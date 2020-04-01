Режим самоизоляции в Москве могут продлить до конца апреля. Власти боятся перегрузить больницы

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В мэрии Москвы рассчитывают, что режим самоизоляции в российской столице продлится до конца апреля, выяснила Би-би-си. Жесткие меры продлевают из-за возвращения рейсов с россиянами на родину и темпов роста выявленных случаев коронавируса. Власти опасаются, что система здравоохранения не выдержит нагрузки, если не сдержать эпидемию.

Почему власти продлевают карантин

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - сообщил 30 марта телеграм-канал московского оперативного штаба по борьбе с эпидемией. Позже из сообщения исчезла дата окончания режима. Представитель оперативного штаба объяснял Би-би-си, что она была опубликована из-за технической ошибки.

В реальности в мэрии Москвы считают, что режим самоизоляции продлится весь апрель. Об этом сказал собеседник Би-би-си, близкий к столичному руководству. Этот срок не указан в официальных публичных документах, но во внутренних обсуждениях в оперативном штабе его обсуждали, пояснил он.

С этим прогнозом согласны два других источника Би-би-си, близких к руководству московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По словам одного из них, причиной продления режима самоизоляции до конца месяца стали чартерные рейсы, которые в ближайшую неделю доставят на родину россиян, оставшихся за границей. По прилету всех пассажиров ожидает двухнедельный карантин. Все остальное международное авиасообщение Россия прекратила с 27 марта, а с 30 марта правительство объявило о полном закрытии границ.

Другой источник, близкий к оперативному штабу, заметил, что по мере того как рос охват населения тестами на Covid-19, резко выросло и число выявленных случаев заражения. Именно все более высокими темпами роста числа больных собеседник Би-би-си, близкий к оперативному штабу, объяснил жесткие меры, на которые идут московские власти. Если не остановить распространение эпидемии, система здравоохранения города может не справиться, как это и произошло в других странах, предупредил он.

Один из депутатов Госдумы сказал Би-би-си, что "не сомневается" в сохранении режима самоизоляции граждан до конца месяца. На такой режим планируют перейти и сами парламентарии.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на последнем заседании нижней палаты предложил депутатам самоизолироваться с 12 апреля до 11 мая. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты могут работать в дистанционном режиме. Окончательное решение по тому, будет ли Дума проводить пленарные заседания 14 и 15 апреля перед тем как уйти в отпуск, примут на совете Госдумы 9 апреля. А с 23 апреля по 6 мая депутаты будут в отпуске, сообщила советник Володина Анастасия Кашеварова. Ранее, как сообщала Би-би-си, в Госдуме перевели на "удаленку" помощников депутатов и часть сотрудников аппарата.

В Москве за вторник, 31 марта, зарегистрировали 267 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе по борьбе с инфекцией. Число заболевших в столице достигло 1880 человек. Всего по данным сайта Стопкоронавирус.рф, по состоянию на утро 1 апреля в стране зарегистрировано 2777 случаев заболевания, в частности, 440 за последние сутки.

В оперативном штабе столицы не стали комментировать сроки окончания режима самоизоляции. Би-би-си отправила пресс-секретарю мэра Москвы Гульнаре Пеньковой запрос с просьбой прокомментировать информацию о том, что режим самоизоляции в городе может продлиться до конца апреля, но ответа пока не получила.

"Шашлычные" ограничения

В Москве и Подмосковье 29 марта ввели всеобщий режим самоизоляции. Это следовало из поправок Собянина в указ от 5 марта об ограничениях передвижения в связи с коронавирусом.

Москвичам разрешили покидать квартиру только по нескольким причинам: при обращении за экстренной медицинской помощью и прямой угрозе жизни и здоровью; для поездок на работу; покупок в ближайшем магазине или аптеке; ради выгула домашних животных не дальше, чем 100 метров от дома; необходимости вынести мусор.

Власти Москвы планируют ввести спецпропуска для свободного перемещения по городу. Мэрия Москвы 2 апреля запустит приложение "Социальный мониторинг" для пациентов с коронавирусом в легкой форме, лечащихся на дому. Об этом в эфире "Эха Москвы" сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко. Приложение будет доступно на Android и iOS, власти Москвы готовы на время эпидемии предоставить телефоны с предустановленным приложением тем, у кого их нет.

Всего, по данным мэрии Москвы, лечение на дому проходят около 550 человек. Лысенко уточнил, что власти не будут контролировать все население через это приложение.

Ранее источники "Медузы" сообщали, что всем москвичам придется регистрироваться на сайте мэрии и получать QR-коды, которые необходимо предъявлять полиции для передвижения по улице. Инструкция по работе такой системы пропусков распространялась в социальных сетях, источники "Коммерсанта" в мэрии называли документ промежуточным вариантом. В среду в эфире "Эха Москвы" глава департамента информационных технологий московской мэрии Эдуард Лысенко рассказал, что технология по генерации QR-кодов через портал mos.ru уже готова.

Ограничения в столице вступили в силу 30 марта. Вслед за Москвой и областью схожие ограничения стали вводить другие регионы страны. Источник Би-би-си, близкий к руководству мэрии, рассказывал, что чиновники из руководства города были "взбешены" репортажами по "России-24" о москвичах, которые на выходные перед объявленной президентом нерабочей неделей пошли жарить шашлыки в парки.

Ужесточение карантина

Собеседник Би-би-си, близкий к президиуму правительства, предупреждает, что власти будут жестко следить за соблюдением москвичами режима самоизоляции.

Для этого было резко ужесточено законодательство. Госдума утром 31 марта приняла пакет законов, предусматривающих меры по урегулированию ситуации с коронавирусом в России. Это поправки в КоАП, уголовный кодекс, бюджетное и налоговое законодательство.

В частности, в случае провоцирования массового заболевания нарушителя оштрафуют на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей либо лишат свободы на срок до трех лет. В случае смерти одного человека - оштрафуют на сумму от одного до двух миллионов либо лишат свободы на срок до пяти лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических норм вводится административная ответственность - для граждан штрафы составят от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

За распространение фейков предусмотрена административная и уголовная ответственность: для граждан административные штрафы будут увеличены и составят от 300 тысяч до 400 тысяч рублей в том случае, если недостоверная информация создала помехи для объектов жизнеобеспечения, транспорта, банков, а также объектов энергетики, промышленности и связи.

Уголовная ответственность за распространение фейковых новостей о коронавирусе предусматривает штрафы от 300 тысяч до двух миллионов рублей, лишение свободы на срок от трех до пяти лет в зависимости от тяжести последствий.