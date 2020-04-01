Продажи лекарств в России выросли вдвое перед переходом на самоизоляцию

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Продажи лекарств в России выросли вдвое за неделю перед переходом москвичей и жителей ряда других регионов на самоизоляцию. Спрос вырос на многие позиции - от антисептиков до антидепрессантов.

Продажи в аптеках выросли в два раза после введения в Москве первых карантинных мер и падения курса рубля. Объем реализации медикаментов вырос на 96% за неделю с 16 по 22 марта по сравнению с таким же периодом в 2019 году. Уровень продаж достиг за этот период 39,1 млрд рублей.

Неделей ранее, с 9 по 15 марта, рост продаж составил 37%.

Что стали скупать россияне из-за пандемии

Динамика заражения коронавирусом и усиление мер по борьбе с эпидемией подстегнуло спрос на лекарства. 16 марта в Москве отменили мероприятия более чем на 5 тысяч человек. Мэр Сергей Собянин 18 марта попросил работодателей перевести сотрудников на удаленную работу. К 20 марта доллар подскочил до 80 рублей по курсу ЦБ.

Эти события подстегнули спрос на лекарства. По данным DSM Group, лидерами по росту продаж стали антисептики и дезинфецирующие средства - за две недели с 9 по 22 марта выросли на 147% по сравнению с периодом с 30 декабря по 8 марта.

Продажи противовирусных препаратов выросли в два раза. В эту группу входит и "Арбидол" - в Китае его официально тестировали на предмет лечения коронавируса.

Между ростом продаж в аптеках и коронавирусом есть непосредственная связь, согласен Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma.

"На ранних стадиях резко вырос спрос на противовирусные препараты и иммуномодуляторы, я уже не говорю про маски, - рассказал он. - Потом стали сметать парацетамол, который представители ВОЗ порекомендовали применять в случае выявления коронавируса, потом резко вырос спрос на противомалярийные препараты, которые к тому же рецептурные и имеют ряд тяжелых побочных эффектов".

Перед введением карантинных мер люди скупали и препараты первой необходимости, чтобы меньше выходить из дома без нужды, добавляет Беспалов.

Запасы в эпидемию

Запасы делали и люди с хроническими заболеваниями. Спрос вырос не только на связанные с коронавирусом товары. На фоне роста курса доллара покупатели стали закупаться в аптеках впрок, объяснил Русской службе Би-би-си Евгений Нифантьев, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей.

Больше всего спрос вырос на средства от сердечно-сосудистых заболеваний и для терапии при сахарном диабете. Можно было предположить, что на фоне негативных событий подскочит спрос и на успокоительные препараты, и средства от депрессии. Но спрос на них в итоге вырос меньше, чем в среднем по рынку.

Продажи успокоительных за неделю 16-22 марта выросли на 48% по сравнению с годом раньше, а антидепрессантов - на 84%, немного не дотянув до средних по рынку 96%. По сравнению с началом года спрос на эти препараты вырос не так сильно.

По мнению Николая Беспалова, всплеск спроса носит "относительно кратковременный характер". Он уверен, что вслед за ним последует снижение спроса, в том числе из-за ухудшения покупательской способности. Кроме того, люди будут расходовать старые запасы лекарств.