Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Статистика заражения в разных странах показывает, что медики могут составлять до трети от общего числа инфицированных

В борьбе с Covid-19 медперсонал во всем мире платит очень высокую цену. Тысячи медработников заразились вирусом, число умерших врачей неуклонно растет.

Доктора, медсестры, медбратья и другой персонал больниц - самая подверженная заражению группа, несмотря на защитные костюмы и маски. И болезнь у них тоже протекает в наиболее тяжелой форме.

Почему так происходит?

Вирусная нагрузка

По мнению специалистов, это главным образом объясняется концентрацией вируса вокруг них.

После попадания в организм вирус поражает клетки и начинает репродуцировать сам себя, создавать собственные копии. Эти копии накапливаются в организме человека в течение последующих нескольких дней, усугубляя состояние больного.

Чем выше концентрация вируса, тем тяжелее форма связанного с ним заболевания и тем более заразным является пациент.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Медработники ежедневно имеют дело с повышенной концентрацией вирусной инфекции, в связи с чем они не только подвержены заражению больше других, но и заболевание у них протекает тяжелее

"Чем больше во мне вируса, тем вероятнее, что я передам его окружающим", - объясняет профессор Уэнди Барклай из Института инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.

Медики находятся в непосредственной близости к инфицированным и подвержены не просто заражению, а получению вируса в больших дозах.

По данным ВОЗ, один из пациентов в китайском Ухане, которому делали плановую операцию, заразил 14 медработников, хотя в тот момент у него еще не было симптомов коронавируса.

"Иммунная система даже очень здорового человека с трудом борется со всеми этими вирусами. Чем больше вируса попало в организм, тем сильнее будет борьба между ним и иммунитетом, - говорит профессор Барклай. - Если проводить эксперимент на животных, заражая их разными дозами вируса, то самое тяжелое состояние будет у тех, кому ввели больше всего вируса".

Как Covid-19 попадает в организм

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У человека с Covid-19 вирус может сидеть в верхних дыхательных путях и распространяться через дыхание или кашель.

"Каждый раз, когда мы дышим или говорим, из нашей носоглотки в воздух попадают капли", - рассказывает Уэнди Барклай в интервью программе Би-би-си Newsnight.

Часть этих капель оседает на поверхности, поэтому такое внимание уделяется требованиям соблюдать дистанцию и мыть руки.

Неизвестно, сколько человеку надо вдохнуть или потрогать таких зараженных капель, чтобы заболеть самому.

"В случае с вирусом гриппа, который очень хорошо изучен, достаточно проникновения в организм трех частиц, чтобы началась инфекция. О дозах Sars-CoV-2 (Covid-19) пока известно недостаточно, но, возможно, картина такая же", - объясняет эксперт.

Риск на передовой

На данный момент нельзя с точностью измерить риски для медперсонала, который постоянно находится в вирусной среде.

Есть лишь некоторые данные Всемирной организации здравоохранени (ВОЗ), по которым можно сделать определенные выводы. Например, во время вспышки SARS в 2002-2003 годах 21% всех подтвержденных случаев в мире пришелся на медперсонал.

Сейчас прослеживается похожая статистика. В Италии, например, более 6200 заразившихся - медики. Общее число заболевших в стране - более 120 тысяч.

В Испании медработников с Covid-19 на данный момент насчитывается более 6500 человек, что составляет 12% от общего числа зараженных.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Испании число заразившихся медиков на данный момент составляет 12% от общего количества

В начале марта Китай сообщал примерно о 3300 заболевших врачей и сотрудников больниц. В процентном соотношении это 4-12% от всех подтвержденных случаев.

Один из чиновников в сфере здравоохранения Британии рассказал в комментарии Би-би-си, что в некоторых больницах страны до 50% персонала ушли на больничный или в самоизоляцию.

Если меры по контролю за распространением инфекции не сработают, больницы сами могут стать очагами заражения.

Врачи уже рассказывали Би-би-си, как они пытались раньше времени отправить по домам пациентов, у которых не было коронавируса, с тем, чтобы уберечь их от возможного заражения.

Слабая защита

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Медработники в Зимбабве начали забастовку, а в стране объявлен трехнедельный жесткий карантин

Именно такая потенциальная возможность заражения вызывает гнев у работников здравоохранения в ряде стран, поскольку им не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Во Франции врачи подали в суд на правительство за то, что оно, по их словам, не распорядилось о наращивании производства медицинских масок, что поставило под угрозу самих медиков.

Врачи и медсестры Зимбабве объявили забастовку в знак протеста против нехватки СИЗ в момент, когда в стране вводится жесткий карантин сроком на три недели.

В Британии исполнительный директор конфедерации работников здравоохранения Нил Диксон заявил, что нехватка СИЗ подрывает доверие врачей и медсестер к системе.

Хотя власти страны и прибегли к помощи армии для распределения медицинских масок среди работников здравоохранения, "для восстановления утерянного доверия понадобится какое-то время", полагает Диксон.

"Другая проблема заключается в том, что производство этих товаров сосредоточено в странах Азии и Китае, - подчеркивает он. - А для Китая в долгосрочной перспективе будет весьма сложно обеспечивать поставки в нужно объеме".