержаны за публикации в социальных сетях, связанные с коронавирусом.

При этом полиция оказывает давление не только на журналистов. Например, на днях был задержан водитель грузовика, который опубликовал в своем аккаунте видео с критикой действий властей по сдерживанию эпидемии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Турции наблюдается скачок смертей, связанных с эпидемией коронавируса

Врач Гюле Чинар из Анкары неожиданно для себя стала известной после того, как кто-то снял на телефон и выложил в интернет ее разговор с медиками-стажерами. На видео, которое набрало сотни тысяч просмотров в различных соцсетях, Чинар говорит о том, что, по ее мнению, данные о заболевших коронавирусом в Турции существенно занижаются.

Через несколько дней после публикации видео полиция задержала врача и обвинила ее в публичном распространении ложной информации. Через несколько дней в официальном твиттер-аккаунте Университета Анкары было опубликовано письменное заявление Чинар, в котором она извиняясь за свои слова.

Бывший премьер-министр и лидер оппозиционной "Партии будущего" Ахмет Давутоглу раскритиковал попытки правительства замолчать критиков.

"Правительство запоздало с принятием мер по защите людей, заболевших коронавирусом, и мер по введению социального дистанцирования", - отметил политик.

"И сейчас не время задерживать тех, кто подвергает решения властей критике", - добавил политик.

Венгрия

492 заразившихся, 15 смертей, действует режим чрезвычайного положения.

Премьер-министр страны Виктор Орбан, ссылаясь на особые обстоятельства в связи с пандемией, в понедельник провел через парламент закон, наделяющий его правительство чрезвычайными полномочиями на неопределенный срок.

Согласно закону, принятому голосами партии Орбана и ее союзников, уже введенное в Венгрии из-за вируса чрезвычайное положение продлевается на неопределенный срок, в течение которого правительство будет фактически править без участия парламента, только информируя спикера и лидеров фракций о принимаемых мерах.

В законе, помимо прочего, предусмотрено и наказание за распространение того, что власть сочтет дезинформацией о пандемии - от года до пяти лет тюрьмы. Оппозиция считает это очередным покушением Орбана на свободу прессы.

Петицию против нового закона подписали более 100 тыс. венгров; лидер оппозиционной партии Йоббик заявил, что этот закон помещает всю венгерскую демократию на карантин.

Впрочем, Венгрия - страна ЕС и НАТО, и до сих пор Орбан и его соратники не уничтожали независимые институты, а просто по возможности брали их под контроль.

Китай

81 518 заболевших коронавирусом, 3 305 скончавшихся, режим карантина в ряде провинций.

Власти Поднебесной явно стараются держать весь поток информации внутри страны под контролем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китайские компании при сотрудничестве с властями страны запустили новые приложения для смартфонов, помогающие контролировать перемещения людей. Пока этот эксперимент проводится лишь в одной провинции

Исследование правозащитной организации Citizen Lab показало, что в Китае подвергают цензуре даже сообщения в соцсетях.

По данным исследователей, популярная в Китае платформа прямых видео-трансляций YY начала цензурировать свой контент по ключевым словам в декабре 2019 г - буквально через день после того, как врачи начали предупреждать о появлении атипичной респираторно-вирусной инфекции в Ухане.

Одним из этих врачей был Ли Вэньлян, который известил коллег о новом вирусе, который мог быть связан с рынком морепродуктов в Ухане. Вскоре после этого Ли вызвали в полицию и потребовали прекратить сеять панику и публично извиниться. Чуть позже доктор сам заразился коронавирусом и скончался 7 февраля.

По данным исследовательской организации Citizen Lab, занимающейся проблемами цензуры в интернете, под давлением правительства цензурировал информацию и самый популярный мессенджер Китая - WeChat. Исследователи установили, что сейчас под запретом более 500 словосочетаний, связанных с темой коронавируса.

Среди них - "Ухань Коммунистическая партия Китая", "кризис Пекин", "западная медицина коронавирус", а также все, что касается критики правительства по сдерживанию эпидемии. Некоторые аккаунты были полностью заблокированы, а за их авторами была установлена слежка.

В феврале в Ухане - городе, больше всего пострадавшем от коронавируса, пропали двое активистов, которые публиковали в интернете видео и фото об эпидемии.

Фан Бинь и Чэнь Цюши, чьи видео и посты из Уханя в разгар эпидемии собирали тысячи просмотров и комментариев, пропали и не выходят на связь уже более месяца.

По словам родственников Чэнь Цюши, он был принудительно помещен в карантин. Что случилось с Фан Бинем, до сих пор неизвестно.

Но это еще не все. Власти Китая в провинции Ханчжоу требуют от граждан использовать специальное приложение на смартфонах для доступа в общественные места.

Речь о приложении Ant, которое теперь присваивает каждому пользователю в Ханчжоу QR-код зеленого, желтого или красного цвета. Его необходимо показывать при входе в офисные здания, жилые дома, торговые центры и общественный транспорт.

Код зеленого цвета означает, что пользователь может свободно передвигаться по провинции. Обладатели желтого кода должны провести неделю дома в самоизоляции. А тех, у кого высветился красный код, отправляют на обязательный двухнедельный карантин.

К концу февраля коды были почти у 90% населения провинции (50 млн человек). Более миллиона из них получили желтый или красный код. По какому именно принципу присваиваются коды, неясно.

По словам представителей Ant, программа автоматически синхронизирует и анализирует большие объемы данных, в том числе и о перемещении пользователей, а затем делает выводы о состоянии их здоровья.

Разработчиком Ant является система Alipay, у которой в Китае 900 млн пользователей. По данным New York Times, при каждом сканировании кода приложение фиксирует местоположение человека и передает его полиции.

По мнению журналистов, в будущем новое приложение может стать инструментом слежки государства за гражданами. В государственных СМИ Китая пишут, что система поможет работе контрольно-пропускных пунктов на железнодорожных станциях и трассах.