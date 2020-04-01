Коронавирус: любовь не знает границ - и возрастов

Правообладатель иллюстрации dpa Image caption Инга Расмуссен и Карстен Тюхсен Хансен впервые встретились два года назад

В разгар глобальной пандемии, на границе Дании с Германией сенсацией стала трогательная история любви пожилой пары.

Датчанка Инга Расмуссен (85 лет) и немец Карстен Тюхсен Хансен (89 лет) встречаются возле города Авентофт - но сохраняют рекомендованную дистанцию.

Датско-немецкая граница была закрыта две недели назад из-за вспышки коронавируса. Сейчас в Германии 63 тыс. подтвержденных случаев заражения, а в Дании - чуть больше 2,5 тыс.

Хотя обе страны входят в ЕС и Шенгенскую зону, пограничный контроль внутри этих зон был временно восстановлен.

Но даже пандемия - не помеха для 80-летней пары.

Расмуссен и Хансен стали местными знаменитостями после того, как на них наткнулся мэр датского приграничного города Тённер, проезжавший мимо на велосипеде.

Пара познакомилась два года назад, и почти год они проводят каждый день вместе.

Расмуссен живет в датском Галлехусе и ездит до границы на машине, а Хансен добирается из немецкого Зюдерлюгума на велосипеде.

Хансен может пропустить стопку шнапса во время их встречи, а его спутница предпочитают кофе. “В конце концов, мне машину вести”, - оправдывалась она в интервью датской газете Der Nordschleswiger.

Пара также путешествовала вместе до вспышки вируса - и собирается продолжить совместные поездки после ее окончания.

"Это грустно, но мы не может ничего изменить”, - сказала Расмуссен в интервью немецкому общественному вещателю Deutsche Welle.