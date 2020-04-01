Секс и коронавирус: все, что вы хотели знать, но боялись спросить

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Можно ли подхватить коронавирусную инфекцию во время секса, даже если у партнера нет никаких явных симптомов? Вы, возможно, задумывались об этом, но стеснялись спросить.

Чтобы отделить мифологию от фактов, мы задали вопросы наших читателей экспертам в этой области - сотруднице отделения неотложной помощи Алекс Джордж, которая была участницей популярного в Британии телевизионного шоу "Остров любви", а также Аликсу Фоксу - журналисту, пишущему на темы сексуального здоровья. Он ведет передачу "Cлучайные флюиды" на BBC Radio 1, а также является соведущим подкаста The Modern Mann.

Безопасно ли заниматься сексом во время пандемии коронавируса?

Джордж: Если вы уже с кем-то спите... Живете с этим человеком, и у вас общее жизненное пространство, ничего не изменится.

Однако если у одного из вас есть симптомы коронавируса, тогда вам следует соблюдать дистанцию и изолироваться, даже если вы проживаете вместе. В идеале всем надо находиться на расстоянии двух метров друг от друга - даже в своем собственном доме, но на практике это практически невозможно.

Фокс: Также важно понимать, что вовсе не факт, что если у вас легкие симптомы коронавируса, то все точно так же будет развиваться и у вашего партнера. Поэтому, если у вас есть симптомы, даже незначительные, постарайтесь находиться на расстоянии от своего партнера.

Как насчет секса с новым партнером?

Джордж: Я точно не советовала бы заводить новых партнеров в нынешних условиях из-за риска передачи коронавируса.

Фокс: И еще не забывайте о том, что люди могут быть переносчиками этой инфекции, но не иметь никаких внешних симптомов. Так что даже если вы чувствуете себя совершенно нормально, вы можете заразить другого человека, а он или она еще кого-то через поцелуй или тесный контакт.

Я поцеловался (поцеловалась) со своим новым партнером, у которого потом возникли симптомы коронавируса. Что мне делать?

Джордж: Если вы с кем-то целовались или у вас был тесный контакт с кем-то, у кого, как вы думаете, появились симптомы коронавируса, то вы должны самоизолироваться. Следите за своими симптомами. Если они появятся, соблюдайте все меры предосторожности.

Фокс: Мы должны ответственно подходить как к здоровью своих партнеров, так и к своему. Если у вас появились симптомы, а вы недавно с кем-то обнимались-целовались, то вам необходимо этого человека поставить в известность. И даже в том случае, если у этого человека появились симптомы, а у вас нет, вам все равно надо изолироваться.

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Мы с партнером не пользовались презервативами. Надо ли начать ими пользоваться сейчас?

Фокс: В первую очередь, все зависит от того, почему вы не пользовались презервативами.

Если вы не пользовались ими, потому что оба проверились на наличие венерических заболеваний, или же вы или ваш партнер принимаете противозачаточные средства, чтобы не допустить нежеланной беременности, то тогда все в порядке, пускай все остается, как есть.

Но если вы не пользовались презервативами, полагаясь на прерванный половой акт, то вы рискуете вдвойне, и тогда вам необходимо начать ими пользоваться.

Могу ли я заразиться коронавирусом, прикасаясь к половым органам партнера или партнерши?

Джордж: Если вы будете трогать интимные места друг друга, то весьма вероятно, что вы будете одновременно и целоваться, а мы знаем, что этот вирус передается в том числе со слюной.

Теоретически, любая возможность перенесения вируса на другую поверхность - например, из вашего рта вам на руки, потом на ваши половые органы, потом в рот или нос вашего партнера - все это увеличивает риск инфицирования, и важно свести этот риск до абсолютного минимума.

Поэтому отсутствие контакта с тем, с кем вы постоянно не живете вместе, особенно важно.

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Как мне во время эпидемии поддерживать отношения? Я не хочу быть в одиночестве.

Фокс: Нынешняя эпидемия многих заставила пересмотреть свой взгляд на то, как должна быть устроена полноценная сексуальная жизнь, и что они понимают под приятными, приносящими радость и удовольствие отношениями.

Я знаю, что некоторые пары начали сейчас писать друг другу эротические рассказы, а те, кто находится в отношениях, но вынужден быть на карантине по разным адресам, с пользой проводят эту дистанцированную паузу. Очень многие дают волю фантазиям. На самом деле, если творчески подойти к этому, то существует масса способов получить сексуальное удовольствие друг от друга, не будучи при этом вместе.

Также важно помнить, что сейчас многие могут осознать, что у них с партнером разные либидо. То есть, например, раньше вы встречались с кем-то раз в неделю, а тут вдруг оказались под одной крышей [на карантине]. Может оказаться, что вам хочется секса тогда, когда партнеру не хочется, или наоборот. Важно проговаривать такие моменты с полным уважением и пониманием нужд обоих.

Если люди живут вместе, это не означает, что они автоматически доступны для секса в любую минуту. А тем, кто оказался в ситуации, когда он или она живут с партнером, но им кажется, что их принуждают к сексу, может помочь специальная горячая линия.

Увеличивается ли мой риск заразиться коронавирусом, если у меня уже есть ВИЧ-инфекция?

Фокс: Доктор Майкл Брейди из Фонда по борьбе со СПИДом дал по этому поводу прекрасный совет.

Если вы уже регулярно принимаете какие-то препараты в связи с ВИЧ-инфекцией, и у вас хороший анализ на CD4-лимфоциты (количество белых кровяных клеток, борющихся с инфекцией), а также неопределяемая вирусная нагрузка (не выявляемое при анализе крови количество ВИЧ в крови), то тогда не считается, что ваша иммунная система ослаблена.

Это означает, что у вас нет дополнительного риска заразиться коронавирусом. Так что если вы ВИЧ-инфицированный, то продолжайте принимать прописанные вам препараты и соблюдайте правила по поводу изоляции, которые рекомендованы всем остальным.