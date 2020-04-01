Мэрия Москвы объявила о применении QR-кодов для контроля за карантином

Мэрия Москвы готова применять QR-коды для контроля соблюдения карантина, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя городской администрации. На этот счет в ближайшее время выйдет соответствующее постановление мэра.

После нескольких дней молчания мэрия Москвы наконец прокомментировала слухи о том, что для контроля режима самоизоляции жители столицы должны будут получать QR-коды.

В эфире "Эха Москвы" глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что технология по генерации QR-кодов через портал mos.ru уже готова. По его словам, тем, у кого не будет получаться зарегистрироваться на сайте, будут помогать специалисты call-центра.

Предполагается, что код будут проверять полицейские патрули, которые будут следить за соблюдением режима самоизоляции. Однако на уточняющие вопросы ведущих "Эха" - например о том, кто будет обязан получать коды и какая информация будет в него зашита - Лысенко отвечать не стал, сославшись на то, что это будет прописано в документах мэрии, которые еще готовятся.

Кроме того, он рассказал о том, для чего предназначено приложение для "социального мониторинга граждан", которое появилось в Google Play несколько дней назад. По словам Лысенко, его должны будут поставить те инфицированные коронавирусом, кто выбрал режим лечения дома. При этом мэрия готова выдавать смартфон с предустановленным приложение тем, у кого нет современного телефона или же кто не хочет передавать персональные данные со своего личного телефона разработчикам приложения.